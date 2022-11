Freiamt: Jungringer Meier muss die ganze Woche abhungern

Ringerstaffel Freiamt Er muss die ganze Woche «abhungern» –wieso auf Jungringer Meier vor dem Halbfinal-Rückkampf Druck lastet Die Ringerstaffel Freiamt steht vor dem bisher wichtigsten Kampf der Saison. In Kriessern will das Team von Trainer Marcel Leutert den 14:17-Rückstand aus dem Halbfinal-Hinkampf in einen Gesamtsieg verwandeln. Eine Schlüsselrolle kommt Leichtgewichtler Flurin Meier zu. Wolfgang Rytz Jetzt kommentieren 25.11.2022, 16.00 Uhr

In seinen ersten drei Kämpfen der Saison erreichte Flurin Meier (oben) jeweils einen Schultersieg. Wolfgang Rytz

Der 22-jährige Murianer Flurin Meier schlief zwar nach seinem letzten unglücklich verlaufenen Einsatz nicht schlecht. Doch am Sonntagmorgen plagte ihn schlechte Laune. «Ich weiss, dass es in diesem Halbfinal jeden Punkt braucht. Deshalb ärgerte mich meine 7:8-Niederlage.» Zur Erinnerung: Als Auftaktkämpfer hatte er gegen Sandro Hungerbühler eine 7:2-Führung preisgegeben. «In den letzten zwei Minuten war ich ausgepumpt», gesteht Meier selbstkritisch.

Die Stimmung heiterte sich bald wieder auf. Der Landschaftsgärtner lebt in einer WG mit seinen zwei Schwestern, die sich ebenfalls fürs Ringen interessieren. Am Sonntagabend gönnte er sich mit seiner Freundin, Ringerkollege Nino Leutert und dessen Freundin ein gemütliches Nachtessen. «Wir sind im Freiamt eine grosse Ringerfamilie und verbringen auch viel Freizeit miteinander.»

Ständiges Abhungern im Schwitzanzug nötig

Seit diesem Essen ist wieder hungern angesagt. Flurin Meier bringt ein Normalgewicht von 64 kg auf die Waage. Seit einem Monat darf er aber jeden Samstagabend nicht schwerer als 57 kg sein. Der grosse Kampf vor dem ersten Kampf fand vor dem ersten Einsatz gegen Willisau statt.

Trotz grosser Nervosität, wie er selber sagt, blickt Flurin Meier dem Halbfinal-Rückkampf in Kriessern zuversichtlich entgegen. Wolfgang Rytz

Inzwischen hat sich das «Gewichtmachen», wie die Ringer das Abhungern nennen, eingependelt. Am Sonntagabend wiegt Meier jeweils 59 bis 60 kg. Dank täglicher Diät zeigt die Waage am Wettkampfmorgen nur noch 500 Gramm zu viel an. Diese verliert der Leichtgewichtler im Ringercenter Aristau auf dem Hometrainer in einem Schwitzanzug. Was für Aussenstehende als Schinderei aussieht, ist für viele Mannschaftsringer regelmässiges Ritual vor dem Kampf auf der Matte.

Zweite Kampfsportart mit dem Sanda-Boxen

So sehr sich Flurin Meier im Herbst für seine Nationalliga-A-Einsätze vor grossem Publikum aufopfert, so wenig mag er sich das ganze Jahr aufs Ringen konzentrieren. Trainer Marcel Leutert sagt dazu: «Flurin hat viel Erfahrung und ist zuverlässig. Aber leider erscheint er unter dem Jahr zu wenig im Training.»

Das heisst aber nicht, dass der Murianer nebst der Mannschaftsmeisterschaft zu wenig Sport treibt. Er widmet sich dem Sanda-Boxen, einer chinesischen Variante des Kickboxens und sagt:

«Das ist für mich ein guter Ausgleich, weil ich allgemein Kampfsport liebe.»

Trainer Leutert erklärt, dass Meier genügend fit sei, dass ihm aber in einem Kampf wie zuletzt gegen Kriessern das Feeling fehle, um einen klaren Vorsprung über die Zeit zu bringen. Aber in Kriessern verändert sich die Ausgangslage.

Hoffnung auf einen Lucky Punch

Bei seinen ersten drei Einsätzen feierte Freiamts Leichtgewichtler je einen Schultersieg, und zwar im Greco-Stil ohne Beineinsatz. Der Rückkampf gegen Hungerbühler findet wieder in dieser Stilart statt. «Diese liegt ihm besser. Vielleicht gelingt ihm ein Lucky Punch», hofft Marcel Leutert. Das wäre sein heimlicher Wunsch zum 50. Geburtstag, den er am Sonntag feiert.

Im Rückkampf will sich Flurin Meier (links) gegen Sandro Hungerbühler für die 7:8-Punkte-Niederlage in Muri revanchieren. Wolfgang Rytz

4:0-Mannschaftspunkte im ersten der zehn Einzelduelle könnte Freiamt im Kampf um die Finalqualifikation zurück auf Kurs bringen. «Flurin ist ein Killer», gibt sich der Trainer zuversichtlich, dass Meier die Revanche am Samstag in Kriessern (19 Uhr) für den unglücklichen Kampf in Muri gelingt. «Ich bin überzeugt von der Wende, jetzt geben wir nochmals Vollgas», verspricht Freiamts Leichtgewichtler.

Leutert verrät nichts zur Aufstellung. Auf der Hand liegt ein Wechsel. Aufgrund des Stilartenwechsels kommt wohl Michael Bucher anstelle von Yves Müllhaupt ins Team. Der Trainer schmunzelt nur und sagt vieldeutig: «Könnte sein.» Fix ist hingegen Meiers Einsatz bis 57 kg und die Hoffnung, dass er Freiamts Weg in den Final mit einem Exploit öffnet.

