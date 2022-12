Erfolgsgeschichte: 94 Gutscheine aus dem Freiamt für 35 Franken

«2für1» im Freiamt «2für1» einkaufen, essen und staunen: 2023 gibt es das beliebte Büchlein erstmals auch im Freiamt In Aarau ist es seit zehn Jahren jeden Dezember ausverkauft: das «2für1»-Büchlein. Für 35 Franken bekommt man Dutzende Gutscheine für Restaurants, Shops, Museen, Wellness und mehr. Jetzt hat die 32-jährige Meisterschwanderin Melanie Meister auch ein Büchlein fürs Freiamt zusammengestellt. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Initiantin Melanie Meister (links) und die Sarmenstorfer Traumfänger-Inhaberin Jasmin Volger freuen sich über das druckfrische Büchlein «2für1 Freiamt». Auch der Geschenkladen Traumfänger beteiligt sich an der Aktion. Andrea Weibel

Jetzt leuchten sie rot in den Auslagen unzähliger Läden überall in der Region, «2für1 Freiamt» steht darauf: die neuen Gutscheinbüchlein. In anderen Regionen und Städten der Schweiz sind sie seit Jahren äusserst beliebt. Jetzt gibt es sie auch hier. Und was draufsteht, ist auch drin: 94 Läden, Restaurants, Sport- und Freizeitbetriebe machen Angebote, bei denen man zwei Artikel zum Preis von einem erhält.

Soll es ins Strohmuseum gehen oder zum Salsakurs, ins Fitness oder zur Floristin? Hat man Lust auf thailändisches oder mexikanisches Essen? Im Winter ist auch ein 2-für-1-Skiservice einen Blick ins Büchlein wert. Das sind nur ein paar Beispiele der 94 Angebote, die das kleine Werk liefert.

«Man entdeckt, wie viel die nähere Umgebung zu bieten hat»

Vor genau zehn Jahren hat Frank Roth die Aargauer Erfolgsgeschichte angekurbelt. Mittlerweile sind seine Aarauer Gutscheinbüchlein meist schon im Dezember ausverkauft. Darum hat er mitgeholfen, in Brugg, im Fricktal, in Baden, im Baselbiet und neu auch im Limmattal «2für1»-Büchlein zu lancieren. Die Idee ist überall dieselbe, für 35 Franken gibt es rund 100 Gutscheine für alles nur Erdenkliche in der jeweiligen Region.

Die Büchlein «2für1 Freiamt» sind in 50 Verkaufsstellen im Freiamt, in allen regionalen Poststellen und online für 35 Franken zu kaufen. Andrea Weibel

Neben dem Limmattal ist auch das Freiamt neu zur «2für1»-Familie hinzugestossen. Roth hat in seiner Salsapartnerin Melanie Meister, die in Meisterschwanden an der Grenze zum Freiamt lebt, eine Verbündete gefunden. Sie berichtet: «Ich arbeite eigentlich im Spital im Facility-Management. Doch Frank hat mir letzten Dezember den Floh ins Ohr gesetzt.»

Im Frühsommer wollte sie es wissen. «Die Büchlein sind super, sie sind wirklich aus der Region für die Region. Wie oft fährt man an einem Laden, einem Restaurant oder einem Museum vorbei und ist unschlüssig, ob sich ein Besuch lohnt? Mit einem Gutschein ist die Hemmschwelle viel niedriger und man entdeckt, wie viel die nähere Umgebung zu bieten hat», freut sich die 32-Jährige.

Wer will, kann alle 94 Gutscheine im Jahr 2023 einlösen

Auch sie selbst wurde von dem grossen Angebot im Freiamt überrascht. «Ich war diesen Sommer in jedem Dorf und habe gut 150 Geschäfte besucht, um die Idee vorzustellen. Ich war vorher schon stark mit dem Freiamt verbunden, aber diese Besuche haben mich noch mehr für die Region eingenommen.»

In fünf Kategorien von Gastronomie und Nachtleben über Freizeit bis zu Dienstleistungen und Wellness haben die Büchleinbesitzenden eben nicht die Qual der Wahl, sondern können 2023 jeden einzelnen Gutschein einlösen. «In den anderen Regionen hat sich gezeigt, dass es ein ideales Weihnachtsgeschenk ist. Ich hoffe, das wird auch im Freiamt so gut ankommen», sagt die Initiantin fröhlich.

Sie ist sehr stolz auf ihr Werk und sieht es als Unterstützung für die Region. «Es ist beste Werbung für alle Geschäfte, die mitmachen.» Beziehen kann man es in 50 Verkaufsstellen, allen regionalen Poststellen und online. Bisher wurden 2000 Büchlein gedruckt. «Wenn der Verkauf so weitergeht, könnte es sein, dass wir bald nachdrucken müssen.» Dann wird es auch sicher eine nächste Auflage 2024 geben.

Mehr Infos gibt's unter www.2f1.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen