Bremgarten: Mit der Jury unterwegs am Christchindlimärt

Bremgarten Erstmals nicht mehr inkognito unterwegs - Wie die Jury am Christchindlimärt den schönsten Stand kürte Am Bremgarter Christchindlimärt prämiert eine vierköpfige Jury jeweils die schönsten Stände. Die AZ hat die Gruppe auf einem der Bewertungsrundgänge begleitet. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 04.12.2022, 15.00 Uhr

Die Jury des Christchindlimärts Bremgarten unterwegs in der Marktgasse. Marc Ribolla

«Hoppla, dann sind wir dieses Jahr ja gar nicht mehr inkognito unterwegs», witzelt Hansjörg Salzmann, als er im Christchindlimärt-Büro einen leuchtend hellorangen Umhängebändel mit einem Badge überreicht bekommt. Er weist ihn als Jury-Mitglied beim Bremgarter Traditionsanlass aus, der von letztem Donnerstag bis am Sonntag zum 27. Mal stattfand.

Salzmann und drei weitere Personen – Andrea Meier, Bigna Gasser und als Jury-Chefin Salzmanns Frau Ruth – hatten die Aufgabe, aus den rund 250 Ständen am Märt die schönsten zu küren. «Früher konnten wir einfach so unerkannt jurieren, ohne dass die Marktfahrenden uns gleich erkannten. Nun hat sich das geändert. Mal schauen, wie es wird», meint Ruth Salzmann. Dann stürzte sich das kleine Grüppchen in offizieller Mission in der Nähe des Obertorplatzes ins Getümmel an der Marktgasse.

Ist die Standdeko echt oder aus Plastik?

Neu war heuer nicht nur, dass die Jury deutlich sichtbarer war. Verändert hatte sich auch der Ablauf des Jurieren. Früher waren alle Jury-Mitglieder mit einer eigenen Bewertungstabelle unterwegs, wo am Ende die zusammengezählten Punkte die Rangliste ergab. Jetzt waren sie etwas losgelöster von fixen Vorgaben am Werk und konnten ihre Eindrücke mit Stichworten notieren und so fortlaufend sieben.

Andrea Meier, Bigna Gasser, Hansjörg und Ruth Salzmann (von links) begutachten eine Stand-Deko. Marc Ribolla

Das Augenmerk lag aber selbstredend weiterhin auf Kriterien wie dem Gesamtbild, der Warenpräsentation, der Deko oder der Freundlichkeit der Marktfahrenden. «Dieser Stand hier ist zwar schön gemacht, aber es fehlt trotzdem das gewisse weihnächtliche Etwas» oder «Man sieht, dass sie sich etwas überlegt hat», tauschen sich die Jurymitglieder beispielsweise über einen Stand beim Casinoparkplatz aus.

«Wir beobachten den Stand und schauen, ob er zum Beispiel mit Holz verkleidet ist, ob es unter dem Zeltdach vielleicht einen Sternenhimmel hat oder wie die Dekoration an sich aussieht», sagt Ruth Salzmann beim Flanieren entlang der Altstadtgassen. Dabei spiele es auch eine Rolle, ob die verwendeten Materialien natürlich oder aus Plastik seien.

«Wir würden am liebsten doppelt so viele Preise verteilen»

Bewertet werden am Bremgarter Christchindlimärt nur die Waren-, aber nicht die Essensstände. «Die Arbeit ist nicht ganz einfach, weil so viele Stände ein sehr ähnliches Angebot haben. Und es gibt solche, die jedes Jahr genial aussehen. Wir würden am liebsten doppelt so viele Preise verteilen», erklärt Ruth Salzmann.

Die Jury-Mitglieder im Gespräch mit Marktfahrenden. Marc Ribolla

Ein kleines Preisgeld erhalten die Plätze 1 bis 5. Der Sieger bekommt 500 Franken, danach gehts in Hunderterschritten runter. Die Stände auf den Rängen 6 bis 10 dürfen sich dieses Jahr über eine der neuen Bremgarter Schokoladentafeln freuen.

Die Jury investiert sehr viel Zeit für ihre Tätigkeit. Hansjörg Salzmann spricht von mehreren Stunden: «Wir laufen mindestens zweimal den ganzen Markt gemeinsam ab. Einmal wenn es hell ist und einmal, wenn es dunkel ist.» Seine Frau ergänzt dazu: «Man sieht die Marktstände dann in einem ganz anderen Licht.»

Jury-Mitglied Hansjörg Salzmann beim Smalltalk mit den Riffenagger Holzer, den Stand-Siegern des Christchindlimärt 2021. Marc Ribolla

Ein Stand, der auf den ersten Blick nicht speziell heraussticht, kann mit brennenden Lämpchen oder Sternen am Abend differenzierter wirken. «Einige Stände gewinnen enorm an Ausdruck, wenn sie beleuchtet sind», findet Jury-Mitglied Bigna Gasser.

«Er ist mit viel Liebe fürs Detail geschmückt»

Letztes Jahr gewannen die Riffenagger Holzer aus Muttenz mit ihrem aufwendigen Stand den Wettbewerb. Auch heuer investierten die Männer knapp zwei Tage für den Standaufbau, was sich wiederum ausbezahlt hat. Die Baselbieter holten sich den zweiten Platz.

Die Lorbeeren für den schönsten Christchindlimärt-Stand 2022 durfte sich mit Manuela Langenegger aus Kriessern eine Ostschweizerin einheimsen. Als Dritter glänzt mit Mike Tanner aus Villmergen ein Freiämter.

Jury-Präsidentin Ruth Salzmann sagt über den Siegerstand: «Da steht man vor dem Stand und entdeckt immer wieder Neues, Verborgenes. Es hat für jeden etwas, für jeden Geschmack und jede Gelegenheit. Er ist mit viel Liebe fürs Detail geschmückt und er verzaubert und begeistert.»

Das ist der schönste Stand am Christchindlimärt Bremgarten 2022: Er gehört Manuela Langenegger aus Kriessern. zvg

Die Riffenagger Holzer landeten dieses Jahr auf dem zweiten Platz. zvg

Mike Tanner aus Villmergen holte sich mit seinem Stand den 3. Platz. zvg

