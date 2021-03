Gastronomie Wildfrüchte vom Biohof: Hier lernen Kochlehrlinge, wo ihre Rohware herkommt Weil die Restaurants zu sind, haben Kochlehrlinge viel zu wenig Übung in ihrem Handwerk. Um dies zu ändern, haben in Luzern Ausbildner ein spannendes Projekt lanciert. Unter anderem waren sie auf Eva Kollmanns Landgut Weitsicht im Beinwiler Weiler Wiggwil, um zu erfahren, wie viel Arbeit wirklich hinter einheimischen Rohzutaten steckt. Andrea Weibel 20.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eva Kollmann zeigt den Luzerner Kochlehrlingen, wo ihre Rohzutaten wachsen und wie viel Arbeit dahinter steckt. Alex Spichale (18.3.2021)

Was tun die Kochlehrlinge, wenn ihre Ausbildungsstätte seit Monaten geschlossen ist und sie nicht für die Gäste kochen können? Wie sollen sie sich ohne Praxis auf die Lehrabschlussprüfungen vorbereiten? Zum Glück gibt es findige Ausbildner wie Küchenchef Simon Oehen vom Hotel Wilden Mann und Sous-Chef Pascal Gantner von der Villa Schweizerhof, beide in der Stadt Luzern. Dank ihnen können die Lehrlinge nicht nur für die Prüfungen lernen, sondern erhalten ganz spezielle Einblicke in die spannende kulinarische Berufswelt.

Die Idee: Wenn die Lehrlinge keine Kunden bewirten können, dann eben sich selbst. Oehen erklärt:

«Wir stellen einen normalen Tag im Restaurant nach. Das Restaurant gehört dann ganz den Lernenden.»

Er führt aus: «Die Kochlehrlinge bereiten alles vor und kochen, die Serviceklassen decken die Tische, schreiben die Speisekarte und so weiter. Am Ende dürfen sich die Köche an den Tisch setzen und bewirten lassen. Ihnen werden Menüs und Weine von den Servicelernenden empfohlen. Wir Berufsbildner geben anschliessend Feedback.»

Die Lernenden kommen aus den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden und können dank ihren innovativen Ausbildnern viel lernen. Doch was hat das mit dem Freiamt zu tun?

Freiämter Biobäuerin zeigt ihre Begeisterung fürs Projekt

Ganz einfach: Die Wiggwiler Biobäuerin Eva Kollmann war so begeistert von dem Projekt, von dem sie übers Radio erfahren hat, dass sie die Klassen zu sich auf den Hof eingeladen hat. «Es ist wichtig, dass schon die Jungköche lernen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn man gute Rohware haben will», erklärt sie. Die Ausbildner sehen das genauso und sind darum dem Angebot aus dem Freiamt gerne nachgekommen.

Eva Kollmann zeigt die bereits blühenden Kornelkirschbäumchen.

Alex Spichale (18.3.2021)

Küchenchef Oehen erinnert sich: «Als erstes kam Eva Kollmann bei uns vorbei und brachte verschiedene Rohwaren mit, die unsere Lehrlinge dann zubereiten konnten. Das Kornelkirschen-Pulpe war beispielsweise genial. Die schwarzen Nüsse sind in der Vorbereitung. Es sind alles spannende Waren, von denen die Lernenden oft noch nie gehört haben.»

Sie passen aber gut in Oehens Konzept, denn: «Wir gehen auch Bärlauch pflücken oder arbeiten mit Löwenzahn, Tannenschösslingen oder Holunder. Mir ist es wichtig, dass die Lernenden am Ende ihrer Lehrzeit auch wissen, dass man direkt im Wald gratis sehr gute Zutaten finden kann.»

Und genau solche gibts auf dem mehrfach ausgezeichneten Biohof Landgut Weitsicht im Beinwiler Weiler Wiggwil in den verschiedensten Sorten. Im Moment besonders hübsch in Blüte: die Kornelkirsche.

Ein Paradies für Mensch, Pflanzen und selbst stark geschützte Tiere

«In voller Grösse geben Kornelkirschbäumchen bis zu 25 Kilo Ertrag, dabei sind sie dann nicht grösser als Simon», sagt Eva Kollmann lachend und deutet auf den grossgewachsenen Küchenchef. «So klein, wie sie jetzt sind, geben sie aber auch schon 5 bis 10 Kilo Ertrag. Ich lade euch alle ein, einmal vorbeizukommen und für den Eigengebrauch zu pflücken. Das Angebot gilt lebenslang», ergänzt die grosszügige Bäuerin.

Auch alte Bäume dürfen auf dem ökologischen Landgut Weitsicht in Wiggwil stehen bleiben. Sie sorgen für noch mehr Biodiversität. Alex Spichale (18.3.2021)

Eva und ihrem Mann Thomas Kollmann sind neben der Biodiversität vor allem drei Dinge wichtig in einem gesunden Landwirtschaftsbetrieb. Das sind die Nachhaltigkeit, «und zwar nicht nur für die nächste Generation, sondern unendlich», die Resilienz, also die Fähigkeit eines Betriebs, auch nach Veränderungen und Krisen ihre Grundfunktion aufrechterhalten zu können, und die standortangepasste Landwirtschaft. All das zeigt sie den Kochlehrlingen auf einem zweistündigen Spaziergang rund um ihr 6,3 Hektaren messendes Land.

Hier stehen neben den Kornelkirsch- und anderen Wildfruchtbäumchen, die in Reih und Glied wachsen, auch immer wieder alte Hochstammbäume. «Einige von ihnen liefern kaum noch Obst. Aber wir haben verschiedene Nester entdeckt, zum Teil sogar von Vögeln, die auf der roten Liste stehen. Darum werden die Bäume hier stehen bleiben, bis sie von selbst umfallen», erklärt Kollmann stolz. Daneben dienen Asthaufen und Hecken als Unterschlupf für Nützlinge wie Marder und Füchse aber auch Vögel.

«Selberzubereitete Fonds und Saucen sind billiger und besser»

Die Köche sind sich einig: «Grundsätzlich ist es billiger und besser, wenn man auch Fonds, Bouillons und andere Saucen aus Rohzutaten selber zubereitet. Aber man muss halt den entsprechenden Platz, die Geräte und das Wissen haben», erklärt Sous-Chef Pascal Gantner. So liessen sie die Lehrlinge mit den Rohwaren vom Landgut Weitsicht experimentieren.

Eva Kollmann zeigt den Jungköchen ihr ökologisch genutztes Land. Alex Spichale (18.3.2021)

Der 19-jährige Gianni Ripoli, 3.-Lehrjahr-Koch im Hotel Winkelried in Stansstad, beschreibt: «Mir hat das grossen Spass gemacht. Ich habe ein Dessert aus Kornelkirschen hergestellt. Ich mag es sehr, auch mit traditionellen Lebensmitteln zu kochen. In Italien bei meinem Grossvater gibt es beispielsweise Oliven und Kaktusfeigen. Ich fand es sehr spannend, zu entdecken, was es hier für spezielle Beeren und Früchte gibt und wie man sie zubereiten kann.»

Auch dem 1.-Lehrjahr-Koch Michel Amstutz, 15, der seine Lehre im «Wilden Mann» absolviert, hat die Führung gefallen:

«Mir ist vor allem geblieben, wie lange es dauert, bis die Bäume Früchte tragen und wie viele Kornelkirschen ein so kleines Bäumchen tragen kann.»

Eine besondere Überraschung für die Kochlehrlinge

Ausbildner Oehen sind genau solche Eindrücke wichtig: «Heutzutage hat kaum mehr jemand einen Bezug zum Wert von Waren. Alle wollen beispielsweise einheimische Zutaten, aber wenn die dann teurer sind, verstehen sie das nicht. Uns ist es wichtig, dass unsere Lehrlinge wissen, was dahinter steckt, und das ihren Kunden auch erklären können. Und dass sie die Rohmaterialien, mit denen sie arbeiten, schätzen.» Besser könnte es auch Eva Kollmann nicht zusammenfassen.

Eva Kollmann überreicht Lehrlingsausbildner Simon Oehen nicht nur ihre selbstgemachten Leckereien sondern auch eine Einladung des bekannten Entlebucher Kochs Stefan Wiesner für alle Lehrlinge. Alex Spichale (18.3.2021)

Am Ende ihrer Führung verteilt sie Müsterli ihrer liebevoll verpackten Wildfrüchtezubereitungen an die Lernenden. Ausserdem hat sie eine grosse Überraschung für sie. «Bei der letzten Führung haben mich mehrere Lernende auf den bekannten Entlebucher Koch Stefan Wiesner angesprochen. Ein Lehrling hat sich von seinen Eltern sogar gewünscht, zum Lehrabschluss dort essen gehen zu dürfen», erzählt Kollmann. «Ich kenne Stefan sehr gut und habe ihm das erzählt. Er war so gerührt, dass er die ganze Klasse einen Tag zu sich einlädt.» Corona hat zwar viele negative Auswirkungen, aber dieses Angebot wäre ohne die Pandemie vermutlich nicht zustande gekommen.