Sarmenstorfer Variété feiert 66-Jahr-Jubiläum mit Nachtumzug

Sarmenstorf Fasnachtsgesellschaft Variété feiert im Februar ihr 65-Jahr-Jubiläum – mit einem Jahr Verspätung «Dann fängt das Leben halt mit 66 Jahren an», schreibt der ehemalige AZ-Freiamt-Chef Toni Widmer, der sich schon immer im Februar ganz der Fasnacht verschrieben hat. Eine Schnapszahl zu feiern, ist doch auch irgendwie angemessener für eine Fasnachtsgesellschaft. Toni Widmer 16.11.2022, 05.00 Uhr

Wie 2017 soll es an der Fasnacht im Februar 2023 wieder einen Nachtumzug in Sarmenstorf geben. Dominic Kobelt (26.2.2017)

Die Fasnachtsgesellschaft Variété Sarmenstorf ist 65 Jahre alt geworden. Das wollte man an der Fasnacht 2022 eigentlich gebührend feiern – wegen Corona im bescheidenen Rahmen. Geplant waren ein kompakter Nachtumzug und weitere närrische Aktivitäten auf dem abgesperrten Lindenplatz. So, glaubte man, könnte den damals noch strikten Covid-Bestimmungen mit Zertifikatskontrolle an den Eingängen zum Festplatz Genüge getan werden.