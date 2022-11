In Muri gibt es auch 2022 wieder einen Lichterweg

Muri Lichterweg überrascht mit neuem Sternenzauber: Das Murianer Adventserlebnis geht in die zweite Runde Weil in Muri eine Adventsattraktion gefehlt hat, haben Anita Frey und Sandra Trottmann im vergangenen Jahr den Lichterweg samt Fuchsbau-Beizli ins Leben gerufen. Damit haben sie die Herzen der Leute erwärmt und führen ihn deshalb erneut mit ein paar Neuerungen durch. Melanie Burgener 22.11.2022, 05.00 Uhr

Anita Frey (links) und Sandra Trottmann organisieren zum zweiten Mal den Lichterweg in Muri. Melanie Burgener

«Ich komme jeden Tag hier hoch und schaue, ob der Bratwurststand schon offen ist», sagt der ältere Herr. Lächelnd stützt er sich an seinem grossen Spazierstock. Er freue sich darauf, dass der Lichterweg in Muri bald wieder eröffne. «Man muss nicht ins Auto sitzen, sondern hat so etwas Schönes direkt vor dem Haus», ergänzt er, dann setzt er seinen Marsch fort.

Ein solches Lob freut die beiden Organisatorinnen Anita Frey und Sandra Trottmann. Auch von anderen Besuchenden haben sie seit der ersten Durchführung vor einem Jahr viele positive Rückmeldungen erhalten. «Einige haben schon gefragt, wann wir ihn denn wieder eröffnen», freut sich Trottmann.

Der Weg mit seinen handgeschnitzten Holzlaternen, die eigens dafür geschriebene Geschichte und die gebastelten Waldtiere haben das Herz der Leute erwärmt. Auch für Frey und Trottmann ist der Lichterweg ein Herzensprojekt. Deshalb war schon beim Abräumen klar: Den 1,5 Kilometer langen Rundweg wird es heuer wieder geben.

Für den Lichterweg stieg sogar der Kanton in die Hose

Am Konzept haben die beiden nichts verändert. «Es wird der gleiche Rundweg sein. Er hat die perfekte Länge, damit ihn auch Familien mit Kindern gehen können», erklärt Sandra Trottmann. Die Route geht von der Aettenbergstrasse über den Damm, die Schweielstrasse hinunter bis zum Dorfbrunnen am Neuenburgerplatz.

Frey und Trottmann blicken den Weg entlang. Frey sagt: «Für den Lichterweg haben der Kanton und die Gemeinde extra dieses Strässchen ausbessern lassen. Im letzten Jahr war es voller Schlaglöcher.»

In der Hälfte der weihnachtlichen Route gibt es wieder das Beizli Fuchsbau. «Bereits letztes Jahr hat uns die Fasnachtsgesellschaft Muri Dorf zugesagt, dass sie wieder die Schichten für den Betrieb übernehmen», sagt Trottmann.

Das Beizli wird, wie der Lichterweg auch, ab dem 25. November jeweils von Donnerstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet haben. Vor Ort gibt es warme und kalte Getränke und auch eine Bratwurst oder einen Cervelat zu kaufen, die man selber über der Feuerschale bräteln kann.

Neu soll auch ein Sternenzauber für leuchtende Augen sorgen

Ganz beim Alten konnten es die beiden dann doch nicht lassen. «Sterne ziehen sich bei uns wie ein roter Faden durch den Weg und auch durch die Geschichte», sagt Trottmann. Deshalb wollten sie in diesem Jahr auf der Strecke eine spezielle Attraktion mit ebendiesen einbauen.

Aus dieser Idee ist der Sternenzauber entstanden. In vielen Arbeitsstunden wurde der Durchgang aus Holz geschnitzt, in dem sich die Besuchenden von den Sternen verzaubern lassen können. Auch beim Dorfbrunnen werde es eine kleine Neuerung geben, künden sie an.

Dass all das wieder möglich sei, das verdanken Frey und Trottmann den Sponsoren und den Helfenden. «Gottfried Geisseler hat unsere Laternen geschnitzt, Mirjam Kägi hat uns auch für dieses Jahr eine neue Geschichte geschrieben und Andrea Wick neue Waldtiere bemalt», sagt Trottmann.

Die Organisatorinnen bitten darum, dass mit dem ÖV anzureisen oder die öffentlichen Parkplätze in der Nähe verwendet. Weitere Infos unter: www.lichterweg-muri.ch.