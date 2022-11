Wohler Dreifachsporthalle Hofmatten feierlich eingeweiht

Eröffnung «Mami, das esch en cooli Halle»: Die Wohler Dreifachsporthalle wurde mit Spiel und Spass eingeweiht Endlich konnte sie in Beschlag genommen werden: Am Freitagabend lud die Gemeinde Wohlen zur Eröffnung der Dreifachsporthalle Hofmatten ein. Nicht nur die Schulkinder, sondern auch die geladenen Gäste freuten sich über den sehr modernen Neubau. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 25.11.2022, 19.13 Uhr

Modernste Infrastruktur für die Gemeinde Wohlen: Die Sportanlage Hofmatten ermöglicht neu Sportwettkämpfe und Turniere für bis zu 1050 Zuschauende. Nathalie Wolgensinger

Urs Müller war die Rührung über das gelungene Bauwerk deutlich anzusehen, als er am Freitagabend Gemeindeammann Arsène Perroud den Schlüssel zur Dreifachsporthalle übergab. Der verantwortliche Architekt der Halle erzählte den Gästen der Einweihungsfeier von einem ganz besonderen Erlebnis. Eine Mutter eines Schülers habe ihm erzählt, dass der Bub begeistert von der Schule heimkam und von der neuen Turnhalle erzählt habe. Er habe zu seiner Mutter gesagt: «Mami, die Halle esch so cool!»

Dieses Lob aus berufenem Munde nahm Müller gerne entgegen, zeigte es doch auf, dass seine Arbeit bei den Nutzenden ankommt. Bis er am Freitagabend aber den Hallenschlüssel überreichen konnte, zogen einige Jahre ins Land. Daran erinnerte Vizeammann Thomas Burkard in seiner Rede. Er stand dem Projektsteuerungsausschuss der Dreifachsporthalle seit 2018 vor. Er erinnerte daran, dass der Einwohnerrat das Projekt 2019 guthiess und ein Jahr später auch dem Verpflichtungskredit zustimmte:

«Und das einstimmig, das kommt in Wohlen ja nicht oft vor.»

Das Stimmvolk hiess den Kredit von 16,13 Millionen Franken im September 2020 gut und im März 2021 fand der Spatenstich statt. Eigentlich habe man damit gerechnet, dass die Dreifachsporthalle just zum Schulbeginn nach den Sommerferien in Betrieb genommen werden kann, so Burkard. Die Arbeiten im Untergrund beanspruchten aber mehr Zeit als geplant und dann kamen noch Lieferengpässe dazu. Die Halle konnte deshalb erst diese Woche in Betrieb genommen werden.

Ein weiterer Meilenstein für die Gemeinde Wohlen

Die Garderoben und Toilettenanlagen der Halle sind in sechs verschiedenen Farben gehalten. Das nahm Gemeindeammann Arsène Perroud zum Anlass, eine spezielle Umfrage bei den Gästen durchzuführen. Er forderte die Gäste dazu auf, in die Knie zu gehen und erst dann aufstehen, wenn er ihre Lieblingsfarbe nennt. Perroud kommentierte:

«So unterschiedlich wie diese Farben sind, so verschieden sind die Projekte der Gemeinde Wohlen.»

Er freue sich, dass es in Wohlen trotz unterschiedlicher Meinungen immer wieder gelinge, einen Konsens zu finden, und grosse Bauwerke wie etwa den Schüwo-Park, den Bushof oder eben die Sporthalle realisiert werden können.

Gemeindeammann Arsène Perroud forderte die Gäste der Feier auf, in die Knie zu gehen. Nathalie Wolgensinger

Franziska Walti, die Präsidentin der Schulleitungskonferenz, erinnerte in ihrer Rede, dass der Turnunterricht einst dazu diente, die Buben für den Militärdienst zu ertüchtigen. Die Zeiten haben sich geändert. Heute werden keine Leibesübungen mehr gemacht, sondern es wird gespielt, getanzt und an Geräten geturnt. Walti nannte die Halle einen Meilenstein für die Schule und sagte: «Wir freuen uns, dass dank der zusätzlichen Turnhalle die Stundenplan-Planung einfacher wird.»

Architekt Urs Müller überreicht Vizeammann Thomas Burkard den Schlüssel für die neu erstellte Halle. Nathalie Wolgensinger

Umrahmt wurde die Feierstunde mit einem Tanz der Kindergartenkinder sowie Basketballwürfen und Trampolinsprüngen der Oberstufenschülerinnen und -schüler. Für Stimmung sorgte anschliessend der Show-Match zwischen Handball Wohlen und dem TV Muri. Die Wohler konnten das Derby mit 29:20 für sich entscheiden.

