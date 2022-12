Pflegimuri-Direktor Thomas Wernli wird nach 15 Jahren pensioniert

Muri Als Kind war er Feriengast in der Pflegimuri, heute verlässt Thomas Wernli die Institution als Direktor 15 Jahre lang lagen die Geschicke der Pflegimuri in den Händen von Thomas Wernli. Mit seinem Ruhestand endet nun die Wernli-Ära in der Institution. Denn: Er ist bereits hier aufgewachsen. In all den Jahren hat er viele Geschichten erlebt. Jene des Mannes, der im Kreisel ein Joghurt ass, ist nur eines von zig schönen Beispielen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Thomas Wernli ist in der Pflegimuri aufgewachsen, in den vergangenen 15 Jahren leitete er sie als Direktor. Nun geht der 65-Jährige in Pension. Melanie Burgener

Es war in den späten 50er-Jahren, Thomas Wernli lag in seinem Kinderwagen. Davon, wie man ein Heim leitet oder seine Visionen einem Verwaltungsrat erklärt, wusste er damals nichts. Dennoch bestanden zu jener Zeit bereits vereinzelt solche Erwartungen an ihn.

«Man hat schon damals auf mich gezeigt und gesagt: ‹Du wirst einmal der neue Verwalter der Pflegi›», sagt Wernli schmunzelnd. «Doch diesen Erwartungen habe ich lange widerstanden», ergänzt der heute 65-Jährige. Obwohl es nie sein Ziel war, einmal Verwalter oder, wie es heute heisst, Direktor der Murianer Institution zu werden, hat es ihn mit 50 Jahren doch hergezogen.

«Die Stelle war ausgeschrieben. Doch ich habe lange gezögert, ob ich mich bewerben soll», erinnert sich Wernli. In den Ferien in Süditalien bei einem Glas Wein habe er sich dann doch dafür entschieden. «Zum Glück. Andere wollen Pilot oder Lokführer werden. Ich kann nun sagen: Direktor der Pflegimuri zu sein, war mein Traumjob», sagt er.

Als Kind machte Wernli in der Pflegi Ferien

Jetzt heisst es nach 15 Jahren als Direktor langsam, aber sicher Abschied nehmen. Wernlis letzte Sitzungen sind gezählt, seine Nachfolgerin ist bestimmt und fürs Gespräch mit der AZ muss er bereits nach einem leeren Raum suchen. Denn er ist schon «sans bureau» – ohne Büro.

Am 23. Dezember geht Thomas Wernli in den Ruhestand. Mit seiner Pensionierung endet in der Pflegimuri eine ganze Wernli-Ära. 2008 übernahm er die Leitung von seiner Stiefmutter Agatha Wernli, die ihre Aufgabe von ihrem verstorbenen Mann Rudolf übernommen hatte. Zuvor lagen die Geschicke in den Händen der Grosseltern.

So kam es, dass Thomas Wernli und seine drei Schwestern schon als Kinder viel Zeit in der damaligen «Anstalt» in Muri verbracht haben. «Unsere Grosseltern leiteten die Pflegi: Grossvater war der Verwalter, Grossmutter die Hausbeamtin. Meine Eltern führten ein Heim in Schaffhausen. Aber in den Ferien waren wir oft hier», erklärt er. Als seine Eltern die Führung in Muri übernahmen, zog die Familie ins Freiamt, in eine Wohnung in der Pflegi, die unterdessen zur Demenz-Wohngruppe umgebaut wurde.

«Ich habe Regeln abgeschafft, die uns statt den Bewohnenden dienten»

Damals lebten hier Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen, süchtig oder psychisch krank waren. Es war eine Anstalt mit schlechtem Ruf. Doch wenn Wernli auf seine Kindheit zurückblickt, sieht er von all dem nichts. Im Gegenteil: «In der Pflegi aufzuwachsen, war super. Wir hatten einen Park und viele grosse Räume.» Er ergänzt:

«Weil ich schon als Kind in Kontakt mit den Menschen kam, die damals hier lebten, hatte ich nie Berührungsängste. Ich habe mich hier immer wohlgefühlt.»

Die Begegnungen mit den Menschen sind es auch, die Wernli in Erinnerung bleiben werden. «Ich habe viel Berührendes erlebt. Mit den Bewohnenden aus der Abteilung für Suchtkranke und Abhängige zum Beispiel fühle ich mich manchmal seelenverwandt», sagt er lächelnd.

Lachend ergänzt er: «Sie widersetzen sich häufig unseren Regeln, leben selbstbestimmt und es kommt ihnen immer Allerlei in den Sinn.» Ähnlich sei es ihm ergangen, als er vor 15 Jahren Direktor wurde. «Ich habe Regeln und Strukturen abgeschafft, die nur uns und nicht den Bewohnenden gedient haben», so Wernli. «Wir sind für sie hier, nicht sie für uns», das sei ihm am wichtigsten gewesen. Diese Philosophie habe schon sein Grossvater in den 30er-Jahren gelebt.

Vom Bewohner, der im Kreisel Muri ein Joghurt ass

Rückblickend sei es ihm gelungen, diesen Impuls an die rund 330 Mitarbeitenden weiterzugeben. Diese wiederum würden ihn gut umsetzen. Die rund 200 Bewohnenden dürfen weitgehend selbstbestimmt leben. Dass das möglich ist, sei auch der Murianer Bevölkerung zu verdanken.

«Wenn eine demenzkranke Person sich mal verläuft, jemand im Laden mal was nicht bezahlt oder nicht so konform gekleidet ist, wird nicht gleich die Polizei gerufen», sagt Wernli. «Die Leute melden sich bei uns oder bringen die Personen zurück», ergänzt er dankbar.

So habe er schon viele Geschichten erlebt. «Ein demenzkranker Bewohner hat sich einmal mit seinem Rollator verlaufen. Schlussendlich stand er mitten im Kreisel und ass ein Joghurt. Das hat ein riesiges Verkehrschaos gegeben, bis ihn endlich jemand aus seiner misslichen Lage befreit hat», erzählt er lachend.

Der Direktor kommt als freiwilliger Helfer zurück

Das schlechte Image der Pflegimuri sei zwar heute noch in einigen Köpfen verankert. Doch ist es Thomas Wernli gelungen, der Institution einen besseren Ruf zu verschaffen. «Die Leute sollen wissen: Wenn sie in ein Heim müssen, sind sie in der Pflegimuri, einem modernen Unternehmen, gut aufgehoben», sagt er.

Nun widmet er sich seinen anderen Leidenschaften. «Ich habe einen Camper gekauft. Im Februar und März fahren meine Frau und ich damit nach Lappland», sagt er. Und irgendwann, da komme er vielleicht als freiwilliger Helfer wieder zurück in die Pflegimuri.

