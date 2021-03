Seit den Sportferien werden die beiden Klassen der fehlenden Lehrerin von mehreren Lehrpersonen weiter unterrichtet. Die Schulleitung sagte gegenüber der AZ: «Wir überbrücken die aktuelle Vakanz mit einer internen Verteilung der Pensen auf mehrere Lehrpersonen. Diese interne Lösung halten wir so lange aufrecht, bis wir eine stabile und qualitativ gute externe Stellvertretungsperson bis zum Ende des Schuljahres einsetzen können. Aktuell arbeiten wir intensiv an einer nachhaltigen Stellenbesetzung.» Wie sich der Wechsel auf die Schüler auswirken wird, sei sicher unterschiedlich und könne höchstens rückblickend beurteilt werden. «Die Situation in den Klassen wird in der ersten Woche nach den Sportferien beobachtet und falls nötig wird das Fachwissen von Schulsozialarbeitern beigezogen», so die Schulpflege.