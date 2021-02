Am Sonntag, 7. Februar, genau vor 50 Jahren wurde in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt. Ursula Mauch aus Oberlunkhofen erzählt im Interview von ihrem Einstieg in die Politik und weshalb sie 16 Jahre lang die einzige Aargauerin im Nationalrat war.

Melanie Burgener 08.02.2021, 05.00 Uhr