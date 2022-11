Bremgarten Autosturz in die Reuss: Weshalb die Stadt an der Wohlerstrasse auf eine Leitplanke verzichtet hatte Am vergangenen Freitag rollte ein nicht gesichertes Auto über die Wohlerstrasse und dann die Böschung hinunter in die Reuss. Dieser Unfall hätte sich verhindern lassen, wenn die frühere Leitplanke noch stehen würde. Stadtammann Raymond Tellenbach erklärt, weshalb sie nicht ersetzt wird. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

An dieser Stelle an der Wohlerstrasse rollte das Auto die Böschung hinunter in Richtung Reuss. Marc Ribolla

Das war ein rabenschwarzer Freitag für den Besitzer des roten Fahrzeugs, das kurz vor Mittag in die Reuss rollte. Wohl nichts ahnend stellte er sein Auto auf dem Firmenparkplatz an der Wohlerstrasse ab und entfernte sich. Als der 56-Jährige kurz vor 12 Uhr wieder in sein Auto steigen wollte, war es weg. Es trieb da bereits die Reuss hinab.

Die Kantonspolizei vermutet, dass der Autofahrer sein Auto nicht richtig gesichert hatte und es sich deshalb unbemerkt selbstständig machte. Es rollte vom Firmenparkplatz her quer über die Wohlerstrasse und von dort die Böschung hinunter, wo es dann in die Reuss fiel.

Es ist ein Wunder, dass bei dieser Geisterfahrt niemand zu Schaden kam. Kurz vor 12 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die sich gemeinsam mit der Feuerwehr Bremgarten auf die Suche nach dem Fahrzeug machte. Mittlerweile war das Auto gut einen Kilometer weiter auf den Grund der Reuss gesunken und der Autohalter hatte sein Auto bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Niemand sass im Fahrzeug, als es in die Reuss rollte und später absank. Kantonspolizei Aargau

Die ausgerückten Taucher der Polizei Basel-Landschaft sicherten gemeinsam mit einem Boot der Feuerwehr Wettingen das Auto und bargen es im Verlauf des späteren Nachmittages.

Trotz allem: Es gibt keine neuen Leitplanken

Wären die Leitplanken noch entlang der Wohlerstrasse gestanden, hätten sie die Irrfahrt des roten Fahrzeuges gestoppt. Die Leitplanken wurden aber bei der Sanierung der Wohlerstrasse im Jahr 2020 entfernt und anschliessend nicht mehr ersetzt.

Einige Meter weiter in Richtung des Kreisels stehen die Leitplanken noch. Marc Ribolla

Stadtammann Raymond Tellenbach begründet dies wie folgt: «Die Wohlerstrasse ist auf diesem Streckenabschnitt gerade und es hat keinen Fussgängerweg auf dieser Strassenseite. Aus diesem Grund besteht auf diesem Strassenabschnitt kein Schutzbedarf.» Tellenbach fügt lachend hinzu:

«An dieser Stelle muss man in der Regel auch nicht mit Querverkehr rechnen.»

Diese Überlegungen hätten dazu geführt, dass man sich entschieden habe, die Leitplanken an dieser Stelle der Strasse nicht zu ersetzen, so der Stadtammann. Ausserdem sagt er: «Wir haben bei den Arbeiten damals auch die Neigung der Strasse angepasst, was dazu geführt hat, dass die Leitplanken zu hoch angesetzt gewesen wären und deshalb entfernt wurden.»

Man habe nun wirklich nicht damit rechnen können, dass sich das Auto ausgerechnet an dieser Stelle selbstständig mache und in die Reuss rolle. Er sei aber froh, dass am vergangenen Freitag nicht mehr passiert sei. Er möge sich nicht ausdenken, was geschehen wäre, wenn ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt Kinder auf dem Trottoir unterwegs gewesen wären oder Velofahrende, so Tellenbach weiter.

Auch nach diesem Ereignis hat sich die Meinung des Stadtrates bezüglich Leitplanken nicht geändert. Man werde keine zusätzlichen Sicherungen entlang der Strasse anbringen, versichert Tellenbach.

Am Freitag ist ein Auto in die Reuss gerollt. Argovia Today

