Gmeind winkt ersten Kredit für neue Sportanlage Bärenmatte durch

Die Gemeindeversammlung Bremgartens sprach am Donnerstagabend Geld für die Durchführung des Planerwahlverfahrens für die Sportanlage Bärenmatte. Die neue Signaletik in der Industrie- und Gewerbezone für rund 450'000 Franken wurde hingegen an den Stadtrat zurückgewiesen.

Walter Christen Jetzt kommentieren 09.12.2022, 15.14 Uhr