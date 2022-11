Oberwil-Lieli: Gmeind sagt Ja zum Steuerfuss von 48 Prozent

Oberwil-Lieli Gmeind sagt Ja zum Kauf von Notstromaggregaten gegen Blackout und zum Budget mit Steuerfuss 48 Prozent Die Gemeinde Oberwil-Lieli wappnet sich, um im Falle eines Stromblackouts gerüstet zu sein. Die Gmeind bewilligt einen entsprechenden Kredit über 160'000 Franken. Ausserdem soll die Ortsdurchfahrt Lieli für 5,5 Millionen saniert werden – und der Steuerfuss sinkt auf rekordtiefe 48 Prozent. Marc Ribolla 26.11.2022, 17.50 Uhr

Die Ortsdurchfahrt Lieli wird voraussichtlich 2024/25 saniert – auch im Gebiet rund um den Volg gibt es Anpassungen. Marc Ribolla

In die Zukunft blicken kann bekanntlich niemand. Auch der Gemeinderat Oberwil-Lieli nicht. Deshalb musste Gemeinderat Stefan Strebel den 144 anwesenden Stimmbürgerinnen und -bürger an der Gmeind am Freitagabend denn auch klar eingestehen: «Es kann sein, dass wir sie 20 Jahre nicht brauchen.»

Mit sie meinte er die sieben Notstromaggregate, die die Gemeinde anschaffen will. Damit sollen im Falle eines Stromblackouts beispielsweise die Pumpstationen für die Wasserversorgung oder kritische Infrastruktur wie die Notfalltreffpunkte bei der Gemeindeverwaltung und dem Feuerwehrmagazin oder der Volg und die Tankstelle weiter betrieben werden. Dazu beantragte der Gemeinderat einen Kredit von 160'000 Franken, den der Souverän mit nur einer Gegenstimme bewilligte.

Strebel betonte zuvor noch: «Wir sprechen hier nicht von einer Strommangellage, wie sie aktuell ein Thema werden könnte. Sondern von einem Blackout, einem mehrtägigen kompletten Stromausfall.» Der Gemeinderat installierte deshalb schon Anfang Jahr die Arbeitsgruppe «Szenario Blackout», die sich mit möglichen Massnahmen befasste. «Diese Liste mit den möglichen neuralgischen Stellen ist nicht abschliessend und könnte später noch erweitert werden», erklärte Strebel.

«Wir können dies problemlos verkraften»

Finanziell steht Oberwil-Lieli gut da, das Eigenkapital betrug Ende 2021 rund 89 Millionen. Für ausreichend Liquidität soll zudem in den nächsten Jahren der Verkauf der Juchächer-Parzellen sorgen. Gemeindeammann Ilias Läber konnte der Gmeind deshalb ein Budget 2023 mit einem um fünf Prozent auf 48 Prozent reduzierten Steuerfuss präsentieren.

«Wir können dies problemlos verkraften», sagte Läber. Gerechnet wird mit einem leichten Ertragsüberschuss von rund 190'000 Franken. Lediglich zwölf Anwesende lehnten das Budget ab.

Auch das Feuerwehrmagazin soll in Zukunft ein Notstromaggregat erhalten. Marc Ribolla

Eine grössere Investition für die Gemeindekasse wird die Sanierung der Ortsdurchfahrt Lieli, die täglich 2000 Fahrzeuge passieren. Für diese sprach die Gmeind einen Kredit von 5,48 Millionen Franken einstimmig. Wenn alles planmässig verläuft, soll der Baustart Anfang 2024 und das Bauende im Sommer 2025 sein. Vorgesehen ist die Sanierung inklusive der Werkleitungen und Bushaltestellen im Bereich zwischen dem Juraweg und dem Englisächer. Auch Vorplätze wie beim Volg werden saniert und angepasst.

Neue Reglemente, Smart Meter und eine Kehrmaschine

Knapper fiel das Votum mit 105 Ja gegenüber 32 Nein beim Kredit von 230'000 Franken für die Anschaffung der Smart Meter (fernablesbare Stromzähler) aus. Die weiteren Traktanden der Gmeind passierten bei den Anwesenden einstimmig. Dazu gehören der Kreditanteil von Oberwil-Lieli an der Umsetzung des ICT-Konzepts an der Kreisschule Mutschellen in der Höhe von rund 127’000 Franken oder der Kredit für die Anschaffung einer neuen Kehrmaschine für den Werkhof (160'000 Franken).

Ohne Gegenstimme sagte die Versammlung auch Ja zum Zusatzkredit für die Erschliessung Juchächer (620'000 Franken), zum neuen Personalreglement der Gemeinde, zum neuen Elektrareglement und zur Pensenerhöhung bei der Schulsozialarbeit um 10 auf 20%.

Unter Verschiedenes kamen gleich drei Überweisungsanträge aus der Versammlung zur Abstimmung. Mit 82:48-Stimmen wird der Gemeinderat beauftragt, ein Projekt für einen Weiher im Bereich Fischgraben auszuarbeiten. Knapp abgelehnt wurden Anträge zur Überprüfung der Finanzierungsart für den Tennisclub Mutschellen (46:56) mit dem Bau eines vierten Platzes und zur raschen Einführung des Schulschwimmunterrichts, der im Lehrplan 21 verankert ist. (52:56).