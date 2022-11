Initiatives Trio plant Umgestaltung im Gebiet «Fischgraben»

Oberwil-Lieli Statt Überschwemmungen soll es einen Weiher geben – was ein initiatives Trio im Gebiet «Fischgraben» plant Im Oberwil-Lieler Gebiet «Fischgraben» wird Landwirtschaftsland regelmässig überschwemmt. Wenn es nach drei Einwohner geht, soll daraus ein permanentes Gewässer entstehen. An der Gmeind vom Freitag dürfen sie ihre Projektidee vorstellen. Marc Ribolla 24.11.2022, 05.00 Uhr

Die Überschwemmungsfläche nach starkem Regen im Sommer 2021. zvg (23.6.21)

Zwischen den beiden Ortsteilen Oberwil und Lieli liegt das Gebiet «Fischgraben», ein trocken gelegtes Niedermoor. Vor rund 80 Jahren, in den 1940er-Jahren, wurde es mit Drainageleitungen versetzt, um es landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Heute ist die entsprechende Parzelle aber nicht mehr als Fruchtfolgefläche im kantonalen Richtplan eingezeichnet. Sie ist im Besitz der Einwohnergemeinde Oberwil-Lieli und verpachtet.

Bei heftigen Regenfällen entstehen im «Fischgraben» seit vielen Jahren immer wieder grossflächige Überschwemmungsgebiete. Mit diesen beschäftigen sich seit 2017 drei Oberwil-Lieler intensiver. Hansjörg Geissmann, Erwin Jansen und Hansruedi Riner machten sich Gedanken, ob es möglich sei, auf diesem Gebiet einen Weiher anzulegen.

Hansruedi Riner sagt: «Diese Idee hat uns damals gepackt. Mit unserem beruflichen Hintergrund als Bauingenieur, Forstingenieur und als Jurist brachten wir verschiedene nützliche Kompetenzen mit.» Die zentrale Frage, die sich stellte: Ist ein Weiher dort überhaupt machbar und auch bewilligungsfähig? Als möglichen Standort definierten die Initianten die Parzelle 377 in der Nähe des Waldrandes.

Rund 100 Meter lang und 20 bis 30 Meter breit

Beim Gemeinderat stiess das Trio 2019 auf ein offenes Ohr. Dieser gab beim Landschaftsplaner und Weiherspezialisten Roland Haab eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. «Während über eines Jahres mass er den Wasserfluss und erstellte Bodensondagen», erklärt Riner.

Aus dem Bericht des Weiherexperten wird klar, dass ein solches Gewässer auf jener Parzelle möglich ist. Es hat sich unter anderem ergeben, dass der Untergrund nicht mit einer zusätzlichen Lehmschicht abgedichtet werden muss. So weit, so gut.

In dieser Luftaufnahme sind die Überschwemmungsflächen deutlich zu sehen. zvg (30.1.2021)

Die Masse des «Fischgraben»-Weihers sollen in der Grössenordnung von 100 Meter Länge und rund 20 bis 30 Meter Breite liegen. Das kann aber noch variieren. Hansruedi Riner betont:

«Es ist vorläufig erst noch eine Projektidee. Es gibt noch keine Pläne oder Skizzen, wie der Weiher dereinst genau aussehen könnte.»

In einem nächsten Schritt dürfen die drei Initianten das Projekt an der Gemeindeversammlung am Freitag, 25. November, vorstellen – und unter dem Traktandum Verschiedenes einen Überweisungsantrag stellen. Stimmt der Souverän dem Anliegen zu, wird der Gemeinderat es prüfen müssen und an einer nächsten Gmeind zur Abstimmung bringen.

Riner hofft, dass die Anwesenden dem Antrag das Okay geben. «Wie wir grösstenteils vernommen haben, sind viele Leute im Grundsatz dafür. Wir werden sehen, was herauskommt», gibt er sich gelassen.

Kosten würden geschätzt maximal 250'000 Franken betragen

Gemäss den Berechnungen von Experte Roland Haab würde die Realisierung des Weiher-Projekts rund 250'000 Franken kosten. «Dieser Betrag würde sicher ausreichen, denn er ging noch von einer etwas grösseren Weiherfläche aus», präzisiert Hansruedi Riner.

Ein permanentes Gewässer würde einige Vorteile mit sich bringen. Im Fokus steht besonders die Artenvielfalt, die Biodiversität. Gemäss Riner würde ein Weiher mit natürlichen Uferzonen einerseits eine Aufwertung der Landschaft als Naherholungsgebiet bewirken und andererseits für Flora und Fauna bereichernd sein. Speziell Amphibien wie die bedrohte Gelbbauchunke würden profitieren.

Wichtig zu wissen ist: Vorgesehen ist ein grösserer bewusst angelegter Tiefwasserbereich. «An der tiefsten Stelle sollte der Weiher rund 1,75 Meter tief sein. Damit wird sichergestellt, dass er auch in trockenen Perioden nicht ganz ausgetrocknet und allfälligen Fische im Teich der Lebensraum erhalten bleibt», erzählt Riner.

Der «Fischgraben»-Weiher soll auch einen Holzsteg bekommen, damit die Bevölkerung das Leben in und um das Gewässer näher beobachten kann. «Er wäre sicher auch für Exkursionen von Schulklassen aus der nahe gelegenen Schulanlage interessant», sagt Riner. Eines ist aber klar. Für Menschen würde das Gewässer nicht zulässig sein. Denn der Kanton hat erklärt, dass das Anlegen eines Badeweihers nicht bewilligungsfähig wäre.