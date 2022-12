Fünfstelliger Betrag am Kantonalen Schwingfest: So viel brachte die Versteigerung für Turnkollegen mit Schlaganfall ein

Fünf Monate nach dem Aargauischen Kantonalschwingfest in Beinwil kann das OK ein positives Fazit ziehen. Besonders schön ist der Erlös von 30'000 Franken aus der Versteigerung der Holzarbeiten. Diese Summe geht an den Beinwiler Reto Schärer, der vor zwei Jahren einen schweren Schlaganfall erlitten hatte.