Stiftung St. Josef hat ein "Wechselbad der Gefühle" hinter sich

Bremgarten Ein Abschied und eine Einsprache: Die Bremgarter St.-Josef-Stiftung blickt auf ein bewegtes Jahr zurück Ein Wechselbad der Gefühle, so umschreibt Thomas Bopp, Stiftungsleiter der Bremgarter St.-Josef-Stiftung, das vergangene Jahr. Es stand im Zeichen des Abschieds und des Neuanfangs. Dem Neustart hätte aber eine Baueinsprache fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nathalie Wolgensinger 17.11.2022, 05.00 Uhr

Philipp Meyer arbeitet in der Stiftung St.Josef in Bremgarten und lebt alleine in einer eigenen Wohnung. zvg

Wie schaffen junge Erwachsene mit einer Beeinträchtigung den Schritt in die Selbstständigkeit? Dieser Frage geht der Jahresbericht der Stiftung St.Josef auf den Grund. Drei Menschen mit einer Beeinträchtigung geben Auskunft, wie es ihnen gelang, Selbstständigkeit zu erlangen. Doch nicht nur die Klientinnen und Klienten zeigen ihre Sicht auf, auch eine Mutter kommt zu Wort.

Eindrücklich sind die Schilderungen von Carol Krämer, die erzählt, wie sie gemeinsam mit ihrem 27-jährigen Sohn Gary den Ablösungsprozess schaffte. Heute lebt Gary in einer Wohngruppe und arbeitet in der Tagesstätte. Carol Krämer bilanziert:

«Ich gebe das Kind nicht weg, ich gebe ihm ein eigenes Leben.»

Auch die 1966 geborene Daniela Flückiger berichtet gemeinsam mit ihrer langjährigen Betreuerin Monika Wehr von ihrem Alltag. Sie zog mit 17 Jahren als eine der ersten Klientinnen in eine Wohngruppe. Wehr betreut sie seit vielen Jahren. Im Interview stellt sie lachend fest: «Wir sind gemeinsam grau geworden.»

Daniela Flückiger ist eine der ersten Klientinnen, die in eine Wohngruppe zog. zvg

Abschied von den Ingenbohler Schwestern

Philipp Meyer gibt Einblick in seinen Alltag als Mitarbeiter Reinigung. Der 36-Jährige lebt in einer eigenen Wohnung, in der er den Haushalt selbstständig führt. Diese drei Beispiele geben einen Einblick in das umfangreiche Bildungs- und Betreuungsangebot der St.-Josef-Stiftung. Peter Thurnherr, Präsident des Stiftungsrates, schreibt einleitend in seinem Jahresbericht treffend:

«Die Klientinnen und Klienten stehen im Zentrum.»

Wie wichtig die Mitarbeitenden sind, das kommt im Jahresrückblick von Stiftungsleiter Thomas Bopp zum Ausdruck. Ende November des vergangenen Jahres hiess es Abschied nehmen von den letzten Ingenbohler Schwestern. Ihr Weggang beendete eine prägende Ära.

Die Schwestern seien Pionierinnen in der Entwicklung der Heilpädagogik im Aargau gewesen, schreibt Bopp. Wann immer sich ein Bedarf angekündigt habe, habe eine Schwester eine entsprechende Ausbildung absolviert. Es gab aber auch Grund zur Freude im vergangenen Jahr. Eine Woche lang feierte man 400 Jahre Kapuzinerkirche und Klösterli.

Eine Einsprache stoppte den Umbau des Zentralbaus. Doch nun stehen die Zeichen auf Grün und die Arbeiten können bald starten. zvg

Ein Wechselbad der Gefühle löste die Planung für den Umbau des Zentralbaus aus. Eigentlich visierte man den Spätherbst 2021 für den Baubeginn an. Doch es kam anders. Eine Einsprache gegen das Baugesuch legte die Arbeiten auf Eis und der Baubeginn rückte in weite Ferne. Doch Bopp kann berichten: «Ende Februar 2022 bewilligte der Bremgarter Stadtrat das Baugesuch.» Nachdem nun auch die Bewilligung des Kantons da ist, kann das Bauprojekt bald starten.

Corona hat alle auf die Probe gestellt

Corona sorgte in allen Bereichen für einschneidende Massnahmen. Bemerkbar macht sich die Pandemie in der Betriebsrechnung, die mit einem Minusrekord in der Gastronomie abschliesst. Wegen Personalmangels konnten die Leistungsziele in den ambulanten Fachbereichen nicht erreicht werden. Dank Kurzarbeitsentschädigung und der kantonalen Zusatzfinanzierung der Corona-Mehrkosten resultiert unter dem Strich ein knapper Unternehmensgewinn von 34'300 Franken.

Dieses Ergebnis, welches bei einem Umsatz von knapp 35,5 Mio. Franken zu Stande kommt, setzt sich zusammen aus einem Verlust von rund 155’000 Franken aus den Bereichen mit Leistungsvertrag und einem Gewinn von gut 190’000 Franken aus den übrigen Leistungsbereichen. Stiftungsleiter Thomas Bopp schreibt, dass die Erfahrungen der letzten beiden Jahre gezeigt hätten, dass auch der relativ stabile Bereich der Schulung, Betreuung und Pflege auf eine Probe gestellt werden könne und dies vom Team vermehrt Flexibilität erfordere.