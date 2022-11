Ortsbürger Bünzen kaufen Restaurant Hirschen für 3,77 Millionen.

Bünzen Damit ein Stück Dorfkultur erhalten bleibt: Ortsbürger kaufen den «Hirschen» für fast vier Millionen Die Bünzer Ortsbürger haben entschieden: Mit einem sehr deutlichen Ja stimmten sie an ihrer Versammlung dem Kauf des Restaurants Hirschen samt umliegender Parzellen zu. Für die Finanzierung der 3,77 Mio. Franken müssen sie ein Darlehen aufnehmen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 23.11.2022, 19.00 Uhr

Die Ortsbürger haben entschieden: Damit der «Hirschen» erhalten bleibt, gehen sie das finanzielle Risiko ein. Bild: Melanie Burgener

Dass sie mit ihrer Entscheidung ein finanzielles Risiko eingehen, ist den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern von Bünzen bewusst. Dennoch siegten bei einer Mehrheit von ihnen die emotionalen Argumente. Diese sprachen alle für den Kauf des Landgasthofes Hirschen.

So stimmten am Dienstagabend an der Ortsbürgergmeind 58 von 74 Anwesenden dem Kauf der Liegenschaft an der Dorfstrasse 17 für 3,77 Mio. Franken zu. Nur 16 Personen erhoben die Hand für eine Gegenstimme. Oberstes Ziel dieses Erwerbs: den Betrieb des Restaurants und damit einen Teil der Dorfkultur am Leben erhalten.

Letzteres wünschen sich in Bünzen die meisten. Dennoch ging dieser Kauf nicht ohne Diskussionen über die Bühne. Auch kurz vor der Abstimmung gab es noch einzelne kritische Wortmeldungen aus der Versammlung.

Die Ortsbürgergemeinde ist nicht auf Gewinn angewiesen

Vor einem Monat informierte der Gemeinderat über das Vorhaben, den «Hirschen» zu erwerben. Auslöser für diese Überlegung war, dass die Wirtefamilie Kaupp das Restaurant Ende Juni nach sieben Jahren aufgab. Die Eigentümer des Hauses möchten dieses samt umliegendem Land verkaufen.

Marcel Riesen befürwortet den Kauf des Restaurants Hirschen. Bild: zvg

Interessenten für das Gebäude mit Baujahr 1795 gab es einige. «Sie wollten jedoch den ‹Hirschen› zu Wohnungen umbauen», sagte Gemeindeammann Marcel Riesen an der Infoveranstaltung. Die Ortsbürger hingegen seien nicht auf den Gewinn des Restaurants angewiesen, so lange es selbsttragend wirtschafte. Zudem seien sie finanziell gut aufgestellt und belasten mit ihren Ausgaben nicht die Steuerkasse.

Dass es sich lohnt, über diesen Kauf nachzudenken, war im Dorf unbestritten. Dennoch müsse man sich über die finanzielle Auswirkung im Klaren sein, gab ein Bünzer zu bedenken.

Der «Hirschen»-Kauf reduziert die flüssigen Mittel drastisch

Zwar wird die Finanzierung aufgeteilt: 770'000 Franken steuern die Ortsbürger aus ihren flüssigen Mitteln bei, für den Rest nehmen sie ein Darlehen auf. «Wir haben ein Eigenkapital von 5,6 Mio. Franken. Davon stehen uns 875'000 Franken als flüssige Mittel zur Verfügung», sagte er.

Kaufe man die Liegenschaft, bleibe nicht mehr viel Flüssiges übrig. Er ergänzte:

«Wir brauchen aber auch Geld für unsere anderen Liegenschaften. Und was ist, wenn wir den Hirschen einmal sanieren müssen? Für mich ist es ein klares Nein.»

«Für wen kaufen wir den ‹Hirschen›?», fragte eine weitere Stimme. «Es sind alle froh, wenn sie einen Ort für ihre Versammlungen haben. Doch für den Ausgang werden andere Lokale bevorzugt.» Er sehe schwarz, dass ein neuer Beizer in Bünzen überlebt, auch wegen der aktuellen Gastrosituation.

Ein positives Votum entgegnete: «Ich glaube, es ist ein kalkulierbares Risiko, das wir eingehen können.» Zudem könne man den Hirschen im schlimmsten Fall selbst zu Wohnungen umbauen, mit dem Unterschied, dass die Gemeinde dann mitreden dürfe. «Kauft es ein Investor, haben wir kein Mitspracherecht.»

Der Gemeindeammann informierte über mögliche Zusatzinvestitionen

Darauf verwies auch Riesen: «Für einen Umbau müsste man rund 300'000 Franken investieren.» Das sei aber wohl in den nächsten Jahren nicht der Fall. «Wir haben bereits einen möglichen Pächter gefunden», sagte er.

Auch werde die Ölheizung in den kommenden 15 Jahren nicht durch eine Wärmepumpe ersetzt werden müssen. Einzig den Riss in der Fassade, der bereits an der Infoveranstaltung zur Sprache kam, müsse man bald für rund 10'000 Franken beheben.

Damit das Restaurant Hirschen und damit einen Teil der Bünzer Dorfkultur erhalten bleibt, geben die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger 3,77 Mio. Franken aus. Bild: Melanie Burgener

Im Vorfeld wurde auch die Frage gestellt, wie es um die Parzelle 119 stehe, die mit dem «Hirschen» erworben wird. Die ehemalige Wiederkehr-Liegenschaft wurde abgebrochen. Weil sie unter Volumenschutz stand, muss zwingend ein neues Projekt gebaut werden. Das könnten sich die Ortsbürger aber nicht leisten. Kein Problem, weiss Riesen unterdessen:

«Es gibt keine Frist, bis wann die Parzelle wieder bebaut werden muss.»

Mit dem Ja erworben die Ortsbürger 2466 m2 Land in der Dorfzone Bünzens. Im «Hirschen»-Gebäude gibt es acht Studios, eine 1½- sowie eine 3½-Zimmer-Wohnung. Im Nebengebäude befindet sich ein Eiskeller sowie ein Bistro-Saal und eine 4-Zimmer-Maisonettewohnung.

