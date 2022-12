Der Lichterweg Sins findet zum 3. Mal statt

Sins 100 Lichter für den Frieden und ein gemütliches Adventshäuschen im Wald: So startet der Lichterweg Bereits zum dritten Mal findet heuer der Lichterweg in Sins statt. Auf einem 45-minütigen Rundgang verzaubert er seine Besuchenden mit rund 100 Laternen und einem gemütlichen Adventshäuschen im Wald. In diesem Jahr wird zum ersten Mal auch ein Eröffnungsessen organisiert. Melanie Burgener 03.12.2022, 05.00 Uhr

Im ersten Jahr sorgte das Eingangstor zum Sinser Lichterrweg mit vielen Sternen für Adventszauber. zvg

Rund 100 flackernde Holzlaternen weisen ab Samstag den Weg vom Kirchplatz in Sins bis zum Bolwald. Dort warten ein flackerndes Feuer und gemütliche Sitze aus Strohballen. Die Atmosphäre lädt zum Verweilen und für alle, die eine Wurst dabei haben, auch zum Bräteln ein.

Die selbstbemalten Friedenslichter werden in diesem Jahr den Start des Rundwegs zieren. zvg

Zum dritten Mal wird in Sins heuer der Lichterweg durchgeführt. Zum ersten Mal ohne Corona- dafür mit Stromsparmassnahmen. Doch auch davon lassen sich das achtköpfige Organisationskomitee und die vielen freiwilligen Helfenden nicht den Spass verderben.

Claudia Pelli von der Kulturkommission Sins freut sich bereits am Freitag darauf, wenn die ersten Lichter angezündet werden können. «Heute Nachmittag stellen wir den Weg fertig auf. Die Kinder aus dem Dorf durften selbst Laterndli bemalen, die hängen wir nun beim Eingangstor auf», erzählt sie.

Nur noch halb so viele Lichterketten

Dass die Kinder den Weg mitgestalten dürfen, das gehört seit der ersten Durchführung 2020 zum Konzept der Adventsattraktion. «Im ersten Jahr waren es Sterne, im vergangenen Engel. Sie konnten bei der Kirchgemeinde abgeholt, bemalt und anschliessend wieder zurückgebracht werden», erzählt Pelli.

In diesem Jahr lautet das Motto «Licht für den Frieden». Betrieben werden die von den Kindern bemalten Lichter mit batteriebetriebenen Kerzen. «Die Dekoration am Eingangstor, das wir bisher immer mit Lichterketten und Sternen elektrisch beleuchtet haben, werden wir in diesem Jahr um die Hälfte reduzieren, damit wir nicht so viel Strom verbrauchen», erklärt Pelli.

Die Holzlaternen unterwegs auf dem Rundweg werden mit richtigen Kerzen beleuchtet. Der Marsch auf dem Rundweg, der von Sinskultur, der Katholischen Kirchgemeinde Sins und dem Frauenbund organisiert wird, dauert etwa 45 Minuten.

Eröffnung wird mit Risotto gefeiert

Eröffnet wird er am Samstagabend um 17 Uhr mit einem Apéro und anschliessendem Risottoessen. «Eine solche Eröffnung konnten wir bisher wegen Corona nicht durchführen. Deshalb freuen wir uns sehr darauf», sagt Pelli.

Der Lichterweg findet bis am 2. Januar statt. Während dieser Zeit werden verschiedene Anlässe organisiert. So zum Beispiel der Märchenspaziergang für Erwachsene am 16. Dezember oder der Fackelumzug «Frieden für alle» am 22. Dezember.

Zudem werden die Helfenden die Stelle beim Adventshüsli im Wald gemütlich gestalten. «Meine Familie ist am 9. Dezember dran. Wir werden Weihnachtsmusik laufen lassen und meine Tochter Jolina wird ein paar Lieder singen», freut sich Claudia Pelli.