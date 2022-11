Hägglingen «Den Wecker werde ich nicht mehr stellen»: Diese Männer waren gemeinsam 82 Jahre im Dienst der Gemeinde – jetzt gehen sie in Pension Seit 45 Jahren ist Adolf Geissmann als Werkdienst-Mitarbeiter im Einsatz, Brunnenmeister Paul Huser ist seit 37 Jahren bei der Gemeinde angestellt. Nun gehen beide in den Ruhestand. Zuvor aber blicken sie für die AZ zurück auf ihr Berufsleben. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Ende November werden Brunnenmeister Paul Huser (links) und Adolf Geissmann, Betriebsführer Wärmeverbund, pensioniert. Mathias Förster

Amüsiert schauen sich Adolf Geissmann und Paul Huser an, als es zur Frage kommt, ob sie schon Pläne für ihren Ruhestand haben. «Ja, da gibt es einige Wünsche von meiner Frau, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben», überlegt Geissmann, «wie etwa Geranienkästen aufzubauen und einige Arbeiten, die am Haus erledigt werden müssen.» Er schaut zum Brunnenmeister. Paul Huser ergänzt schmunzelnd, er habe die Anliegen seiner Frau schon erledigt. Doch er räumt ein: «Aber Pläne haben wir auch.»

Sowohl Adolf Geissmann (65) als auch Paul Huser (67) leben und arbeiten in Hägglingen. Adolf Geissmann kann auf 45 Jahre Tätigkeit für die Gemeinde zurückblicken, der Brunnenmeister Paul Huser auf 37 Jahre. «Ich habe eine Ausbildung zum Heizungsinstallateur gemacht», erzählt der Brunnenmeister. «Seit 1982 bin ich selbstständig und um die Wasserversorgung für Hägglingen kümmere ich mich seit 1985.»

Ende November wird Adolf Geissmann nach 45 Jahren als Mitarbeiter im Werkhof Hägglingen pensioniert. Mathias Förster

Sein Geschäft hat er inzwischen aufgegeben, doch als Brunnenmeister ist er bis Ende Dezember bei der Gemeinde angestellt und jederzeit im Dienst. Paul Huser kommentiert die Unvorhersehbarkeit seines Arbeitsalltags pragmatisch:

«Ein Leck kann ja zu jeder Tageszeit auftreten. Meistens passiert so etwas aber am Wochenende.»

Das kennt auch Adolf Geissmann: «Für mich war es eine Herausforderung, wenn es plötzlich sehr viel schneit.» Das sei in den letzten Jahren allerdings weniger der Fall gewesen. Geissmann startete seinen Berufsweg mit einer Lehre zum Forstwart im Hägglinger Wald. «Unser Wald wurde bald darauf in den Forstbetrieb Wagenrain integriert», erzählt er. «Weil hier im Werkhof eine Stelle frei war, habe ich mich beworben. Schon vorher habe ich häufiger ausgeholfen. Das war 2009.»

Die Veränderung ist in beiden Berufen eine Konstante

Seitdem sind er und seine Arbeitskollegen unter anderem für die Sauberkeit der Strassen und Gehwege, Kontrollen der Schächte, Mähen der Grünanlagen und Heckenschnitt zuständig. Für die Einwohnenden sei er immer ansprechbar.

«Das ist oft ganz hilfreich, man sieht nicht immer alles. Da ist ein Hinweis auf einen liegen geblieben Kehrrichtsack nicht verkehrt», berichtet Geissmann aus seinem Berufsalltag und fügt hinzu: «In den letzten Jahren hat das Littering enorm zugenommen. Das ist sehr auffällig.» Auch bei Paul Huser hat sich der Beruf verändert:

«Es ist heute viel technisierter als zu der Zeit, als ich als Brunnenmeister angefangen habe. Früher war die Arbeit mechanischer.»

Er kümmere sich unter anderem um die Hydraulik und Wartung sowie Steuerung der Wasserversorgungsanlagen, damit die Einwohnenden qualitativ einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung haben. «Es ist sehr abwechslungsreich», resümiert Huser. «Ich habe mir nie vorstellen können, jeden Tag das Gleiche zu machen. Und als Brunnenmeister weiss man morgens nicht, was der Tag so bringt.» Das mache seine Arbeit interessant. Zudem sei die Wasserversorgung aufgrund der hügeligen Lage herausfordernd:

«Es ist ein kompliziertes Netz mit mehreren Reservoiren. Da sind Erfahrungswerte nicht verkehrt.»

Erfahrungen sind in beiden Berufen hilfreich. Adolf Geissmann freut sich: «Mein Nachfolger war schon Lehrling bei mir, als ich Forstwart war.» Huser und Geissmann sind sich einig, dass ihnen der vielseitige Kontakt zur Hägglinger Bevölkerung fehlen werde.

Schlösser und Museen besichtigen und zu den Nordlichtern reisen

«Als ich mein Geschäft aufgab, wurde es schon weniger, mal sehen, wie es nun wird. So richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht», sagt der Brunnenmeister ein wenig wehmütig. An den Ruhestand werde man sich wohl gewöhnen müssen. Geissmann nickt und merkt lachend an: «Auf jeden Fall werde ich mir nicht mehr den Wecker für morgens stellen.»

Brunnenmeister Paul Huser geht ebenfalls Ende November in Pension. Mathias Förster

Wie schon erwähnt, habe seine Frau da einige Wünsche an ihn, die er endlich erfüllen wolle. Das Ehepaar habe ein altes Bauernhaus, da gebe es immer etwas zu tun. «In meiner Freizeit wandere ich gern», erzählt der Werkhof-Mitarbeiter zu seinen Ruhestandsplänen, «und ich möchte mir gern einige Schlösser und Museen hier in der Schweiz anschauen.»

Ferien sind ebenfalls recht weit oben auf der Wunschliste von Paul Huser. In den vergangenen Jahren habe er kaum eine zusammenhängende Woche Urlaub genommen:

«Ferien in Schweden wären toll, weit im Norden. Vielleicht im Winter, sodass man Nordlichter sehen kann.»

Ausserdem seien da vier Grosskinder, er freue sich darauf, viel Zeit für diese zu haben. «Wir schauen einfach mal, was so passiert», sagt Huser und Adolf Geissmann stimmt ihm zu.

