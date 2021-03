Murikultur Singisenforum darf wieder Kunst ausstellen: Pearlie Frisch ist die Erste Pearlie Frisch aus Sarmenstorf stellt im Murianer Singisenforum aus. Die Künstlerin ist die erste Preisträgerin des Mathilde-Müller-Preises. Lange war nicht sicher, ob der Lockdown ihre Ausstellung verhindern würde – doch pünktlich zum Auftakt sind Ausstellungen wieder erlaubt. 02.03.2021, 05.00 Uhr

Pearlie Frisch, die den ersten Mathilde-Müller-Preis für Kultur im Freiamt gewonnen hat, stellt nach dem Lockdown als erste im Singisenforum Muri aus. Sibylle Haltiner (18.11.2019)

Die 34-Jährige Pearlie Frisch wuchs in Sarmenstorf auf und ist als Gewinnerin der Eröffnungsausstellung «Paarlauf - Freiämter Kunststaffette» 2019 vielen Kunstinteressierten ein Begriff. Sie wurde unter anderem in London ausgebildet und ist heute in Zürich, Luzern und in aller Welt tätig. Die erste Preisträgerin des «Mathilde-Müller-Preises für Kultur im Freiamt» eröffnet nun die erste Ausstellung im Murianer Singisenforum nach dem Lockdown.