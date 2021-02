Fasnacht im Freiamt Wenn schon keine Fasnacht, dann immerhin Erwins Figuren vor der Bäckerei In Unterlunkhofen bastelt Pensionär Erwin jedes Jahr seine Fasnachtsfiguren und stellt sie vors Haus. Um dem Coronajahr zu trotzen, hat er sie diesmal sogar direkt neben der dorfeigenen Bäckerei aufgebaut – und will bald mit Licht und Ländlermusik das Fasnachtsgefühl noch verstärken. Melanie Burgener 12.02.2021, 05.00 Uhr

Die Freunde von Erwins Fasnachtsfiguren: Posaunistin Lena, Petra aus der Bäckerei, Erwin, der die Masken selbst gebastelt hat, und Annerös, Urfasnächtlerin und Fan von Erwins Figuren (von links). Melanie Burgener

Annerös und Erwin – Nachnamen gäbe es während der Fasnachtszeit nicht – stehen auf der kleinen Wiese bei der Bäckerei in Unterlunkhofen und erinnern sich lachend an die vergangenen Fasnachten in ihrem Dorf. Der Gedanke daran, dass es in ihrer Gemeinde keine Fasnacht geben wird, noch nicht einmal «den weltberühmten Schürball», lässt das Herz der beiden Urfasnächtler bluten. Der 63-jährige Erwin erzählt: