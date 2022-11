Muri ruft ein Pilotprojekt gegen den Hausärztemangel ins Leben.

Muri Ihr Pilotprojekt könnte die Lösung für den Hausärztemangel sein: Bevölkerung genehmigt 100'000 Franken Aktienkapital Der Mangel an Hausarztpraxen ist im Bezirk Muri so gross wie nirgendwo im Aargau. Das packt die Gemeinde Muri an und erhält nun grünes Licht von der Bevölkerung. Letztere stimmte an der Gmeind auch über die provisorische Trainingshalle und die Sanierung der Luzernerstrasse ab. Melanie Burgener 26.11.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Muri lanciert das Pilotprojekt «Interprofessionelle Hausarztpraxis Muri Plus». Auch das Spital Muri ist als Aktionärin Teil davon und begrüsst diesen visionären Vorstoss. Andrea Weibel (4.5.2022)

Der Mangel an Hausärzten im Bezirk Muri ist gross. Um genau zu sein, ist er so gross, wie nirgendwo im Aargau. Die Hausärztedichte beträgt hier 0,42 pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner – der kantonale Durchschnitt liegt bei 0,66.

«Es gibt kaum neue Praxiseröffnungen und das bei einer wachsenden Bevölkerung», sagte Gemeinderat Daniel Räber an der Gmeind am Donnerstag. Zudem würden viele praktizierende Hausärzte bald in den Ruhestand treten. Eine Nachfolge zu finden, gestalte sich schwierig.

Kurz: Die klassische Hausarztpraxis stirbt aus. «Der Gemeinderat ist der Meinung: Einfach nichts tun, ist keine Lösung. Es nützt auch nichts, dem Modell nachzutrauern», sagte Räber. Stattdessen möchte man mit einem Pilotprojekt vorangehen. Dieses heisst «Interprofessionelle Hausarztpraxis Muri Plus».

Das Spital Muri ist bereits Aktionärin

Erarbeitet wurde das Projekt von einer sechsköpfigen Spurgruppe, in der nebst dem Gemeinderat auch die langjährige Hausärztin Verena Gantner sowie ein Experte für Gruppenpraxen mitwirkten.

Trägerschaft soll eine Gesellschaft sein. Angeführt soll das Projekt von einem Arzt oder Ärztin werden, der oder die eine medizinische Grundversorgung für einen Patientenstamm anbietet, und Projekte wie die integrierte Gesundheitsversorgung mit medizinischen Leistungserbringern, wie der Pflegi Muri, vorantreiben.

Zudem sollen neuen Berufsbilder wie die Pflegeexpertinnen APN (Advanced Practice Nurse) integriert werden. Das befürwortet besonders das Spital Muri. CEO Daniel Strub sagte: «Wenn die Sprechstunden der Hausärzte ausgelastet sind, spüren wir das. Die Überweisungen von Patienten an unsere Fachärzte nehmen ab.»

Daniel Strub, der CEO des Spitals Muri, betonte an der Gemeindeversammlung, dass er das Projekt der Interprofessionelle Hausarztpraxis befürwortet. Britta Gut (7.5.2021)

Es brauche Fachkräfte, wie die Pflegeexpertinnen, die solche Aufgaben übernehmen könnten. Das Spital Muri habe bereits 40'000 Franken Aktienkapital für das Pilotprojekt gesprochen. Auch die Pflegi Muri wird sich im gleichen Rahmen beteiligen, zudem wurden die restlichen Gemeinden des Bezirks angefragt.

In der ersten Phase wird die Gemeinde Muri Hauptaktionärin. Die Stimmbevölkerung sprach am Donnerstag das Aktienkapital von 100'000 Franken sowie ein Darlehen von maximal 150'000 Franken. Im Januar entscheidet der Kanton, ob er die fünfjährige Pilotphase mit 1,4 Mio. Franken unterstützt. Damit würde das Defizit gedeckt werden, das in dieser Höhe erwartet wird.

Das Hallenprovisorium entlastet den Finanzplan

Ein Mangel herrscht in Muri auch an Sporthallen. Deshalb haben sich die Sportvereine im Frühling zu einer IG zusammengeschlossen und eine Initiative eingereicht. Das Begehren erfuhr grosse Unterstützung in der Bevölkerung. Unterdessen wurde ein Projekt ausgearbeitet. «Das Geschäft hat uns auf Trab gehalten», hielt Beat Küng mit einem Lachen fest.

Während der Gemeinderat im Juni noch vom Bau einer definitiven Halle zu einem späteren Zeitpunkt überzeugt war, steht er heute hinter dem Projekt. Die IG hätte mit einer zeitnahen und kostengünstige Lösung, überzeugen können. «Zudem konnten wir so den Bau der definitiven Halle im Investitionsplan verschieben und den Finanzplan entlasten», so Küng.

IG Sportvereine Muri und der Gemeinderat präsentierten die Pläne für die provisorische Trainingshalle. Visualisierung: zvg

Die 305 Anwesenden hiessen den Verpflichtungskredit in der Höhe von 3,15 Mio. Franken mit einer Gegenstimme gut. «Das ist ein denkwürdiger Tag in Muri. Es sind Leute hier, die bereits vor 20 Jahren einen ersten Versuch für ein solches Projekt starteten», sagte Küng.

Das Muri-S kann verbreitert werden

Ebenfalls sprach der Souverän 3,8 Mio. Franken für die Luzernerstrasse. Die Hauptachse vom Kreisel Muri bis Muri Dorf soll saniert und neu gestaltet werden, wie Vizepräsidentin Milly Stöckli erklärte.

Erstens befinde sich der rund 820 Meter lange Strassenabschnitt in schlechtem Zustand. Zweitens müsse auch die Verkehrssicherheit auf der Strasse, die täglich von rund 14'000 Fahrzeugen passiert wird, gesteigert werden. Besonders im Muri-S beim Restaurant Frohsinn. «Fast täglich kommt es hier zu einer heiklen Situation mit Lastwagen», erklärt Stöckli.

Durch eine Strassenverbreiterung soll die Verkehrssicherheit in der heiklen S-Kurve beim Restaurant Frohsinn auf der Luzernerstrasse in Muri erhöht werden. Visualisierung: zvg

Jener Abschnitt soll verbreitert werden. Zudem erhält die Strasse einen Mehrzweckstreifen, der abzweigenden Fahrzeugen den notwendigen Raum gibt, um sich im Wartebereich aufzustellen.

Gemeinde verabschiedet ihre gute Fee

Weiter wurden 90'000 Franken für die Optimierung der elektronischen Geschäftsverwaltung und 250'000 (einmalige) sowie 13'000 (jährliche) Kosten für das Projekt «Immobilien- und Infrastrukturmanagement» genehmigt. Auch dem Budget 2023 wurde zugestimmt, das ein Ergebnis von minus 166'000 Franken aufweist.

Gegen Ende ergriff Theres Fankhauser von der «IG für einen gesundheitsverträglichen Mobilfunk» das Wort. Sie überreichte einen Überweisungsantrag, in dem ein konkretes und verbindliches Konzept für den Umgang mit der Mobilfunk-Thematik gefordert wurde. Er wurde deutlich abgelehnt.

Geschlossen wurde die Versammlung mit der Verabschiedung der stellvertretenden Gemeindeschreiberin Pascale Meier. 2000 trat sie ihre Arbeit als Sachbearbeiterin an, nun lässt sie sich frühpenisonieren. «Pascale war eine professionelle Schafferin, unser wandelndes Lexikon, die gute Fee und unser Notnagel», würdigte sie Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger.