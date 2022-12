Das sind die Bremgarter Neujahrsblätter 2023

Bremgarten Wie der Sport und seine Vereine seit Jahrzehnten das Städtchen prägen – das sind die Neujahrsblätter 2023 Die traditionellen Bremgarter Neujahrsblätter beschäftigen sich in ihrer neusten Auflage mit dem Oberthema Sport. Von der Geschichte der Turner über den FC bis zu den Pontonieren oder dem Schwimmklub bietet die Ausgabe 2023 viel Interessantes. Marc Ribolla 13.12.2022, 05.00 Uhr

Der Turnverein Bremgarten mit der Pyramide zum 1. August 1957. zvg / Turnverein Bremgarten

Zwei ganz verschiedene Welten und Epochen treffen auf dem Titelblatt der Bremgarter Neujahrsblätter 2023 optisch aufeinander. Einerseits die Dynamik, die Frische und die Moderne einer Flusssurferin auf der Reusswelle im Jahr 2019, andererseits eine Stuhlpyramide der Turner des TV Bremgarten 1930.

Diese Momentaufnahmen dokumentieren einen Teil der Bremgarter Geschichte, Grund genug für das Redaktionsteam der Neujahrsblätter, sich diesem Thema als Themenschwerpunkt anzunehmen «Im Städtchen gibt es eine wachsende Fülle von gegenwärtig 31 Sportvereinen, von denen wir einige vorstellen können», heisst es in der Einleitung.

Die Stuhlpyramide des TV Bremgarten 1930 ziert das Titelblatt der Neujahrsblätter. zvg / Turnverein Bremgarten

Für die Neujahrsblätter, die schon seit 63 Jahren durch die Bremgarter Schodoler-Gesellschaft publiziert werden, ist so erneut eine Auswahl von spannenden Beiträgen zusammengestellt worden.

Als der Kassier mit der Klubkasse einfach verschwand

Den längeren Einstieg macht ein Essay von Gregor Keusch aus Zufikon, der seit drei Jahren leidenschaftlicher Surfer ist und mit seinen selbst gebauten Boards auf der Reusswelle surft. Er schwärmt vom berühmten Bremgarter Hotspot, der Menschen aus der ganzen Schweiz anzieht. «Von den vielen Surfern, die von überall herpilgern, um diese Welle zu surfen, konnte ich viel lernen. Es geht friedlich und freundschaftlich zu und her», schreibt er.

Ein ausführliches Kapitel widmen die Neujahrsblätter dem FC Bremgarten, der 2020 seinen 100. Geburtstag feiern konnte. Mit seinen rund 500 Mitgliedern ist er der grösste Verein im Ort. Nicht ganz so alt ist der Tennisklub, der 1931 ins Leben gerufen wurde. In seinem Beitrag spricht Autor Georges Hartmeier speziell zur Frage «Wie wird man in Bremgarten ein Tennischampion?» Zu Wort kommen Altmeister Peter Hausherr und die zwei jungen Aktiven Natasha Puster und Tom Christen.

Die erste Frauenmannschaft des FC Bremgarten gewinnt am 9. Mai 2013 den Aargauer Cup. zvg / Archiv FCB

Nur wenige wissen, dass der bald 50-jährige Tischtennisclub Bremgarten zu den grössten seiner Art in der Schweiz gehört. Patrick Züst, der auch Spieler, Trainer und Vorstandsmitglied des TTC ist, bringt mit vielen kleinen Anekdoten die Historie des Vereins anschaulich rüber.

Wie etwa jene Episode, als plötzlich die Klubkasse verschwand. «Bereits 1979, also nur vier Jahre nach der Gründung, stand der Klub vor dem Ruin. Damals verschwand der Finanzverantwortliche spurlos – und mit ihm die gesamte Klubkasse. Der Vorstand trat geschlossen zurück und der Verein erholte sich nur dank der Initiative von Ehrenmitglied Anton Fürling», berichtet Züst.

Ein Teil des TTC Bremgarten bei einem Vereinsanlass 2018. zvg / Patrick Züst

Als die Jungen die Älteren noch siezen mussten

Auf eine bewegte Geschichte des Stadtturnvereins, gegründet 1876, und dessen Abteilungen blickt der ehemalige AZ-Freiamt-Redaktor Jörg Baumann zurück. Er lässt die 90-jährige Ruth Hirt-Wyler, die 1956 Präsidentin des Damenturnvereins wurde, von den damaligen Schwierigkeiten erzählen.

«Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie stark die Moralvorstellungen auch ins Vereinsleben hineinspielten. Zu dieser Zeit mussten die jungen Turnerinnen den älteren ‹Sie› sagen, wurden aber selbst geduzt. Erst mit der Zeit wurde dieser Unsinn aus der Welt geschafft», berichtet Hirt-Wyler.

Nicht fehlen dürfen auf den letzten knapp 30 Seiten der heuer 192 Seiten starken Neujahrsblätter selbstverständlich die traditionellen Rubriken wie die Ortschronik 2022 von Lis Glavas, die Liste der ältesten Bremgarter Seniorinnen und Senioren oder die Liste der Verstorbenen. Erhältlich sind die Neujahrsblätter wie gewohnt in diversen lokalen Geschäften und bei der Aargau Verkehr AG.

Auch dieses Bild kommt in den Neujahrsblättern vor: das Aargauische Kantonalturnfest 1954 in Bremgarten. zvg / Fotoarchiv Alois Stutz