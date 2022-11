Lenzburgerin will Metal-Fans im Freiamt begeistern

Boswil/Lenzburg «Eye See You»-Festival: Wie diese Lenzburgerin die Freiämter Metal-Fans zum «Head-Bangen» bringen will Ganz alleine hat Corinne Ryter aus Lenzburg ein dreitägiges Metal-Festival, vom 18. bis 20. November in der Met-Bar in Lenzburg und im «Chillout» in Boswil organisiert. Wie es dazu kam und auf welche Herausforderungen sie dabei stiess, verrät sie im Interview. Pascal Bruhin 16.11.2022, 05.00 Uhr

Die Lenzburgerin Corinne Ryter veranstaltet im «Chillout» in Boswil zum ersten Mal ein Metal-Festival. Sie selbst ist Gitarristin der Band Ophelia's Eye aus Aarau. zvg

Metal, die dunkle Musik mit den düsteren Lyrics, begleitet Corinne Ryter schon mehr als ihr halbes Leben lang. «Mit 13 Jahren nahm mich meine Mutter ans erste Konzert mit», erzählt die heute 30-Jährige lachend. «Von da an war es um mich geschehen.» Jetzt veranstaltet die Lenzburgerin ihr allererstes Festival. Und das im Freiamt, genauer im «Chillout» in Boswil.

Und das ist genau der richtige Ort, wie Ryter findet. «Das Freiamt hat zwar eine kleine, aber eine sehr loyale Metal-Fanbase.» Dieses Wochenende verwandelt sich darum die Oberfreiämter Eventlocation zum Mekka für Metal-Fans – und das nicht nur für solche aus der Region.

Sie will eine Plattform für aufstrebende Bands aus der Region bieten

Seit August 2019 spielt Ryter selbst in einer Metal-Band. Ophelia's Eye, so der klangvolle Name. Und von der Band, die natürlich auch am Festival auftreten wird, leitet sich auch der Name ab: «Eye See You». Doch der habe noch eine weit tiefere Bedeutung, wie Ryter ausführt: «‹Ich sehe dich› bedeutet für mich, dass jeder so angenommen wird, wie er ist.»

Als Gitarristin der Aarauer Band Ophelia's Eye weiss Corinne Ryter (auf der Bühne rechts), wie schwer es für Metal-Bands ist, an Auftritte zu kommen. zvg

Ihr Engagement in ihrer Band führte letztlich auch zur Idee, ein eigenes Festival zu veranstalten. Denn Bühnen zu finden, auf denen Metal-Bands überhaupt auftreten dürfen, ist schwierig. Erst recht für junge und noch unbekannte Bands. «Ich wollte etwas auf die Beine stellen, das genau da ansetzt», führt Ryter aus. Ihre Vision: «Eine Plattform bieten, nebst grösseren Bands, für aufstrebende Newcomer in der Szene, die dann im besten Fall auch internationale oder zumindest nationale Aufmerksamkeit bekommen.»

Bei der nächsten Ausgabe soll auch Yoga eine Hauptrolle spielen

Teil ihrer Vision ist aber auch die Verbindung von zwei Welten, die auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen wollen: Nämlich Metal und Spiritualität respektive Verbundenheit. So sollen in künftigen Ausgaben des «Eye See You»-Festivals, auch Yoga-Kurse, Meditationen, ein immersives Lichtkonzept und Marktstände angeboten werden. Die Besucher sollen also künftig am Festival nicht nur in der Musik, sondern auch durch andere Angebote abtauchen und sich verbinden können.

«Zwei Welten» gilt auch für sie: So sieht Corinne Ryter im Berufsalltag aus. zvg

Es sind denn auch zwei Herzen, die in der jungen Frau schlagen: Einerseits ist sie die «Rampensau», die auf der Bühne abrocken will, andererseits die klar strukturierte Organisatorin. «Das hat mir bei diesem Projekt extrem geholfen», sagt Ryter. Sie arbeitet Vollzeit als Sales-Support-Mitarbeiterin bei einer grossen Sicherheitsfirma und hat das dreitägige Festival in ihrer Freizeit organisiert. Nur schon die 13 Bands zu buchen und deren Auftritte zu terminieren, sei eine Herausforderung gewesen. Und zwar nicht nur eine zeitliche.

Denn mit der Organisation des Festivals im Alleingang geht Ryter ein grosses finanzielles Risiko ein, sie finanziert alles vor. «Trotz über 200 Anfragen habe ich keinen einzigen Sponsor gefunden», sagt sie. Aber die Powerfrau nimmt es, wie es ist und lässt sich nicht beirren. «Ich bin einfach froh, wenn eine schwarze Null rausspringt», meint sie schmunzelnd.

Ihren grossen Auftritt hat Corinne Ryter (links) mit ihrer Band Ophelia's Eye am Sonntagabend. zvg

Die Kontrolle abgeben, das fällt ihr nicht leicht

Los geht das Festival mit der Warm-up-Night schon am Freitagabend, 18. November, in der Met-Bar in Lenzburg. Am Samstag und Sonntag, ab 15 respektive 13 Uhr, wird dann in Boswil der Musik gefrönt. Ihren eigenen grossen Auftritt hat Corinne Ryter mit Ophelia's Eye dann kurz vor Schluss des Festivals, am Sonntag um 18.45 Uhr.

Für 45 Minuten wird Ryter dann vom Kopf dahinter zum Showact im Rampenlicht. Die Kontrolle ihres «Babys» während dieser Zeit in fremde Hände zu geben, das fällt ihr nicht ganz leicht: «Es wird sicher sehr speziell und ich bin auch ein bisschen nervös», gibt sie zu. «Aber vor allem freue ich mich einfach nur.»

Weitere Informationen zum Line-up und Tickets gibt’s auf www.eyeseeyou-festival.ch.