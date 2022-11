Muri/Benzenschwil Rennen und schiessen: Am Kantonalschützenfest kann die neue Sportart Target-Sprint ausprobiert werden Das 31. Aargauer Kantonalschützenfest vom 23. Juni bis 9. Juli 2023 in und um Muri erwartet 6000 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz. Dabei sollen nicht nur die Schiesswettkämpfe möglichst viele Zuschauende anlocken. Speziell wird besonders die Target-Show, bei der eine neue Action-Sportart vorgestellt wird. Wolfgang Rytz und Andrea Weibel 30.11.2022, 05.00 Uhr

Startgelegenheit für alle Festteilnehmenden: Die neue Sportart Target-Sprint, eine Mischung aus schiessen und rennen, wird beim Aargauer Kantonalschützenfest in Muri 2023 gezeigt. Andreas Rothenbuehler

Nach 1878 und 1888 findet das Aargauer Kantonalschützenfest im nächsten Jahr zum dritten Mal in und um die Oberfreiämter Metropole Muri statt. Das OK unter der Leitung von Beat Brun erwartet 6000 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz. Geschossen wird vom 23. bis 25. Juni, vom 30. Juni bis 3. Juli und vom 7 bis 9. Juli. Das Festzentrum befindet sich im Merenschwander Ortsteil Benzenschwil.

Nun gibt das OK bekannt, dass auch neben den acht Schiessplätzen, verteilt auf das ganze Oberfreiamt, Spannung geboten wird. Das Highlight des Rahmenprogramms wird an allen drei Festwochenenden die Target-Demonstration für alle Besuchenden sein.

Target-Sprint ist eine neue Sportart, hergeleitet aus dem Biathlon. Allerdings werden die Ziele nicht per Langlaufski angefahren, sondern zu Fuss angerannt. Im Festzelt in Benzenschwil wird unter dem Titel «Target Show» eine modifizierte Form durchgeführt. Jeder darf mit einem Luftgewehr zweimal auf die Targets schiessen. Dazwischen muss auf einem Hometrainer eine Distanz geradelt werden, um den Puls in die Höhe zu treiben. Wer die Trefferlimite erreicht, gewinnt ein spezielles Souvenir.

Neben dem Schiessen gehört auch das Rennen zur neuen Sportart Target-Sprint. Auf dem Festgelände in Benzenschwil können das die Besuchenden in einer leicht abgewandelten Form ausprobieren. zvg

Treibende Kraft hinter dieser Idee ist OK-Mitglied Josef Gugerli. «Wir wollen die neue Sportart vorstellen und möglichst viele Festbesuchende für die Teilnahme gewinnen», freut er sich auf das spezielle Angebot. Geplant ist auch ein Trainingsauftritt von aktiven Target-Sprint-Sportlern aus der Region.

70 Scheiben für Gewehr 300 Meter an acht Orten

Nebst dem Schützenhaus in Benzenschwil können die Gewehrschützen auch in Beinwil/Freiamt, Boswil, Buttwil, Merenschwand und Sins auf die 300-Meter-Distanz schiessen. Als Ausweichstände sind Mühlau und Abtwil vorgesehen. Total stehen 70 Scheiben zur Verfügung.

Ausschliesslich im Festzentrum zielen die Gewehrschützen auf die 50-Meter-Distanz sowie die Pistolenschützen auf 25 und 50 Meter. Da werden Zeltstände aufgebaut mit 12 Scheiben für die Kleinkaliber-Gewehrschützen und zweimal 15 Scheiben für die Pistolenschützen.

214-seitiger Festführer macht gluschtig

Nach der coronabedingten Verlegung des Aargauer «Kantonalen» von 2022 auf 2023 und einer schöpferischen Pause trieb das 13-köpfige Organisationskomitee unter Beat Brun in den letzten eineinhalb Jahren die Festvorbereitungen intensiv voran. So ist der 214-seitige Festführer mit dem gesamten Schiessplan bereits erstellt und versandt worden.

Nebst dem schiesssportlichen Betrieb legt das OK grossen Wert auf ein attraktives Rahmenprogramm. Dazu gehört eine vielfältige musikalische Unterhaltung im Festzentrum. Täglich spielt eine andere Formation auf.

Zahlreiche Sponsoren und Partner sorgen dafür, dass der Grossanlass wirtschaftlich auf soliden Beinen steht. Hauptsponsoren sind die Polytronic AG, Muri, und Swisslos Sportfonds Aargau. Als Goldpartner liessen sich die AEW Energie AG, das Augenzentrum Perron West, Muri, die Kaufmann Turmkrane AG, Oberhasli, Marcel Küng, Haustechnik GmbH, Beinwil/Freiamt, die Staubli-Banz Getränke AG, Muri, und die Waffen Pauli AG, Dintikon, gewinnen.

Mehr Infos unter www.agksf2023.ch . Die Online-Anmeldung ist ab dem 15. Dezember unter www.agksf2023.ch/schiessen offen. Anmeldefrist: 30. April.