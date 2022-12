Marcel Huwyler präsentiert seine verrückten Weihnachtsgeschichten

Merenschwand «Oje du fröhliche»: Marcel Huwylers Weihnachtsgeschichten sind besinnlich, aber auch total verrückt «Heilige Streiche – Weihnachten in Müntschisberg» heisst das neue Werk von Marcel Huwyler. Der gebürtige Merenschwander veröffentlicht damit eine Sammlung schräger Weihnachtserzählung, von denen einige tatsächlich so passiert sind. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Kurzgeschichten voller Wunder und Gwunder, aber total verrückt: Marcel Huwylers Weihnachtserzählungen in seinem neuen Buch tragen Titel wie «Oje du fröhliche». zvg

«Zimetstern hani gern, Mailänderli au...» Was wäre die Weihnachtszeit ohne die im berühmten Kinderlied besungene Weihnachtsguetzliluft? Ja, was wäre, wenn ...? Wenn plötzlich die Nachricht in den warmen Backstuben eintrifft, dass alles Mehl im Dorf vergiftet ist?

Ein Advent ohne Guetzli – eine sehr abwegige Vorstellung. Und genau deshalb ist sie wie gemacht für eine Weihnachtsgeschichte von Marcel Huwyler. Denn besinnliche Erzählungen von traurigen Schafen und den noch traurigeren Hirten gibt's genug, findet der gebürtige Merenschwander.

Zwar sind auch seine Kurzgeschichten, die Titel wie «Oje du fröhliche» tragen, besinnlich. «Sie sind voller Wunder und Gwunder. Und im Kern haben sie ein weihnachtliches Thema. Aber dann passiert immer etwas ganz Verrücktes, etwas total Abstruses», sagt der Freiämter Autor mit einem spitzbübischen Unterton in der Stimme.

Man kann sich lebhaft vorstellen, wie gerne Huwyler die Kurzgeschichten für sein neues Buch «Heilige Streiche – Weihnachten in Müntschisberg» aus der Sicht des 11-jährigen Schlingels Sämi geschrieben hat.

«In der Weihnachtszeit werde ich immer zum Kind»

Mit dem Ausdenken seiner schrägen Adventserzählungen hat Huwyler aber nicht erst heuer begonnen. «Vor ein paar Jahren wurde ich vom Magazin ‹Landliebe› angefragt, ob ich nicht eine Weihnachtsgeschichte schreiben würde. Aber eine, die um Himmels willen nicht langweilig ist», erzählt er.

Das neue Buch von Marcel Huwyler: eine Sammlung schräger Weihnachtsgeschichten. zvg

Das Dorf samt seinen Bewohnerinnen und Bewohnern, das er beim Zusammendichten im Kopf hatte, war jenes, in dem er selbst als Junge gelebt hat. «In der Weihnachtszeit werde ich immer zum Kind. Ich schaue dieselben Filme, esse die gleichen Guetzli und höre auch Lieder, wie als Kind», erzählt er. «Da war es nur logisch, dass ich beim Schreiben auch Merenschwand als Hauptort im Kopf hatte.»

Doch trotz dieser genauen Vorstellung musste er sich sein ideales Dorf noch fertig zusammenbasteln. «Ich fügte einen See und eine Altstadt hinzu. Auch die Berge sind höher als in Wirklichkeit», erzählt er. So entstand sein Müntschisberg, das einige Male Schauplatz in seinen Geschichten in der «Landliebe» war.

Ein paar dieser Geschichten hat er auch für sein neues Buch verwendet. «Ich habe sie aber alle umgeschrieben. Im Kern sind sie der ursprünglichen Geschichte noch ähnlich. Es kommen aber andere Leute darin vor und auch liturgisch sind sie ganz anders», sagt er.

Eine Hommage an seinen Primarlehrer

Neun Kurzgeschichten sind insgesamt im Buch enthalten. Eine davon ist ein Krimi, ganz so, wie es sich für Huwyler gehört. Denn berühmt wurde er mit seiner Krimi-Reihe über die pensionierte Lehrerin und Auftragskillerin Violetta Morgenstern.

Viele Begebenheiten in seinem Weihnachtsbuch hat der ehemalige Primarlehrer erfunden. Einige Anekdoten hätten sich aber seinerzeit wirklich so zugetragen. «Auch die Menschen, wie den Metzger oder den Gemeindeschreiber, hat es wirklich gegeben. Jedoch habe ich ihre Namen vertauscht», erzählt Huwyler.

Nur der Lehrer durfte seinen Namen behalten. «Das ist eine Hommage an meinen Primarlehrer Staubli. Durch ihn habe ich damals überhaupt angefangen, Aufsätze zu schreiben, und arbeite heute als Autor. Leider ist er im Frühling gestorben, das hat mich sehr berührt», sagt Huwyler.

Seine Morgenstern-Krimis haben ihn der Schweiz, in Deutschland und in Österreich bekannt gemacht. Unterdessen ist Marcel Huwyler Vollzeitautor. zvg

Trotz der vielen Details: Müntschisberg könnte überall sein. «Ich habe auch schon E-Mails von Leuten erhalten, die das Dorf gesucht und nicht gefunden haben», lacht Marcel Huwyler. Auf seine Lesungen aus «Heilige Streiche – Weihnachten in Müntschisberg» freut er sich besonders. «Sie finden an einem Weihnachtsmarkt oder in einem Einkaufszentrum statt und werden so ganz anders, als ich das gewohnt bin.»

Violetta Morgenstern mordet vielleicht bald auch auf der Leinwand

Nebenbei arbeitet Huwyler, der unterdessen nicht mehr als Journalist, sondern nur noch als Autor tätig ist, bereits an weiteren Büchern. «Die Geschichte von Eliza Roth-Schild geht weiter, das nächste Buch wird im Frühsommer erscheinen», kündigt er an. «Und selbstverständlich wird es im Herbst einen fünften Band von Frau Morgenstern geben», ergänzt er.

In diesem Jahr veröffentlichte Marcel Huwyler nebst einem neuen Abenteuer von Violetta Morgenstern noch weitere Bücher. zvg

Sein erstes Buch «Frau Morgenstern und das Böse» wurde kürzlich sogar ins Italienische übersetzt. «‹La signora Morgenstern e il male› – die Italiener lieben es. Seit Neuestem folgen mir viele von ihnen auf Instagram», freut sich der Autor.

Und: Vielleicht schafft es seine «Lila-Lady» bald auch auf die Leinwand. «Eine deutsche Filmproduktionsfirma hat die Rechte gekauft. Nun wird diskutiert, ob es ein Kinofilm oder eine Serie geben wird. Von diesem Prozess bekomme ich aber nichts mit», ist Huwyler gespannt.

