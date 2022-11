Diese Kandidaten schafften die Ersatzwahl in den Gemeinderat.

Am Sonntag, 27. November stand gleich in vier Gemeinden in der Region eine Ersatzwahl an. Währen das Ergebnis in Auw ziemlich deutlich war, muss in Rottenschwil und in Oberrüti weiter gebibbert werden. Waltenschwil hat entschieden, wenn auch nur knapp.

27.11.2022, 12.27 Uhr