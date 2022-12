Boswil: Projekt für Schulhaus auf Lehrerparkplätzen

Boswil Projekt für ein neues Schulhaus auf den Lehrerparkplätzen – Gmeind bewilligt Kredit ohne Wortmeldung Die Gemeindeversammlung Boswil stimmte der Durchführung eines Planungswettbewerbs für ein neues Schulhaus zu und genehmigte dafür einen Kredit von 205’000 Franken. Auch die anderen Geschäfte wie das Budget 2023 mit Steuerfuss 101 Prozent passierten glatt. Walter Christen 02.12.2022, 15.30 Uhr

In Boswil sind die Lehrerparkplätze als Standort für das neue Schulhaus vorgesehen. Walter Christen

Zustimmungsfreudige Gemeindeversammlung in Boswil unter der Leitung von Gemeindeammann Michael Weber: Ohne eine einzige Wortmeldung zu den Haupttraktanden verabschiedeten die Stimmberechtigten am Donnerstagabend jeweils einstimmig oder mit grosser Mehrheit sämtliche Anträge des Gemeinderats.

Von den gegenwärtig über 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern von Boswil sind deren 1944 stimmberechtigt, von denen sich wiederum 75 oder 3,8 Prozent an der Budget-Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle beteiligten.

Zuerst neues Schulhaus, später eine Doppelturnhalle

Mit der Schulraumplanung in Boswil geht es einen Schritt weiter: 205’000 Franken genehmigte die Gemeindeversammlung für die Durchführung eines Projektwettbewerbs. Als Standort für einen dreigeschossigen Schulhausneubau sind die Lehrerparkplätze an der Zentralstrasse vorgesehen, wo früher schon einmal ein Bauernhaus stand.

Zur langfristigen Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in Boswil besteht der Bedarf an fünf Klassenzimmern, neun Gruppenräumen, einem Fachlehrerzimmer sowie einem grösseren Lehrerzimmer mit Vorbereitungsraum. Eine Studie hat gezeigt, dass bezüglich des Schulbetriebs ein Neubau Vorteile bringt.

Die Budget-Gemeindeversammlung in Boswil mit dem Gemeinderatstisch. Walter Christen

In der Gemeinde verfolgt man ein qualitativ hochstehendes Projekt für den geplanten Erweiterungsbau, weshalb ein Projektwettbewerb für das Schulhaus durchgeführt werden soll. In weiteren Schritten sind später der Neubau einer Doppelturnhalle und weitere Arbeiten an den Schulgebäuden vorgesehen.

Investitionen von rund 15 Millionen Franken

Die Einwohnergemeinde Boswil ist aktuell schuldenfrei und weist eine erfreuliche Bilanzsituation auf. Doch in den nächsten Jahren stehen Investitionen von etwa 15 Millionen Franken in Schulbauten an, was die Gemeindekasse finanziell stark belasten wird. Daher verfolgt der Gemeinderat im Rahmen seiner nachhaltigen Finanzpolitik das Ziel, Vorfinanzierungen zu erbringen.

Mit grossem Mehr pflichtete die Gemeindeversammlung dem gemeinderätlichen Antrag bei und sprach sich für die Einführung einer Vorfinanzierung für die im Finanzplan vorgesehenen Positionen «Ergänzungsneubau Schulhaus» und «Ergänzungsneubau alte Turnhalle/Neubau Doppelturnhalle» im Umfang von 15 Millionen Franken aus.

Für 160’000 Franken die Heizzentrale sanieren

Ein Wärmeverbund mit Holzschnitzelheizung versorgt seit über 20 Jahren Gemeindebauten in Boswil, und seit einigen Jahren sind auch angrenzende Wohngebiete angeschlossen. Eine grössere Reparatur des bestehenden Heizkessels der Anlage ist nicht mehr sinnvoll.

Boswil: Die Planung für eine neue Doppelturnhalle mit möglichem Standort auf dem Schul- und Sportareal läuft. Walter Christen

Er muss ersetzt werden, zumal auch für die eingebaute Steuerung keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Ja sagte der Souverän einstimmig zum beantragten Verpflichtungskredit von 160’000 Franken für die Sanierung der Heizzentrale. Im Aargau herrscht ein Deponienotstand. Ab 2024 sollen deshalb über einen Zeitraum von 15 Jahren in Etappen 1,95 Millionen Kubikmeter Aushubmaterial in der Deponie Höll abgelagert werden.

Dieser Standort auf dem Gemeindegebiet von Boswil und Kallern wurde im Jahr 2018 vom Grossen Rat in den Richtplan aufgenommen und beinhaltet einen Ablagerungsbereich von 18,9 und eine gesamte Fläche der Deponiezone von 24,5 Hektaren. Nun ist für die Ausscheidung der Deponiezone in beiden Gemeinden eine Teilrevision des Kulturlandplanes erforderlich, welcher die Gemeindeversammlung mit grosser Mehrheit zustimmte.

Abwassergebühr schlägt um 30 Rappen auf

Beim Boswiler Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser belief sich der durchschnittliche Finanzaufwand pro Jahr bisher auf 400’000 Franken. Neu werden Aufwendungen von rund 470’000 Franken anfallen, weshalb der Gemeinderat eine Erhöhung der Abwasserbenützungsgebühr von 1.80 Franken auf 2.10 Franken beantragte. Die entsprechende Anpassung des Reglements zur Erschliessungsfinanzierung von Abwasseranlagen hiess die Gemeindeversammlung mit grosser Stimmenmehrheit gut.

Ebenso genehmigt wurde der Voranschlag 2023 der Einwohnergemeinde Boswil mit einem unveränderten Steuerfuss von 101 Prozent. Ja sagte der Souverän zur beantragten Aufstockung des Stellenpensums um 20 Prozent bei der Abteilung Finanzen.