Seit zehn Jahren baut Freiämterin Kindergärten im Senegal

Vor zehn Jahren begann ihre Liebe zum Senegal: Jetzt baut «Tata Marielle» bereits ihren vierten Kindergarten im westafrikanischen Staat Die Hägglingerin Marielle Furter lebt für ihr Herzensprojekt kindergardens4senegal. Als sie wegen Corona 2021 in der Schweiz bleiben musste, verkaufte sie Legosteine – und tut das jetzt wieder. Das Legohäuschen steht symbolisch für den Kindergarten, den sie mit dem Geld bauen wird.

Marielle Furter zeigt ihr Hilfsprojekt Kindergardens4senegal und ihr Legohäuschen am Marktstand. zvg (27. November 2022)

Marielle Furter lebt für ihre Kindergärten im Senegal. Vor genau zehn Jahren verliebte sich die gebürtige Hägglingerin ins afrikanische Land und dessen Bevölkerung. Es war im November 2012, als sie zwei Monate durch den Süden Senegals reiste.

Die dortigen Kindergärten schockierten die ausgebildete Kindergärtnerin: Ein einziger kahler, leerer Raum, wo hundert Kinder zusammen mit einer Betreuerin stundenlang sitzen und nur tanzen, wenn die Lehrerin auf Trommeln spielt, ist nicht kindgerecht. Furter musste etwas ändern.

Marielle Furter bei ihrem Projekt kindergardens4senegal in Sedhiou. zvg (5. April 2022)

2014 beschloss sie auszuwandern. Denn vor Ort konnte «Tata Marielle», wie die Kinder im Senegal sie nennen, viel bewirken. Ihr Ziel war es, einen neuen Kindergarten zu bauen und den Betreuerinnen vor Ort zu zeigen, wie sie mit den Kindern eben kindgerecht umgehen. Bald schon lernte sie Elhadji Dieme, ihren Projektpartner im Senegal, kennen.

Sie träumte von einem Kindergarten – nun sind es bald vier

2022 war ein besonderes Jahr. Zwei Klassenräume wurden gebaut und werden bereits von Kindern belebt. Die Bauarbeiten für einen weiteren Klassenraum, Toiletten und ein kleines Büro starten im Januar, «sodass bis im Mai die Realisierung unseres vierten Kindergartens komplett abgeschlossen werden kann», freut sich Furter.

«Durch Verstärkung von zwei Volontären aus der Schweiz sowie einer senegalesischen Praktikantin waren Januar bis Mai besonders erfreulich und bereichernd.» In einem grösseren Team arbeiten zu können, habe sich sehr positiv auf das Begleiten der Kinder, die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und auch auf Furter selbst ausgewirkt. «Es war die beste Zeit, die ich je im Senegal erlebt habe.»

Die Kinder freuen sich über ihren neuen Kindergarten. zvg

Doch privat hatte sie gleich zwei sehr traurige Verluste durchzustehen: Erst verstarb ihr Bruder, sechs Monate später ihre Mutter. «Darum habe ich dieses Jahr kaum Aktivitäten durchgeführt.» Doch im Oktober schöpfte sie neue Kraft und beschloss, ein lieb gewonnenes Projekt neu aufleben zu lassen.

Ein symbolisches Lego-Häuschen ist schon fertig

Als sie 2020 wegen der Pandemie nicht nach Afrika reisen konnte, sammelte sie spontan mit einem Marktstand voller senegalesischer Produkte Geld für ihre Kindergärten. Speziell war das Legohäuschen, für das die Leute Legosteine kaufen konnten. «Das Haus symbolisiert den Kindergarten, den wir mit dem Geld bauen.»

Neben dem Bau von Kindergärten bringt Marielle Furter auch den Betreuerinnen bei, wie sie kindgerecht mit den Kinder umgehen können. zvg

Dies tut sie auch dieses Jahr wieder. «Die Idee kommt sehr gut an. Das erste Gebäude wurde bereits fertig, sodass ich einen weiteren Legobau in Angriff nehmen konnte», freut sich Furter herzlich. Am Samstag, 10. Dezember, wird sie in Hägglingen beim Volg anzutreffen sein. Den Abschluss macht Lenzburg, wo ihr Stand am 17./18. Dezember vor dem «Vicolo» stehen wird.

Mehr Infos und Spendenkonto unter www.kindergardens4senegal.org