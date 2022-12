Jugendparlament Muri wurde offiziell gegründet und gefeiert

Muri «Wir gestalten unsere Zukunft»: Jetzt hat Muri offiziell ein eigenes Jugendparlament Vor 16 Jahren wurde das allererste Murianer Schulparlament gegründet, mittlerweile haben alle sechs Schulhäuser eines. Was fehlte, war das Bindeglied zwischen Schulparlamenten und «erwachsener Politik», eine politische Plattform für junge Erwachsene. Diese Lücke wurde nun geschlossen. Andrea Weibel 03.12.2022, 17.17 Uhr

Muri hat jetzt ein eigenes Jugendparlament: Tobias Schär (Merenschwand), Martin Schneider (Schulsozialarbeiter), Grace Räber (Muri), Fabian Trüb (Aristau), Isabelle Bütler (Bez-Lehrerin), Kiran Schuler (Muri) und Daniel Räber (Gemeinderat Muri, von links) feierten das am 3. Dezember mit allen Interessierten. Andrea Weibel

Grace Räber ist 17 Jahre alt und hat ein Problem: «Ich bin noch nicht volljährig und darf darum noch nicht politisch mitbestimmen.» Jetzt kann die junge Murianerin, die schon am Europäischen Jugendparlament teilgenommen hat, jedoch auch in ihrem eigenen Dorf mitpolitisieren. Denn am Samstag, 3. Dezember, wurde das Jugendparlament Muri und Umgebung offiziell gegründet und gebührend gefeiert.

«Wir gestalten unsere Zukunft. Denn wir sind die Zukunft unserer Gemeinde», betonte Grace Räber und machte damit allen Jugedlichen und jungen Erwachsenen Mut, sich ebenfalls im Jugendparlament zu engagieren. Denn, so pflichtete ihr Bezlehrerin Isabelle Bütler bei, die seit August das neue Fach Politik unterrichtet:

«Politik findet nicht nur in Bern statt oder im Ausland. Es berührt den Alltag von uns allen.»

Grace Räber, 17,ist begeistertes und jüngstes Mitglied des Jugendparlaments Muri und Umgebung. Andrea Weibel

Darum sei ihr Schulfach auch das wichtigste von allen, sagte sie und erntete Schmunzeln. Sie erklärte: «Manche Leute brauchen im Leben Mathematik mehr, andere Sprachen oder Geschichte. Aber Politik brauchen alle.»

In Muri sollen sich alle einbringen und mitwirken können

Auch der Murianer Gemeinderat Daniel Räber zeigte sich begeistert über das neue Jugendparlament. «Wieso braucht es das überhaupt?», fragte er in die Runde. Es gäbe bereits die Jugendkommission, ein zehnköpfiges Gremium, das den Gemeinderat berät. «Allerdings sind da nur zwei Jugendliche dabei, alle anderen sind erwachsene Fachpersonen. Es wird also eher über Jugendliche geredet als mit ihnen.»

Dabei sei es wichtig, dass sich junge Leute ungefiltert einbringen können. Das habe sich auch die Gemeinde Muri auf die Fahne geschrieben. Hier soll das Zusammenleben von Generationen und Kulturen stattfinden, man solle sich einbringen und mitwirken können.

Gemeinderat Daniel Räber ist überzeugt, dass die Gründung des Murianer Jugendparlaments ein wichtiger Schritt für die Gemeinde ist. Andrea Weibel

Genau das war auch die Motivation von Schulsozialarbeiter Martin Schneider. «Ich war an den Gründungen aller Schulparlamente in Muri beteiligt. Als mich eine Schülerin, die in einem Schulparlament mitmachte, fragte, was sie nach dem Schulabschluss politisch machen könne, nannte ich ihr die Parteien und den Gemeinderat», erinnerte er sich. «Sie sagte, dann höre sie lieber auf. Das hat mich zum Nachdenken gebracht.»

Aktive Politikerinnen und Politiker können helfen

Er wandte sich an den Gemeinderat und rannte mit der Idee eines Jugendparlaments offene Türen ein. Gleichzeitig überlegten die Jungpolitiker Tobias Schär (Merenschwand) und Fabian Trüb (Aristau), wie sie junge Leute motivieren konnten, sich für Politik zu interessieren.

Schär erinnert sich: «Martin und ich arbeiteten an einem anderen Projekt zusammen, da sprach ich ihn auf unsere Idee eines Jugendparlaments an. Als ich hörte, dass er genau die gleiche Idee bereits mit dem Gemeinderat beriet, war ich begeistert.» Nun suchen die Gründungsmitglieder mitstreitende Jugendliche. Ausserdem setzen sie sich mit den Geschäften auseinander, die in Muri aktuell sind.

Und wie können aktive Politikerinnen und Politiker helfen? «Seid offen für die Anliegen des Jugendparlaments und gewährt Jugendlichen Einblick in eure politische Tätigkeit», bat Schär zum Schluss alle anwesenden Parteivertretenden.