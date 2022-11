Im Oberfreiamt entsteht ein Sonderbundskrieg-Themenweg

Sins Geschichte zum Erleben: Neuer Themenweg soll Bedeutung des Sonderbundskriegs im Oberfreiamt aufzeigen Eine Arbeitsgruppe will im Oberfreiamt einen Sonderbundskrieg-Themenweg schaffen. Der Anfang ist im zugerischen Gisikon bereits gemacht. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Die Infotafeln beim ehemaligen Gefechtsfeld in Gisikon. Gemeindepräsident Alois Muri sowie Othmar Brügger, Giulia Schiess, André Meier und Jürg Stadelmann von der Arbeitsgemeinschaft Wege zur Schweiz (von links). Bild: Dominik Wunderli

Genau 175 Jahre ist es her, seit der Sonderbundskrieg zu Ende ging. Am 23. November 1847 fand das entscheidende Gefecht in Gisikon ZG statt. Nach nur wenigen Stunden endete es mit einer Niederlage der Sonderbundstruppen, die zahlenmässig klar unterlegen waren. Rund 20 Tote und 140 Verletzte waren zu beklagen. Am 24. November folgte die Kapitulation Luzerns. Der konservative Sonderbund der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Fribourg, Wallis sowie Luzern war besiegt.

Heute erinnern in Gisikon beim ehemaligen Gefechtsfeld vor einigen Monaten installierte Infotafeln sowie eine neu gepflanzte Blutbuche an das historische Ereignis. «Dieser Ort hat eine Türe geöffnet in Richtung Bern zum modernen demokratischen Bundesstaat», sagt Historiker Jürg Stadelmann von der Arbeitsgemeinschaft Wege zur Schweiz. Nach der Niederlage des Sonderbunds war der Weg frei für die Erarbeitung der modernen Bundesverfassung, die 1848 in Kraft trat.

Weg von Sins nach Gisikon ist das Ziel

Die Arbeitsgemeinschaft hat die Installation sowie eine kleine Sonderbundskrieg-Ausstellung im historischen Sagenmatt-Kulturhaus in Gisikon erarbeitet. Diese wird am Samstag eröffnet. Das nächste Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist nun, weitere Installationen an ehemaligen Kriegsschauplätzen aufzustellen und so einen Sonderbundsweg zu schaffen, der von Sins über Hünenberg, Oberrüti, Dietwil, Risch-Rotkreuz, Meierskappel und Honau nach Gisikon führt.

Die Ausstellung im Sagenmatt-Kulturhaus in Gisikon. Bild: Dominik Wunderli

Das Ziel sei, diesen Themenweg im Juni zu eröffnen, so Stadelmann. Auf diesem soll nicht nur die Kriegsgeschichte, sondern auch der Fortschritt, den die Schweiz seither gemacht hat, thematisiert werden. An jeder Infostelle sollen via QR-Codes Bilder, Dokumente, Texte und ein Hörspiel abrufbar sein.

«Wir wollen die Geschichte erlebbar machen», sagt Audioexperte Othmar Brügger von der Arbeitsgemeinschaft. Ein Beispiel, wie das aussehen könnte, existiert bereits in der Ausstellung in Gisikon: Dort kann man ein fiktives Interview mit Guillaume Henri Dufour, General der siegreichen eidgenössischen Truppen, hören.

Weitere historische Wege könnten folgen

Die Arbeitsgemeinschaft rechnet für den Sonderbundsweg mit Kosten von rund 235'000 Franken. Davon ist über die Hälfte bereits zusammengekommen, mehrere betroffene Gemeinden sowie die Kantone Zug und Luzern haben Beiträge gesprochen, weitere Gesuche um Gelder sind hängig. Mittel- bis langfristig strebt die Gemeinschaft die Schaffung wei­terer historischer «Wege zur Schweiz» an. Beispielsweise in den Städten Luzern und Aarau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen