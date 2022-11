Neuer Migrolino-Shop mit Tankstelle in Muri geplant

Muri Neuer Migrolino-Shop mit Tankstelle: Der Bauherr erklärt, was hinter dem Projekt an der Luzernerstrasse steckt Die Murianer Barmettler Immobilien AG plant an der Luzernerstrasse einen neuen Gewerbebau. Teil davon ist auch ein Migrolino-Shop mit einer Migrol-Tankstelle. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

So sieht es an der Luzernerstrasse heute noch aus – die Migrol-Tankstelle und die Garage sollen abgerissen werden. Bild: Marc Ribolla

Seine Autowaschanlage «Carfunkelt» an der Luzernerstrasse im Murianer Industriegebiet hat Jürg Barmettler schon vor einigen Jahren modernisiert und ausgebaut. Nun macht der Inhaber der Barmettler Immobilien AG, der jenes Areal gehört, einen weiteren Schritt. Er beabsichtigt, die bestehende Migrol-Tankstelle mit der Autogarage und die angrenzende Liegenschaft abzureissen. Neu soll es einen zweigeschossigen Gewerbebau mit einem Tankstellenshop von Migrolino geben. Das Baugesuch liegt derzeit auf.

«Das Haus und die Garage sind baufällig und wären hochsanierungsbedürftig», erklärt Jürg Barmettler. Die Investitionen wären in keinem Verhältnis. Deshalb realisiert er nun das Projekt mit dem Tankstellenshop. Allerdings nicht einfach aus dem Blauen heraus. Barmettler verrät:

«Die Idee, dass es etwas in dieser Richtung geben könnte, schwebt mir schon seit rund zehn Jahren im Kopf vor.»

Nun hat er das Vorhaben also definitiv angepackt und hat als ausführende Architekten die Schongauer Erni Planung AG mit ins Boot geholt.

Dritter Migrolino-Shop auf der Achse Sins–Wohlen

Gemäss Barmettler ist im nördlichen Teil des Areals der Gewerbebau mit einer Nutzfläche von rund 1000 Quadratmeter angedacht. «Schon fix ist, dass die Firma Jenni Storen dorthin umzieht und sich einmietet», blickt er voraus. Das Attikageschoss ist als Wohnung für einen Betriebsleiter vorgesehen. Eine zweite kleinere Wohnung dient als Abwartswohnung.

Diese Liegenschaft wird abgerissen werden, die Bauprofile für den Neubau des Gewerbebaus und des Tankstellenshops stehen. Bild: Marc Ribolla

An den Gewerbebau angrenzend entsteht der Shop und die neue Tankstelle, deren Zapfsäulen um 90 Grad gedreht werden. Als Mieter tritt die Migrol in Erscheinung, die schon die aktuelle Tankstelle betreibt und mit der Barmettler nun für den Neubau einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen hat. Migrol kümmert sich denn auch um den Austausch mit Migrolino und deren Bedürfnisse.

Jener Shop wird in Muri das bereits bestehende Angebot von Migrolino-Shops im Oberfreiamt mit den Standorten in Sins und Boswil ergänzen. Und er entspricht den Migrolino-Anforderungen bezüglich Verkehrsfrequenz von mindestens 10'000 Fahrzeugen täglich. «Die Luzernerstrasse passieren jeden Tag rund 14'000 Fahrzeuge, sie ist eine Pendlerachse», sagt Barmettler. Das Potenzial für einen weiteren Shop im Klosterdorf ist vorhanden.

Ausfahrt von der Tankstelle in die Pilatusstrasse

Mit dem Neubau verändert sich auch die Situation mit den beiden heutigen Ein- und Ausfahrten in die Luzernerstrasse. Diejenige bei der Waschanlage bleibt unverändert, währenddessen jene Ein-/Ausfahrt bei den Zapfsäulen in Zukunft nur noch als Einfahrt genutzt wird. Neu erfolgt die Wegfahrt von der Tankstelle für die ganze Kundschaft über die Pilatusstrasse.

An dieser Stelle wird in Zukunft die Wegfahrt von der Tankstelle in die Pilatusstrasse erfolgen. Bild: Marc Ribolla

«Dies entschärft vor allem die problematische Wegfahrt für Lastwagen in die Luzernerstrasse, die heute je nach Sicht nicht immer ganz ungefährlich ist», sagt Barmettler. Speziell ist, dass die Zapfsäule für Lastwagen dem Shopeingang am nahesten zu liegen kommen wird. Grund dafür: Es entsteht bei der Wegfahrt ein grosser Schwenkradius für die LKWs, der das Einbiegen in die Pilatusstrasse erleichtert.

Rund um den Shop und den Gewerbebau werden genügend Parkplätze für die Shopbesuchenden angeordnet. «Attraktive Parkmöglichkeiten sind in der heutigen Zeit wichtig, gerade für Pendlerinnen und Pendler, die rasch stoppen und etwas einkaufen möchten», erklärt Barmettler.

Baustart im Sommer 2023 – Eröffnung im Herbst 2024

Die Baukosten für das Projekt belaufen sich auf geschätzte 3,5 Millionen Franken. Das Farb- und Materialkonzept sieht beim Migrolino-Shop im unteren Teil des Gebäudes eine vorvergraute Holzschalung in Sägeroh-Optik vor. Der obere Teil ist mit anthrazitfarbenen Alublechen verschalt.

«Das Ziel ist es, dass am 1. Juli nächsten Jahres die Bagger auffahren können und das ganze Projekt im Herbst 2024 fertiggestellt ist», beschreibt Barmettler den Zeithorizont. Einen früheren Baustart kann es nicht geben, da bis dahin noch laufende Mietverträge mit der Burger-Subaru-Garage bestehen, die dort ihren Betrieb hat.

