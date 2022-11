Sins Lettenstrasse kann für 1,28 Millionen saniert werden – Steuerfuss wird um vier Prozent gesenkt Weil die starkbefahrene Lettenstrasse durch die Gemeinde Sins baulich in schlechtem Zustand ist, muss sie saniert werden. Den Kredit dazu genehmigte die Gemeindeversammlung nun. Auch zur Steuerfussreduktion sagten sie Ja. Melanie Burgener 24.11.2022, 18.23 Uhr

Die Lettenstrasse, die zur Schul- und Sportanlage von Sins führt, soll für 1,28 Mio. Franken saniert werden. Bild: Mathias Förster (10. Oktober 2022)

1300 Fahrzeuge verkehren durchschnittlich jeden Tag auf der Lettenstrasse. Eine wichtige Route also, die ab der Luzernerstrasse K125 zur Schul- und Sportanlage Letten durch die Gemeinde Sins führt. Doch ist sie baulich in einem sehr schlechten Zustand, wie in der Einladung zur Gemeindeversammlung zu lesen war.