Volleyball: Der TV Lunkhofen spielt gegen die Nati B Bellinzona

Oberlunkhofen «Das gab es in der Vereinsgeschichte noch nie»: Diese Volleyballerinnen feiern einen einmaligen Erfolg Dass ein Dorfverein wie der TV Lunkhofen im Schweizer Volleyball-Cup bis in die sechste Runde kommt, ist aussergewöhnlich. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins ist das nun einem Damenteam gelungen. Am Sonntag spielt die 2.-Liga-Mannschaft gegen ein Nati-B-Team aus dem Tessin. Melanie Burgener 10.12.2022, 05.00 Uhr

Die Spielerinnen der Damen-1-Mannschaft vom TV Lunkhofen treten am Sonntag gegen die Nati B aus Bellinzona an. zvg

«Das hat es in der gesamten Vereinsgeschichte noch nie gegeben. Sogar die Behörden wurden eingeladen», sagt Chiara Gassmann. Die Freude der Volleyballerin auf das bevorstehende Spiel vom Sonntag ist gross. Zwar handle es sich bei der genannten Prominenz «nur» um die Gemeinderäte von Ober- und Unterlunkhofen. Trotzdem: Für Gassmann und ihr Team ist dieser Match ein einzigartiges Erlebnis.

Denn die Gegnerinnen, die dem Team Damen 1 des Turnvereins TV Lunkhofen auf der anderen Seite des Netzes gegenüberstehen werden, reisen aus dem Tessin, genauer aus Bellinzona an. Und was noch viel spezieller ist: Sie schlagen ihre Bälle eigentlich in einer ganz anderen Liga auf als die Freiämterinnen. Sie spielen in der 2. Liga, die Damen aus Bellinzona hingegen zwei Klassen höher in der Nati B.

Nun treffen die beiden Mannschaften im Schweizer Volleyball-Cup, dem «Mobiliar Swiss Cup», aufeinander. Bei diesem nationalen Wettbewerb dürfen sich aus dem ganzen Land jährlich ein Team pro Verein anmelden. «Zuerst spielen die tieferen Liegen gegeneinander. Sie fallen meistens relativ schnell raus», erklärt Chiara Gassmann. Die höher klassierten Mannschaften steigen dann später in den Wettkampf ein.

Trainer Pascal Arnet erzählt: «Dass ein Dorfverein wie Lunkhofen gegen eine höhere Mannschaft spielen kann, das gibt es eigentlich nicht.» Umso grösser ist die Freude, dass genau das den 12 Spielerinnen gelungen ist.

Ein Spiel, wie es das in der Region wohl noch nie gab

Das 2.-Liga-Team hat bisher alle Matches im Schweizer Cup gewonnen. Am Sonntag geht es in die sechste Runde. «Bei den Herren gibt es Teams im TV Lunkhofen, die das geschafft haben. Eine Mannschaft spielte sogar einmal selber in der Nati B», sagt Arnet. Stolz ergänzt er: «Doch einer Damenmannschaft von uns, und wohl auch von der Region, ist das noch nie gelungen.»

Das Damen-1-Team des TVs Lunkhofen gewann bisher alle fünf Runden im Schweizer Volleyball-Cup. Nun dürfen sie gegen die Nati B aus Bellinzona antreten. Quelle: zvg

Ein Grund dafür sei, dass viele gute Volleyballerinnen mit grossen Zielen nach ihrer Zeit als Juniorin in grössere Vereine wechseln. «Doch in diesem Team sind viele Juniorinnen geblieben oder wieder zurückgekommen», nennt er einer der Gründe für die guten Spielresultate der vergangenen Monate.

Das Spiel gegen Bellinzona sei eine gute Möglichkeit, wertvolle Spielerfahrung zu sammeln. Auf viel mehr machen sich die Volleyballerinnen keine grossen Hoffnungen. «Wir müssen realistisch bleiben», sagt Arnold. Denn während die Damen in Lunkhofen beispielsweise zwei Mal in der Woche trainieren, gehen jene in Bellinzona an drei Tagen in die Halle.

Lachend ergänzt Gassmann: «Gestern haben wir zusammen die Kaderliste von den Tessinerinnen angeschaut. Die sind fast alle mindestens so gross wie unsere grösste Spielerin.» Letztere ist 1,79 Meter hoch gewachsen. Die grösste Dame aus dem Bellinzona-Team überragt sie um acht Zentimeter. Vier weitere Tessinerinnen sind 1,80 Meter oder grösser.

Es bleibt keine Zeit für Extratrainings

Gassmann und Arnet vermuten sogar, dass die Gäste mit dem Car anreisen werden – ein Luxus, den sich die Mannschaften in den höheren Liegen leisten und von dem die Lunkhoferinnen nur träumen können. Da möchte der TV, der mit über 200 Mitgliedern zu den grössten Vereinen im Kelleramt gehört, eine gute Falle machen.

So wird der übliche Stand mit Küche durch einen Grill erweitert. «Es gibt sogar einen Speaker, das hatten wir noch nie», lacht Gassmann. Natürlich hofft das Team auch auf die Unterstützung vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. Für sie werde die Bühne in der Turnhalle geöffnet und zusätzliche Plätze geschaffen.

Apropos Turnhalle, da hofft das Team doch noch auf einen Vorteil gegenüber ihrer Gegnerinnen. «Für sie ist es sicher ungewohnt, in einer so kleinen Halle zu spielen», sagt Arnet schmunzelnd. Das Spiel beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Turnhalle in Oberlunkhofen.