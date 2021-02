Fasnacht im Freiamt Die Hägglinger schiessen fasnächtlich gegen die Dottiker – diesmal halt in Zeitungsform Die Fasnacht ausfallen lassen? Nicht mit den Freiämter Fasnächtlern. Sie haben sich eben andere Wege einfallen lassen, wie sie ihre Nachbarn und andere aufs Korn nehmen können. Hägglingen tut dies beispielsweise mit einer eigenen Fasnachtszeitung. Einige Müsterli daraus. Toni Widmer 11.02.2021, 05.00 Uhr

Der Kreisel zwischen Dottikon und Hägglingen geht auf Zeitreise. Toni Widmer

Es ist Schmutziger Donnerstag und der markiert im Freiamt traditionell den Auftakt zur fünften Jahreszeit. Doch dieses Jahr ist alles anders. Weder sind heute früh in Villmergen die Güggibueben und -meitli unterwegs, noch versuchen die Kammerherren in Wohlen die richtigen Wienerli an die richtigen Kinder zu bringen.

In Sarmenstorf wurde niemand unnötig früh geweckt und auch in Boswil haben keine Narren den morgendlichen Pendlerverkehr gestört. Corona, Lockdown, alles anders, alles dicht. Vor allem die Beizen, in denen in diesen Tagen sonst jeweils Jubel, Trubel und mit fortgeschrittener Fasnachtsdauer auch zunehmend Heiserkeit herrscht.

Hähä-Hirne zwemartert, wie man Dottiker Narren veräppel könnte

Verschiedene Cliquen, Zünfte und Gruppen aus der Region haben sich etwas einfallen lassen. Einfach so soll sie nicht vorbei gehen, die Fasnacht. In Hägglingen am Maiengrün hat man sich über Wochen die verkalkten HäHä-Hirne zermartert, wie man dieses Jahr trotz Lockdown die Rüebli-Gruftis und die anderen Narren im Nachbardorf Dottikon etwas veräppeln könnte.

Solcher Schabernack hat in diesen beiden Dörfern Tradition. Seit Jahrzehnten besucht man sich an der Fasnacht gegenseitig und tauscht dabei allerlei Neckigkeiten aus, die gelegentlich schon fast in Bösigkeiten ausarten.

So sieht die erste Seite der diesjährigen «Decki Post» aus. zvg

Statt in den Beizen und Fasnachtssälen findet der traditionelle Disput dieses Jahr schriftlich statt. «Decki Post», ein kleines farbig gedrucktes Extrablatt, ist heute zusammen mit den traditionellen Dorfkäseblättchen verteilt worden.

Und es geht munter zu auf den zwei Seiten, die von der (anonymen) Spezialredaktion Schnabel Wetzer verbrochen worden sind.

Ein Lied über die zwei Dörfer, eines döfer als das andere

Zum Auftakt wird gesungen, frei nach dem bekannten Lied «Im Aargau sind zwoi Liebe», nur mit deutlich holperigerem Text:

«Im Unterfreiamt gits zwei Dörfer,

beidi meined, deses sig döfer,

die händ enand ned so gern gern gern

das lid dene zwoi schurig fern.»

Auf den bissigen Auftakt folgt allerdings gleich die Versöhnung. Die muss sein, denn an der richtigen Fasnacht wird auch nach jedem träfen Spruch das Glas erhoben und dem «Feind» aus dem Nachbardorf zugeprostet:

«Demuth und Solidarität sind gfrogt

s’nützt nüd, wenn mer enand plogt

chut’s druf ah, schtönd die Gmeinde zäme

de eint oder ander tuet’s schochli schäme.»

Auch die Ammänner kriegen ihr Fett weg

Wie an der Fasnacht üblich, bekommt auch die Regierung der beiden Dörfer ihr Fett weg. Üblicherweise ist sie ja in diesen Tagen jeweils abgesetzt, coronabedingt darf sie dieses Jahr durchregieren und, so glauben zumindest die Schnabel Wetzer herausgefunden zu haben, böse Pläne schmieden:

Roland Polentarutti, Gemeindeammann Dottikon.

Zvg

Urs Bosisio, Gemeindeammann Hägglingen

Emanuel Freudiger / Archiv

«Euisi zwei Amme handlet mit Vernunft,

stellet d’Weiche für Zuekunft,

die dänkid präventiv über de Dorfrand us,

planet en grossi Dörferfusion, s’esch abschtrus

en eigeni Partei, wo vertritt alli Interässe,

guet koordiniert, sosch chasch es vergässe,

Regional Partei Unteres Bünztal tuet die heisse,

Das tued die ganz Region fescht zämeschweisse,

d’Partei-Abkürzig RPUB entspricht de Initiale

Vo de zwei Gründer (Anmerkung: Roland Polentarutti, Urs Bosisio) wänd igoh i d’Anale.»

Reaktionen zu den Plänen aus den umliegenden Gemeinden hat die Redaktion des Fasnachts-Extrablatts selbstverständlich auch eingeholt:

«Schlicht genial meint Mörike, mir tüend das Projekt berappe,

so sind mir ändlich de Mohr los i euisem Wappe.»

«Kei Momänt zögeret die gröscht Gmeind Wohle,

ohni Zämeschluss god euis us de Chole.»

Über Pius, Kunst und Martullo-Blochers Maskengesicht

Die Schnabel Wetzer schrecken auch nicht davor zurück, ein paar bekannte Dorfgrössen auf die Schippe zu nehmen. So etwa den ehemaligen Hübel-Schulhaus-Kaiser Pius den Töfflifahrer:

Pius Wietlisbach mit seiner beliebten Holzkunst.

Christian Breitschmid / Archiv

De Pius Wietlisbach esch in Pension,

em esches langwielig, s’esch en Hohn,

sini Schnitzkunst chan er niene meh platziere,

denn s’ganz Unterfreiamt tuet sich drüber enerviere,

z’Waltischwil tuet er jetzt hinde uf em Müllwage schtoh,

ladt uf jede Grümpel i allne Quartier no dis noh,

Pius mer gratulierid dir, Du bisch halt schaurig schlau,

du produziersch ned nor Müll, du entsorgsch en au.»

Und auch das grösste Unternehmen in der Region kommt nicht ungeschoren davon:

De Blocher Markus isch gsii de Ziit wiit vorus,

er hed gsuecht für sini Firma e gspässige Name us,

Dottikon ES, praktisch, ilüchtend und banal,

die erschti Unternämig wo isch genderneutral,

bi sinere Schwöschter, s’esch sonderbar,

isch Gschlächterfrog ned ganz so klar,

Corona-Virus sei Dank, chasch do nor säge

si gseht adretter us, sett si tuet e Maske träge.»

Von Möhrenköpfen und Halbschuhen

Und auch in eine regionale Marken-Diskussion haben sich die Schnabel Wetzer eingeschaltet:

Auch die Mohrenköpfe kriegen ihr Fett weg. Edith Albuschat / Archiv

«S’Wort Möhrekopf statt Mohrekopf schint trivial,

Bedütig vo de zwei Ö-Pünktli esch gar nid so banal,

Möhrekopf-Dubler, d’Namesänderig wär kei Ufwand,

d’Form vom neue Möhr-Produkt, s’liit uf de Hand,

wär de Grind vom Obernarr vo de Rüeblizunft,

gar nüd mehr vo Diskriminierig – fertig Punkt.»

Und zum Abschluss auch noch etwas historische Firmengeschichte:

Sinerzit hed Bally scho strategisch dänkt,

und s’Unternäme i di richtige Bahne glänkt,

E grosse Teil vo de Schueproduktion,

händ’s usglageret i d’Gmeind Dottikon,

d’Bürger sind schtolz und gänd sich alli Müeh,

si siged sich jo gwohnet, z’schaffe mit Halbschüeh.»