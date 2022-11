Beriker Gemeinderat ist nach Schlaganfall auf Weg der Besserung

Berikon Gemeinderat Thomas Trüb kämpft sich nach einem Schlaganfall zurück ins Leben Seit September hat man nichts mehr vom Beriker Gemeinderat Thomas Trüb gehört. Nun meldet die Gemeinde öffentlich den Grund dafür: Trüb hatte einen Schlaganfall. Glücklicherweise erhole er sich gut, schreibt die Gemeinde weiter. 17.11.2022, 14.00 Uhr

Gemeinderat Thomas Trüb aus Berikon hatte im September 2022 einen Schlaganfall, kämpft sich aber zurück ins Leben. zvg

Wie die Gemeinde Berikon in ihren Nachrichten mitteilt, erlitt Gemeinderat Thomas Trüb im September einen Schlaganfall, der ihn zwingt, längere Zeit im Spital und nun in der Rehaklinik auszuharren. Sie schreibt: «Thomas Trüb kämpft sich erfolgreich zurück ins Leben und ist auf dem guten Weg der Besserung. Seine Genesung bedarf noch einiger Zeit und Geduld, aber wir freuen uns darüber, dass es ihm heute schon wieder so gut geht.»