Anwohnende sammeln Unterschriften gegen autofreie Tieffurtbrücke

Dottikon Streit um autofreie Tieffurtbrücke: Anwohnende fürchten um Verkehrssicherheit im Dorf und sammeln Unterschriften Die Gemeindeversammlung stimmte im November für die Verschmälerung der Dottiker Tieffurtbrücke. Der Gemeinderat sieht darin Positives für die angrenzenden Quartiere und das Naherholungsgebiet. Doch schon damals regte sich Widerstand. Jetzt sammeln die Gegner Unterschriften.

Die Tieffurtbrücke in Dottikon gibt derzeit viel zu diskutieren. Screenshot:

Google Streetview

Die Dottiker Tieffurtbrücke wurde 1926 gebaut. In den 70er-Jahren wurde sie saniert. Nun wäre sie wieder renovationsbedürftig. Doch weil derzeit auch die darunter durchfliessende Bünz revitalisiert werden soll, ist eine Sanierung nicht mehr nötig. Die Brücke wäre nachher sowieso zu kurz.

So hatte der Dottiker Gemeinderat die Chance, sich von Grund auf zu überlegen, welchen Anforderungen die neue Brücke genügen muss. Er beschloss, mit einem 500'000-Franken-Projekt zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Durch die Autofreiheit einer auf 2,5 Meter verschmälerten Brücke sollen das Naherholungsgebiet aufgewertet und das Quartier ennet der Bünz vom Durchgangsverkehr entlastet werden.

Den zweiten Punkt sehen einige Anwohnende aber überhaupt nicht gleich. «Wenn der Gemeinderat schon eine neue Brücke planen kann, sollte er auch alle Möglichkeiten prüfen», sagt Monika Vogel, Mitglied des sechsköpfigen Referendumskomitees.

«Eine Fussgänger- und Velobrücke für eine halbe Million ist finanzpolitisch äusserst fragwürdig. Braucht es dann überhaupt noch eine Brücke? So viel Geld würden wir besser in die generelle Verkehrssicherheit stecken, damit wäre dem ganzen Dorf gedient.»

«Die Verkehrssituation im Dorf ist heute schon prekär»

Die Verkehrssicherheit in Dottikon ist eines der Hauptanliegen des Komitees. Vogel hat das Thema schon an der Gmeind vorgebracht. «Bisher konnten wir aus unserem Quartier über die Brücke Richtung Dottikon-Hendschiken aus dem Dorf hinausfahren. Künftig müssten wir durchs Dorfzentrum», zeigt sie auf. Dabei diene die Brücke mehr als 500 Haushaltungen als Erschliessung.

So sieht die Tieffurtbrücke aus der entgegengesetzten Perspektive aus. zvg

«Wenn diese Durchgangsstrasse zugemacht wird, nimmt der Verkehr im Dorfkern noch mehr zu. Im Gebiet von Kirche, Mitteldorf- und Bahnhofstrasse ist die Situation heute schon prekär, dabei verläuft dort der Schulweg sehr vieler Kinder.» Ammann Roland Polentarutti sagte an der Gmeind im November, dass der Gemeinderat die Probleme kenne und dabei sei, Lösungen auszuarbeiten.

Vogel findet aber: «Wirkliche Infos zu diesen Lösungen gibt es nicht. Stattdessen wird die Situation im Dorfkern mit der autofreien Tieffurtbrücke noch verschlimmert. Wenn der Gemeinderat wenigstens sagen würde, was er bezüglich Verkehrssicherheit plant.»

Bewohnende des Quartiers wären gern einbezogen worden

Auch stösst dem Komitee sauer auf, dass die Bewohnenden des betroffenen Quartieres nie befragt wurden. «Wir hätten uns gewünscht, dass der Gemeinderat auf uns zugekommen wäre. Stattdessen wurden wir im Mai an der Infoveranstaltung quasi vor vollendete Tatsachen gestellt.»

Dass hingegen die Besitzer der Tieffurtmühle, die nicht im Dorf wohnen, einbezogen wurden und sogar an der Gmeind sprechen durften, ist ein weiterer Affront für sie. Und weil jene bei der Abstimmung im Saal bleiben durften, haben Gegner der Vorlage zusätzlich eine Beschwerde beim kantonalen Rechtsdienst eingereicht.

Nun sammelt das Komitee Unterschriften gegen das Projekt, das an der Gmeind mit 90 der 158 Stimmen gutgeheissen wurde. Bis am 27. Dezember müssen 20 Prozent der Dottiker Stimmbürgerinnen und -bürger unterschrieben haben, damit das Referendum zu Stande kommt. «Am Tag der Gmeind hätten wir 404 Unterschriften gebraucht. Für das Referendum gilt jedoch die Einwohnerzahl vom 27. Dezember», so Vogel.