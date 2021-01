Muri Damit die Backstube trotz Corona läuft: Kreyenbühl backt draussen im Holzofen Solange die Gastronomie und damit auch sein Café Kreyenbühl in Muri wegen Corona geschlossen bleibt, bäckt Burkard Kreyenbühl täglich vor seiner Bäckerei frisches Brot und Zöpfe im Holzofen. Melanie Burgener 28.01.2021, 15.30 Uhr

«Da schlägt das Bäckerherz höher», sagt Burkard Kreyenbühl strahlend und zieht mit seiner langen Schaufel zwei braungebrannte Brotlaibe aus dem heissen Ofen. Aus dem kleinen Türchen raucht und dampft es, doch um Kreyenbühl herum tropft der Regen vom Dach des kleinen Zeltunterstandes. Denn der Bäcker befindet sich nicht wie üblich in der warmen Backstube.

Seit etwa zehn Tagen bäckt Burkard Kreyenbühl jeden Morgen Brote und Zöpfe in einem Holzofen auf dem Vorplatz seiner Bäckerei in Muri. Er erklärt:

«Wegen Corona ist unsere Filiale mit dem Café geschlossen. Das führt auch zu weniger Arbeit in der Backstube.»

Einen Teil dieser freigewordenen Zeit nützen die Bäckerinnen und Bäcker nun für die Herstellung von Holzofenbrote und -zöpfe und lassen damit ein altes Handwerk, das ans Mittelalter erinnert, wieder aufleben. «Damals gab es in jedem Dorfteil einen Dorfofen. Dort hatten Familien ihren festen Backtag, an dem sie jeweils Brote für die nächste Woche hergestellt haben. Wahrscheinlich war das auch hier in Muri Egg so», erklärt Kreyenbühl.

23 Kilogramm Holz reichen für 30 Brote und 30 Zöpfe

Um 6 Uhr in der Früh heizt Kreyenbühl jeweils den Ofen ein, den er gemietet hat. 23 Kilogramm Holz, das er über den Förster der Region bezieht, zündet er dafür jeweils an. «Zu Beginn mussten wir ausprobieren, wie dick die Holzscheite sein dürfen, damit das Feuer optimal wird», erzählt er. Denn wenn sie zu gross sind, brennt das Feuer langsamer und es dauert länger, bis eine Glut entsteht. Auch mit den ersten Broten sei es ein Ausprobieren gewesen. «Ein paar haben wir schwarz herausgezogen», gibt er lachend zu. Doch jetzt hat er den Ofen im Griff.

Damit seine Angestellten in der Backstube trotz des geschlossenen Cafés ausgelastet sind, bäckt Burkard Kreyenbühl in Muri jeden Morgen frisches Holzofenbrot. Zvg/Bäckerei Kreyenbühl

Zwischen 8.30 und 8.45 Uhr, wenn der Ofen nach etwa drei Stunden die perfekte Hitze von 280 bis 300 Grad erreicht hat, wird die Glut entfernt und die 30 Laibe werden «eingeschossen». Schiessen ist in diesem Fall der passendste Begriff, denn dieser Schritt muss sehr schnell gehen, wie Kreyenbühl erklärt: «Sonst verliert der Ofen zu viel Hitze.»

Den Teig für die Holzofenbrote bereiten die Bäckerinnen und Bäcker aus Weizen und dem Urgetreide Emmer zu, das Kreyenbühl selbst anbaut und direkt in der Bäckerei mahlt. Für den gewünschten holzigen Geschmack sei es wichtig, dass das Brot im selben Raum gebacken wird, wie zuvor das Feuer gemacht wurde.

Nach rund einer Dreiviertelstunde kommen die Brote knusprig wieder aus dem Ofen raus. Jetzt ist die Hitze auf etwa 220 Grad gesunken und perfekt für die 30 Zöpfe, die jetzt backen dürfen. Ob die Holzofenbrote und -zöpfe nun dauerhaft in Kreyenbühls Sortiment aufgenommen werden, weiss er noch nicht: «Wir machen das sicher noch, solange die Gastronomie geschlossen bleiben muss.» Danach komme es auf die Nachfrage der Kundschaft an.