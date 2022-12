Die Milchgold Käserei in Auw präsentiert sich mit neuer Führung

Auw Nach Negativschlagzeilen: Milchgold-Käserei präsentiert sich mit neuer Führung und neuen Visionen In den vergangenen Jahren war die Milchgold Käse AG in Auw aufgrund verschiedener Verfahren in Verruf geraten. Nun steht die viertgrösste Käserei der Schweiz unter neuer Führung. Und diese hat für die kommenden Jahre grosse Ziele. Melanie Burgener 14.12.2022, 05.00 Uhr

Hansruedi Zgraggen, Betriebsleiter und Geschäftsleitungsmitglied Milchgold Käse AG erklärt auf einer Führung den Weg von der Milchlieferung bis zum Verkauf des Käselaibs. Melanie Burgener

Der Käse, den die Milchgold Käse AG in Auw produziert, isst man, ohne es zu wissen. Denn er landet entgegen romantischer Vorstellungen nicht direkt in den Theken von Dorfläden oder Supermärkten. Die meisten Laibe dieser Käserei werden ins Ausland exportiert. Viele kommen als Teil anderer Produkte wieder zurück in die Schweiz, zum Beispiel als Mozzarella oder als «La vache qui rit»-Schmelzkäse.

An diesem Dienstagmorgen stehen bereits einige in Plastikfolie gehüllte Paletten mit Käse zum Abholen in Auw bereit. «Diese hier werden nach Frankreich in die Babybel-Produktion geliefert. Dort werden sie zu diesen kleinen roten Käsen verarbeitet», erklärt Markus Flühmann kurz. Dann schliesst sich das Verwaltungsratsmitglied der Milchgold Käse AG für den Rest der Führung wieder der Truppe an.

Die Käse sind bereit, um nach Frankreich geliefert zu werden. Melanie Burgener

Allen voran schreitet Hansruedi Zgraggen, Betriebsleiter und Geschäftsleitungsmitglied. «Wir produzieren hauptsächlich Halbfabrikate, die unsere Abnehmer weiterverarbeiten. Deshalb werden viele unserer Käse direkt vakuumiert und reifen dann in der Folie», sagt er.

Rund 45 Millionen Kilogramm Milch werden hier im beschaulichen Auw, in der viertgrössten Käserei der Schweiz, jährlich verarbeitet. Das gibt 4000 Tonnen Käse. Dafür braucht es einiges an Lagerkapazität – vor allem, weil das Unternehmen geplant hat, seine Produktion im kommenden Jahr weiter auszubauen.

4000 Tonnen Käse werden in Auw jährlich produziert. Damit sie bis zum Verkauf gelagert werden können, braucht es viel Stauraum. Melanie Burgener

Neue Geschäftsführung sorgt für Veränderung

In den vergangenen fünf Jahren war die Oberfreiämter Käserei Milchgold Käse AG hauptsächlich mit negativen Schlagzeilen in den Zeitungen vertreten. Der damalige Geschäftsführer und Käser der Firma hat 1,1 Millionen Franken Subventionen zu Unrecht bezogen.

Zudem hat er gut 2 Millionen Kilogramm Käse unter der geschützten Bezeichnung Emmentaler AOP in Verkehr gebracht, bei deren Herstellung er sich nicht an die Bestimmungen gehalten hat. Darauf hin wurde die Milchgold Käse AG aus dem Verein Emmentaler Switzerland ausgeschlossen. Der Käser selbst wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Seit dem 1. Juli ist Stefan Gasser der neue Geschäftsführer der Milchgold Käse AG. Er hat grosse Ziele für die Tochterfirma der Freiämter Käse AG. Melanie Burgener

Seither hat sich im Unternehmen einiges verändert. 2019 wurde es von der Freiämter Käserei AG aufgekauft und wird seither als deren Tochterfirma, aber nach wie vor selbstständig geführt. Die Mutterfirma war bereits zuvor Besitzerin der Produktionsstätte in Auw und gehört ausschliesslich Bauern aus der Region. Seit vergangenem Juli ist Stefan Gasser der neue Geschäftsführer von Milchgold Käse.

Produktion soll um 5 Millionen Kilogramm gesteigert werden

45 Millionen Kilogramm Milch werden in der Milchgold Käse AG in Auw jährlich verarbeitet. Melanie Burgener

Und dieser hat zusammen mit der Geschäftsleitung und den Verwaltungsräten der beiden Firmen grosse Ziele. Unter anderem soll die Produktion ausgebaut werden. «Im kommenden Jahr wollen wir statt 45 rund 50 Millionen Kilogramm Milch verarbeiten. Da bereitet uns vor allem die Rohstoffbeschaffung Sorgen», sagt Stefan Gasser. Denn aktuell sei die Milch knapp.

«Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir den Bauern zudem einen guten Milchpreis bezahlen», sagt Gasser. Dass sie diesen Preis bezahlen können, liege unter anderem daran, dass die Käserei mit ihren 15 Angestellten, die in zwei Schichten von 3 Uhr morgens bis 10 Uhr abends arbeiten, relativ schlank geführt werde.

Die Käserei in Auw ist die viertgrösste der Schweiz. Melanie Burgener

Dass in der Region Freiamt besonders viel Milch produziert werde und sie einen Grossteil davon verarbeiten dürfe, macht die Verantwortlichen stolz. Allen voran den neuen Geschäftsführer Stefan Gasser: «15 Prozent der Milch, die wir verkäsen, stammt sogar von den eigenen Aktionären.» Auch dass das Käsereibusiness so dynamisch sei, freut ihn. «Das ist auch das Schöne an dieser Firma. Sie lebt, ist hier im Freiamt und gehört ganz alleine den Bauern», sagt er.