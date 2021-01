Buttwil Nach Entlassung einer Lehrerin sind Eltern wütend: «Das Mobbing an dieser Schule muss endlich aufhören» Am Freitagmorgen demonstrierten Schüler und Eltern in Buttwil, weil eine Lehrerin scheinbar gezwungen worden ist, ihre Kündigung zu unterschreiben. Sie fordern Ehrlichkeit von der Schulleitung. Melanie Burgener 29.01.2021, 18.51 Uhr

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern streckt auf dem Schulhausplatz selbst gebastelte Kartonschilder in die Luft. «Frau Beetz muss bleiben!», steht da in fetten schwarzen Lettern. Im Chor skandieren sie den Satz immer wieder. Nicole Beetz und ihre Tochter liegen sich weinend in den Armen, auch einige der Eltern, die die Situation verfolgen und mit ihren Smartphones festhalten, haben Tränen in den Augen. Aus einiger Entfernung überprüft ein Polizist in zivil, dass die Coronamassnahmen eingehalten werden.

Diese Szene spielte sich am Freitagmorgen vor der Schule in Buttwil ab. Gemeinsam mit ihren Kindern haben einige Mütter und Väter dort eine kleine Demonstration veranstaltet. Auslöser für diese Aktion war eine Nachricht der Buttwiler Schulleitung, die am Donnerstagmorgen per Schul-App an die Eltern gelangt ist. Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass die Klassenlehrerin ihrer Kinder eine neue Stelle angenommen und deshalb per 31. Januar gekündigt habe. Die Nachricht löste in vielen Haushalten Enttäuschung, vor allem aber Wut aus. Denn viele Eltern sind sich sicher: Nicole Beetz hat nicht freiwillig gekündigt.

Eltern fühlen sich belogen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schule Buttwil für Aufmerksamkeit sorgt. Bereits 2018 gab es Probleme, als 9 von 18 Lehrkräften und die damalige Schulleiterin miteinander gekündigt hatten. Annelie Kramis, Präsidentin der Schulpflege, sagte damals gegenüber der AZ:

«Die Gründe für die Personalabgänge sind individuell unterschiedlich.»

Die Eltern aus Buttwil und Geltwil glauben diesmal genau wie damals, dass da mehr dahinter steckt, und fühlen sich belogen. Einige erzählen, dass bereits vor einem Jahr eine Lehrperson zur Kündigung gezwungen worden sei und eine weitere im vergangenen Herbst gekündigt habe, weil sie angeblich schikaniert worden sei. «Das Mobbing an dieser Schule muss endlich aufhören. Alle guten Lehrer gehen oder werden rausgeschmissen», sagt Desirée Kurmann aufgebracht. Auch ihr Kind besucht aktuell die sechste Klasse bei Nicole Beetz. Die Mutter fügt an: «Von der Schulleitung und der Schulpflege werden wir nur angelogen. Es ist Zeit, dass mal reinen Tisch gemacht wird.»

Aus diesem Grund hat sie sich in den vergangenen zwei Tagen gemeinsam mit anderen Eltern dafür eingesetzt, von der Schulleitung eine Erklärung zu erhalten. Gemeinsam planten mehrere Eltern die Demonstration vor dem Schulhaus. Nicht als Organisatorin, aber als Teilnehmerin war auch SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder vor Ort, deren Tochter ebenfalls Schülerin von Nicole Beetz ist.

Schulleitung setzte kurzfristig ein Online-Meeting an

Als die Schulleitung von der Demonstration erfuhr, setzte sie am Donnerstagabend kurzfristig eine Online-Veranstaltung an. Gemeinsam mit Gemeinderätin Petra Reuleke hörten sich Annelie Kramis und Schulleiterin Nadia Fischer die Anliegen der Eltern an. Jedoch durften weder Nicole Beetz noch die andere Lehrperson, die kürzlich an der Schule Buttwil ihre Kündigung eingereicht hat, am Gespräch teilnehmen. Daran änderte auch Müller-Boders Antrag nichts, der das gefordert hat. «Ich hätte es begrüsst, wenn man diejenigen Personen, über die man hier spricht, auch zugeschaltet hätte», sagte Müller-Boder im Online-Meeting. «Denn dann hätte man offen über die Situation diskutieren können.»

Da dies nicht der Fall war, durften weder Kramis noch Fischer über die Details der Vertragsauflösung sprechen. Denn diese Informationen würden dem Persönlichkeitsschutz unterliegen, wie beide zu Beginn der Veranstaltung klarstellten.

Warum die beiden Lehrerinnen nicht zugeschaltet worden sind, erklärt Annelie Kramis gegenüber der AZ damit, dass es sich um eine Information von Seiten der Schulführung gehandelt habe und Lehrpersonen deshalb nicht zugeschaltet worden seien. «Wenn wir auch keine Details des Anstellungsverhältnisses offenlegen dürfen, ist es uns doch sehr wichtig, die Eltern über die weiteren Schritte zu informieren.»

In der Online-Veranstaltung teilte die Schulleitung den Eltern mit, dass ihnen ein E-Mail vorliege, in dem Nicole Beetz geschrieben habe, sie kündige aufgrund einer anderen Stelle.

Lehrerin wurde zur Kündigung gezwungen

Dass das nicht stimmt, bestätigte Nicole Beetz am Freitagnachmittag auf Anfrage der AZ:

«Ich wurde erpresst. Sie sagten mir: Entweder du unterschreibst die Vertragsauflösung, oder du darfst morgen nicht mehr unterrichten.»

Da hätte sie sofort an die Kinder denken müssen, die vor fast genau einem Jahr in der gleichen Situation waren und vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. «Ich habe unterzeichnet, weil ich mich von ihnen verabschieden und ihnen selbst sagen wollte, dass ich gehe.»

Dass sie gar nicht selbst gekündigt und auch keine neue Arbeitsstelle hat, wie das die Schulleitung mitteilte, hätten die Eltern nicht von ihr erfahren. «Mir wurde ein schlechtes Zeugnis angedroht, wenn ich mit anderen über die Situation spreche. Und daran habe ich mich gehalten.»

Über die Aktion der Eltern ist sie gerührt: «Ich habe viele schöne Worte geschrieben bekommen. Eine solche Wertschätzung hätte ich mir auch von der Schulleitung gewünscht.» Stattdessen hätte diese ihr in den vergangenen Wochen heftige Vorwürfe gemacht. Das habe sich auch auf ihre Gesundheit ausgewirkt.

Dass die Eltern nun mittels einer Petition fordern, dass sie wenigstens noch bis im Sommer in Buttwil unterrichten dürfe, berührt sie. Doch sie sagt auch: «Ich glaube nicht, dass ich das gesundheitlich schaffen würde.» Ihre Schüler möchte sie trotzdem weiter unterstützen und habe ihnen deshalb angeboten, im kommenden Semester für sie da zu sein, sollten sie Probleme oder Fragen haben.

Schulleitung und Schulpflege weisen Vorwürfe ab

Die Vorwürfe, sie hätten die betroffene Lehrperson zu einer Kündigung gezwungen, weist Schulpflegepräsidentin Annelie Kramis von sich. «In der Schule Buttwil werden die Personalprozesse gemäss geltenden kantonalen Gesetzen und Richtlinien durchgeführt. Der Lehrperson wurden selbstverständlich Optionen angeboten», erläutert sie.

Eine Chance für die Petition der Eltern sieht sie nicht: «Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist rechtskräftig.» Ausserdem sei durch das gute Engagement der Lehrpersonen die Organisation des Unterrichts der betroffenen Klasse nach den Ferien bereits vorbereitet und deren Übertritt in die Oberstufe sichergestellt.

Jetzt überprüft die kantonale Schulaufsicht den Fall Buttwil

Weil Gerüchte und Unmut über die Situation an der Schule Buttwil schon länger existieren, hat sich Nicole Müller-Boder nun an eine höhere Instanz gewendet. «Ich habe die kantonale Schulaufsicht eingeschaltet, die sind jetzt dran», erzählt sie. Was diese in dem Fall unternehmen wird, sei bis jetzt noch nicht entschieden, wie Simone Strub von der Kommunikationsabteilung des kantonalen Departements Bildung, Kultur und Sport erklärt. Sie sagt:

«Jetzt muss im Fokus liegen, dass wir eine gute Lösung für die betroffenen Kinder finden.»