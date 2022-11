Weniger Lämpli am Christchindlimärt Bremgarten

Bremgarten Weniger Beleuchtung, kein Baum in der Marktgasse und weisser Glühwein – was dieses Jahr am Christchindlimärt anders wird Vom 1. bis 4. Dezember findet der schweizweit bekannte Christchindlimärt in Bremgarten zum 27. Mal statt. Für das OK war in der Vorbereitung vor allem das Thema Beleuchtung und Stromsparen ein zentraler Punkt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Der Christchindlimärt in Bremgarten zieht immer viele Besuchende an. Alex Spichale

Seit über einem Vierteljahrhundert präsentiert sich das Städtchen Bremgarten Anfang Dezember während vier Tagen in einer besonders festlichen Atmosphäre. Der Christchindlimärt in der Altstadt und über die Holzbrücke bis zum Casino zieht Tausende Besuchende an und ist der grösste seiner Art in der Schweiz. Heuer wird die Stimmung zwischen dem 1. und 4. Dezember bei der 27. Auflage allerdings etwas gedämpfter sein.