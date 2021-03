Gender-Unterschiede Wenn die Eltern süchtig sind: Mädchen sorgen sich – Jungs randalieren Alle Kinder von suchtkranken Eltern leiden. Doch Töchter und Söhne gehen oft unterschiedlich damit um. Die Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern vom 8. bis 14. März beleuchtet diesen Aspekt diese Mal besonders. Die AZ hat bei Tanya Mezzera, Leiterin der Suchtberatungsstelle ags Wohlen, nachgefragt. Andrea Weibel 09.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinder reagieren unterschiedlich auf die Sucht ihrer Eltern. Mädchen suchen eher Hilfe, während Jungs sich eher distanzieren. Symbolbild / iStockphoto

Egal bei welcher Sucht, ob Drogen-, Alkohol-, Spiel- oder Kaufsucht, immer leiden die Angehörigen mit. Besonders die Kinder. Seit Montag ist Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern. Dabei wollen die Suchtberatungen auf verschiedene Aspekte aufmerksam machen. Denn oft hilft es schon, wenn man bestimmte Dinge über Suchterkrankungen und deren Auswirkungen weiss – so kann jeder helfen, egal ob Lehrerin, Nachbar oder Oma.

Dieses Jahr möchte die Suchtberatung ags vor allem auf geschlechterspezifische Verhaltensunterschiede bei Kindern von Süchtigen eingehen. Der Brugger Suchtberater Christian Solèr zitiert eine Frage, die an ihn gerichtet wurde: «Der Vater zweier Kinder unserer Schule hat offenbar ein Alkoholproblem. Immer wieder komme es nach Aussage der Tochter zu lautstarkem Streit. Die Mutter hat gesagt, dass keine Gefahr für die Kinder bestehe. Während die achtjährige Tochter immer sehr nett ist und in der Schule gute Leistungen bringt, hängt der zehnjährige Sohn mit Kollegen herum und verhält sich aggressiv. Was können wir tun?»

Genau solche Anfragen oder Beschreibungen erhalten die Mitarbeitenden der Suchtberatung ags oft. Solèr schreibt: «Die Reaktionen der beiden Kinder sind typisch für das jeweilige Geschlecht.»

Töchter von Suchtkranken wählen oft Berufe, wo sie helfen können

Das kann auch Tanya Mezzera bestätigen. Sie ist Leiterin der Suchtberatungen ags in Wohlen und Lenzburg. «Ganz häufig versuchen Mädchen, dem süchtigen Elternteil zu helfen.» Sie würden beispielsweise Alkoholflaschen entsorgen oder versuchen, den Haushalt aufrecht zu halten, wenn Mami das nicht tut. Oder sie würden sich Hilfe suchen. Dabei ist Mezzera aufgefallen:

«Sehr oft findet man solche Mädchen in späteren Jahren in einem Beruf wieder, wo sie jemandem helfen können, beispielsweise in der Pflege.»

Tanya Mezzera ist Bereichsleiterin Suchtberatung ags in Wohlen und Lenzburg. zvg

Einige würde sie leider später aber ebenfalls mit Suchtproblemen bei der Suchtberatung wiedersehen.

Mezzera erinnert sich an ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr: «Ein etwa zwölfjähriges Mädchen hat sich an die Schulsozialarbeit gewandt, weil ihre Mutter alkoholkrank und manchmal kaum ansprechbar war. Die Schulleitung schickte die Mutter dann zu uns.» In mehreren Gesprächen, teilweise auch mit Mutter und Tochter, konnte eine Lösung für die Mutter gefunden werden.

«Es ist ein typisches Beispiel: Oft suchen sich Mädchen Hilfe. Doch dafür muss es Stellen oder Leute geben, die ihnen – wie beispielsweise die Schulsozialarbeit – signalisieren, dass sie ihnen zuhören. Das dürfen auch Nachbarn oder Verwandte sein.»

«Unser Ziel ist es, dass die Kinder gesund bei den Eltern aufwachsen können»

Das männliche Gegenbeispiel, das sie ebenfalls im vergangenen Jahr erlebt hat, sei ein fünfjähriger Junge. «Er war in der Spielgruppe auffällig aggressiv. Als die Spielgruppenleiterin die Mutter darauf ansprach, fiel ihr mehrfach deren Alkoholfahne auf.» Auch andere Eltern hätten das gemerkt und zum Wohle des Jungen die Gemeinde informiert. «Die hat die Mutter dann an uns verwiesen.» Spannend findet sie hier:

«Sehr häufig zeigen Jungs in ihrem Verhalten, dass etwas nicht stimmt, während Mädchen das durch Reden tun.»

Das zeigen auch Studien auf. Ganz wichtig ist Mezzera dabei: «Oft haben Leute Angst, sich bei uns zu melden, weil sie befürchten, ihnen würden die Kinder weggenommen. Aber wir behandeln jeden Fall anonym, vertraulich und auch kostenlos. Unser Ziel ist es, dass die Kinder bei ihren Eltern aufwachsen können – und zwar auf eine gesunde Art.» Ihr ist wichtig:

«Wenn man süchtig ist, heisst das nicht automatisch, dass man ein schlechter Elternteil ist.»

Wegen Corona werden viel mehr Fälle erwartet Die Anzahl von betroffenen Mädchen und Jungen, deren Eltern im vergangenen Jahr in der Suchtberatung waren, kennt Tanya Mezzera nicht. «Uns ist einfach schon beim ersten Gespräch wichtig, zu fragen, ob Kinder involviert sind.» Insgesamt kann sie jedoch Fallzahlen liefern. 2020 gab es bei total 368 Fällen 213 Neumeldungen. Zum Vergleich: 2019 waren es bei 350 Fällen 220 Neumeldungen. «Die Differenz vom Coronajahr zum Vorjahr ist gar nicht so gross. Aber wir gehen davon aus, dass bald viel mehr Fälle kommen werden», sagt Mezzera. «Und zwar, weil die Coronasituation vermehrt zu Stress führt und fast alle Möglichkeiten, sich beispielsweise durch Sport vom Stress abzulenken, nicht möglich sind. Da bringt Alkohol leider rasch und billig Linderung.» Zum Geschlechterunterschied kann sie sagen: «Rund 30 Prozent der Leute, die zu uns kommen, sind Angehörige, 70 Prozent Suchtkranke. Von den Angehörigen wiederum sind über die Hälfte Frauen, während bei den Süchtigen etwa zwei Drittel Männer sind.» Bei den Süchten steht nach wie vor Alkohol mit rund 50 Prozent aller Fälle im Mittelpunkt, und zwar sowohl schweizweit als auch im Freiamt, wie Mezzera sagt. 25 Prozent betreffen Canabis. Die restlichen 25 Prozent sind aufgeteilt zwischen allen restlichen Suchtformen, beispielsweise Kokain, Heroin und verschiedenen Verhaltenssüchten.

Töchter sind besorgt – Söhne distanziert

Bei Mädchen werde oft festgestellt, dass sie bessere Schulleistungen erbringen als die von der Sucht der Eltern belasteten Söhne. Dafür bestehe die Gefahr, dass sich die Töchter stärker schuldig fühlen und zu viel Verantwortung für die Familie übernehmen. «Sie neigen dazu, mehr auf die Bedürfnisse anderer zu achten als auf die eigenen. Sie machen sich mehr Gedanken über das Problem und leiden subjektiv sogar mehr darunter», schreibt der Brugger Suchtberater Christian Solèr zum Thema.

Buben würden vordergründig weniger darunter leiden. «Allerdings besteht das Risiko, dass sie die Problematik verdrängen und sich diese dann in Verhaltensstörungen niederschlägt.»

Entlastung für die Mädchen – Ansprechperson für die Jungen

«Wichtig ist, dass das Umfeld oder ein Hilfesystem mit beiden Kindern – und wenn möglich mit den Eltern – in Kontakt ist», hält er fest. Auch wenn das Mädchen weniger auffällig sei, brauche es Verständnis für seine Sorgen und Informationen über die Alkoholkrankheit.

Solèr betont: «Kinder tragen nie die Verantwortung für das Problem. Mit dieser Info werden Mädchen entlastet.» Mit dem Jungen ins Gespräch zu kommen, brauche Geduld. Habe er aber eine Vertrauensperson, die Verständnis für ihn zeige und ihm keine Vorwürfe mache, fasse er Vertrauen und könne mit der Zeit über seine Betroffenheit sprechen. Solèr ist wichtig:

«Eine erwachsene Ansprechperson ausserhalb der Familie gilt als einer der grössten Schutzfaktoren für Kinder von suchtkranken Eltern.»

Die Suchberatung ags organisiert fünf kostenlose Nachmittage für Betroffene, Angehörige und deren Kinder (Alter 8 bis 12), an denen sie sich gemeinsam mit den Auswirkungen der Sucht auseinandersetzen können. Mehr Infos unter www.suchtberatung-ags.ch/angebot/gruppen-kurse oder bei der Suchtberatung ags in Wohlen unter 056 622 77 48.