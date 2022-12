Sofortmassnahme gegen das Verkehrschaos auf dem Horben

Beinwil/Hohenrain Sofortmassnahme für mehr Sicherheit auf dem Horben: Bald kommen Parkdienst und Strassensperrung zum Einsatz An schönen Tagen kommen die Autos in Strömen auf den Horben gefahren. Weil das rege Verkehrsaufkommen Krankenwagen und Feuerwehr an der freien Durchfahrt hindert, wird nun eine Lösung erarbeitet. An Spitzentagen sollen die Strassen von Beinwil und Hohenrain her gesperrt werden. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn auf dem Horben Schnee liegt und die Sonne scheint, zieht es Hunderte von Besuchenden in die Höhe. Ein Parkdienst soll das Chaos auf dem Freiämter Hausberg nun lösen. Eddy Schambron (11.1.2019)

Wenn der Nebel wieder tief über dem Freiamt hängt, zieht es viele auf den Hausberg der Region. Ein Ausflug auf den Horben vermag den Winterkoller meistens für ein paar Stunden besiegen. Besonders, wenn oben Schnee liegt und man im Sonnenschein auf die Nebeldecke blicken kann.

Ein solcher Ausflug klingt zwar in der Theorie schön. In Wahrheit kostet er aber viele Nerven. Denn an solchen schönen Wintertagen ist das Chaos auf dem Horben vorprogrammiert. Zu Hunderten strömen die Besucherinnen und Besucher zum Restaurant und dem Skilift. Das Problem: die Parkplätze sind beschränkt. Nicht selten wird deshalb kreuz und quer parkiert.

Problematisch ist dies vor allem im Notfall. Weder Krankenwagen noch Feuerwehr haben dann freie Fahrt, weder auf den Zufahrtsstrassen noch auf dem Parkgebiet. Dass auf dem Horben ein Parkleitsystem eingerichtet werden soll, ist schon länger ein Thema. Nun wird dieses von den Verantwortlichen auch angegangen.

Verkehrsproblem soll in zwei Phasen gelöst werden

Von der Aargauer Seite her ist Stefan Zemp verantwortlich. Zwar tritt der neugewählte Gemeindeammann Beinwils sein Amt erst im Januar an. In die Thematik Horben ist er aber schon involviert. «Gemeinsam mit der an den Horben angrenzenden Gemeinde Hohenrain, der zuständigen Polizeistellen und den Feuerwehren sind wir dran, eine Lösung zu erarbeiten», sagt Zemp.

Die genauen Details könne er noch nicht bekannt gegen. «Das Dokument habe ich eben erst fertiggestellt. Die Einzelheiten und die genauen Zuständigkeiten müssen noch festgemacht werden», erklärt er. Klar ist jedoch, dass das Verkehrsproblem auf dem Horben nun in zwei Phasen angegangen werde.

Phase zwei sei die langfristige, in der ein Parkleitsystem erarbeitet werden soll. Doch weil dessen Umsetzung für diesen Winter unrealistisch ist, kommt nun Phase eins zum Zug: eine Sofortmassnahme, die die Sicherheit wieder gewährleisten soll.

Ein Wanderweg auf den Horben ist in Planung

Konkret werde man im Rahmen eines Parkdienstes Personen vor Ort haben, die alle Autos in die vorhandenen Parkplätze einweist. «Und zwar dort, wo man auch wirklich parkieren darf», betont Stefan Zemp. Wenn an Spitzentagen die rund 300 offiziellen Parkplätze auf dem Horben besetzt sind, werde es zu einer Strassensperrung auf den Zufahrten kommen.

«Aufgrund von Erfahrungen gehen wir davon aus, dass das an etwa drei bis fünf Tagen im Jahr der Fall sein wird. Doch genau kann man das natürlich nicht im Voraus sagen», so Zemp. An solchen Tagen wird von der Gemeinde Beinwil aus die Zufahrt über beide Strassen in Brunnwil gesperrt. Im luzernischen Hohenrain betrifft das die Strasse von Kleinwangen in Richtung Horben.

Mitte Dezember werden sich die Beteiligten mit der definitiven Ausarbeitung des Konzeptes befassen. In der zweiten, der langfristigen Phase, werde man auch einen Wanderweg in Erwägung ziehen. «Mit dem ÖV kommt man gut bis nach Brunnwil, doch der Fussweg von da auf den Horben ist nicht gelöst. Das wollen wir in Zukunft lösen», sagt Zemp.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen