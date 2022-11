Bauer Adler realisiert ein Agroforstsystem in Oberrüti

Oberrüti Landwirtschaftspionier aus dem Freiamt pflanzt Bäume auf der Weide und setzt damit auf ein spezielles System In der Schweiz gibt es noch nicht viele Landwirtschaftsbetriebe, die auf ein Agroforstsystem setzen. Die Mischung aus Acker- oder Weideland mit Bäumen und Sträuchern hat aber für Tier und Umwelt viele Vorteile. Darauf setzt nun auch der Oberrüter Bauer Pirmin Adler. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Von Hand werden in diesen Tagen auf dem Hof Adlerzart in Oberrüti 1500 Bäume und Sträucher gesetzt und damit ein Agroforstsystem realisiert. Melanie Burgener

Eine Selbstbedienungsapotheke für Kühe. Kaum vorstellbar, oder? Nicht aber für Pirmin Adler. «Ein Tier weiss, was ihm guttut. Jedoch fehlt es ihm häufig an Futtervielfalt», ist der Landwirt überzeugt. Er steht auf seinem Feld in Oberrüti und blickt hinüber zu seiner Helfertruppe, die mit Schaufeln und jungen Bäumen hantiert.

Landwirt Pirmin Adler gehört mit seinem Agroforstsystem in Oberrüti zu den Pionieren in der Schweiz. Melanie Burgener

In diesen Tagen entsteht auf dem Reusshof Adlerzart ein Agroforstsystem – und damit ebendiese Futtervielfalt. Bei dieser Art von Landwirtschaft werden Bäume und Sträucher in Ackerkulturen oder im Fall vom Adler-Hof auf Nutztierweiden integriert. 1500 Pflanzen werden hier auf drei Hektaren gepflanzt. «Jedes Jahr soll eine weitere Parzelle dazukommen», sagt Adler.

Er gehört mit diesem Projekt zu den Pionieren. Bisher gibt es in der Schweiz noch nicht viele Betriebe, die auf ein solches System bauen. Doch das wird sich ändern, ist sich Adler sicher. Er sagt:

«Auch in der Agrarpolitik wird das immer mehr zum Thema.»

Die wichtigsten Gründe für ihn, das System bereits jetzt zu wagen: «Das Tierwohl, die Qualität meiner Produkte und die Ökologie.»

Das gesamte Futter wird auf seinem Hof produziert

Was im Magen seiner Kühe, Rinder und Hühner landet, darauf achtet Adler besonders. Das gesamte Futter für seine Tiere baut er selbst an. «Mineralstoffe muss ich aber noch einkaufen und ins Futter geben. Ziel ist es, dass auch das wegfällt», so Adler.

Möglich wird das durch die Sträucher und Bäume, die er nun reihenweise auf dem Weideland pflanzt. Zitterpappel, Reifweide, Esche, Ahorn oder Maulbeersträucher bilden mit Linden, Rotbuchen und Apfelbäumen ein breites Nahrungsangebot samt natürlichen Mineralstoffen.

Die Bäume werden nicht von null auf gezogen, sondern bereits mit einer gewissen Grösse gesetzt. Melanie Burgener

«Viele dieser Pflanzen haben sekundäre Stoffe, die eine heilende Wirkung haben können», erklärt Adler. So fressen Kühe beispielsweise instinktiv Weidenblätter, weil deren Salizylsäure Schmerzen lindern kann. «Es gibt auch solche, die fiebersenkend oder krebshemmend auf Tiere wirken.» Er hoffe, dass auch seine Tiere von dieser «Selbstbedienungsapotheke» profitieren.

Das System reduziert auch Stress von Pflanzen

Rindvieh und Geflügel mögen Gehölz und Laub aber nicht nur zum Fressen. Sie schätzen auch den Schatten – genau wie die Pflanzen. «Es entsteht ein Mikroklima, in dem es weniger Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht gibt», erzählt er.

Für die Graspflanze bedeute das mehr Ruhe. Adler sagt:

«Im Sommer gab es viel Sonnenenergie, doch die Pflanzen konnten sie nicht nutzen. Durch die Hitze und das fehlende Wasser waren sie gestresst.»

Durch die Sträucher und Hochstammbäume verdunste Wasser langsamer und es bilde sich mehr Tau.

Die Helferinnen und Helfer von Pirmin Adler setzen alle Bäume und Sträucher von Hand. Melanie Burgener

Weiter überzeugt ihn, dass Bäume Kohlenstoffsenker sind. Und überlässt er die Pflanzen einmal nicht den Tieren, kann er ihr Material als Dünger verwenden.

Mit seinem Agroforstsystem wollte Pirmin Adler vor einem Jahr beginnen. Heute ist er froh, dass er sich Zeit gelassen hat. «Es gibt Infos dazu. Aber es braucht viel Zeit, sie zu suchen und zu entscheiden, welche Pflanzen man möchte», sagt er. «Ich bin noch lange nicht fertig. Es gibt sehr viel zu lernen.»

