Lastwagenfahrer drängte E-Bikerin aufs Trottoir und fuhr davon

Bezirksgericht Muri Lastwagen drängt E-Bike von der Strasse: Jetzt muss sich der Chauffeur wohl einen neuen Job suchen Vor dem Bezirksgericht Muri muss sich ein Lastwagenchauffeur verantworten. Er soll bei einem Überholmanöver eine E-Bike-Fahrerin aufs Trottoir gedrängt haben, wodurch diese stürzte. Tat- und Verhandlungsort sind für einmal fast identisch. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Fussgängerstreifen an der Seetalstrasse in Muri direkt beim Bezirksgericht. Bild: Marc Ribolla (2. September 2021)

«20 Meter Luftlinie, näher am Gerichtssaal könnte der Tatort kaum sein», hält Markus Koch fest. Hätte der Murianer Gerichtspräsident an jenem Freitagmorgen Ende August 2021 aus dem Bürofenster geschaut, wäre er Zeuge geworden von der Straftat, über die er heute zu befinden hat. Tatort ist die Seetalstrasse, konkret der Abschnitt direkt vor dem Gerichtsgebäude.

Angeklagt ist der 56-jährige Angelo (Namen geändert), der so gar kein Engel zu sein scheint. In elf Jahren stand er viermal vor Gericht. Unter anderem wegen mehrfacher Drohung, schwerer Körperverletzung und grober Verletzung der Verkehrsregeln wurde der gebürtige Italiener verurteilt.

Staatsanwaltschaft fordert hohe unbedingte Geldstrafe

Es könnte teuer für ihn werden. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten fordert eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 140 Franken, also 9800 Franken unbedingt. Die Anklagepunkte lauten «Ungenügender seitlicher Abstand beim Überholen zufolge mangelnder Aufmerksamkeit», «Überholen in unübersichtlicher Kurve» und «Führerflucht nach Verkehrsunfall mit Verletzten».

In Fahrtrichtung Buttwil standen beide am Fussgängerstreifen. Bild: Pascal Bruhin

Alles begann am Fussgängerstreifen, der vom Klostergebäude über die Seetalstrasse zum Posten der Kantonspolizei führt. Hier kamen Angelo und Edith in Fahrtrichtung Buttwil zu stehen, um Schulkinder passieren zu lassen. Er im Lastwagen, sie auf ihrem E-Bike.

Beim Anfahren überholte Angelo Edith und kam auf dem steilen, schmalen Strassenabschnitt weit nach rechts. Er drängte Edith Richtung Trottoir ab. Sie stürzte über den Randstein und zog sich Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Doch damit nicht genug: Angelo soll einfach weitergefahren sein. Erst, als ein Auto hinter ihm wild hupte, hielt er an. Jedoch nur, um zu prüfen, ob er nicht Beton aus seinem Fahrmischer verloren hatte.

Mit einem solchen Betonmischer (Symbolbild) fuhr der Beschuldigte an einer E-Bike-Fahrerin vorbei. Bild: Pascal Bruhin

Beschuldigter will nichts bemerkt haben

«Ich werde für etwas beschuldigt, das nicht gewesen ist», wehrt sich der Berufschauffeur vor Gericht. «Wie kann ich Fahrerflucht begangen haben, wenn ich nichts gesehen habe?» Erst, als ihn ein Polizist angerufen und auf den Posten beordert habe, habe er von der Sache erfahren. «Ich bin wirklich ganz links rüber», erklärt er bei einem Augenschein vor Ort.

Allerdings habe er die E-Bike-Fahrerin nicht direkt nach dem Fussgängerstreifen überholt, sondern erst bei der nächsten Kreuzung. Doch Edith verunglückte wenige Meter vom Fussgängerstreifen entfernt.

Ungefähr auf Höhe des Schachtdeckels, nur wenige Meter vom Gerichtsgebäude entfernt, verunfallte das Opfer. Bild: Pascal Bruhin

«Der schwächere Verkehrsteilnehmer ist halt immer das Opfer», führt Angelos Verteidiger aus. Es könne genauso gut sein, dass Edith auf ihrem mit Einkäufen voll beladenen Fahrrad den seitlichen Abstand nicht eingehalten habe und gen Strassenmitte geriet. Zudem habe sein Mandant glaubhaft beschrieben, dass er vom Vorfall nichts mitbekommen habe, von Führerflucht könne also keine Rede sein.

Verteidigung fordert kompletten Freispruch

Der Anwalt fordert einen Freispruch in allen drei Anklagepunkten. Bei einer Verurteilung müsste sein Mandant wohl seinen Führerausweis für bis zu einem Jahr abgeben – und würde seinen Job verlieren. «Das ist der Todesstoss für einen Chauffeur.» Doch das überzeugt den Gerichtspräsidenten nicht. Koch rügt den Angeklagten:

«Sie haben einen Seich gemacht, jetzt müssen Sie halt die Konsequenzen dafür tragen.»

Er führt aus: «Ich glaube Ihnen nicht, dass es sich so zugetragen hat, wie Sie schildern.» Der Gerichtspräsident kennt die Verkehrssituation vor seinem Büro gut: «Dort überholt man nicht. Weder ein Velo noch ein Trottinett noch sonst etwas. Man kann dort nicht gefahrlos überholen.»

Für den Gerichtspräsidenten ist klar, dass man an dieser Stelle überhaupt nicht überholen darf. Bild: Pascal Bruhin

Richter spricht ihn nur von der Führerflucht frei

Sein grob fahrlässiges Verhalten habe dazu geführt, dass das Opfer sich verletzte. Was Koch dem Beschuldigten glaubt, ist, dass dieser nichts vom Unfall bemerkt hat. Von der Führerflucht spricht er ihn daher frei. Für die beiden anderen Anklagepunkte verurteilt er ihn zu einer unbedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 140 Franken, also 5600 Franken. Plus Verfahrenskosten von über 11’000 Franken.

Das nächste Überholmanöver – sobald er seinen Führerausweis zurückbekommt – wird sich Angelo wohl genauer überlegen. Und sich bis dahin wohl oder übel einen neuen Job suchen müssen. Das Urteil kann jedoch noch ans Obergericht weitergezogen werden.

