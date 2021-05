Geldblog Die Lachse schwimmen aufwärts - SalMar übertrifft die kühnsten Erwartungen Der norwegische Lachsspezailist SalMar hat grosses Aufholpotenzial. Zudem dürften die Gewinne in hohem Ausmass ausgeschüttet werden. François Bloch 08.05.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Voll auf Zack befindet sich der norwegische Lachsspezialist SalMar (SALM NO): +234.6 Prozent innert fünf Jahren übertrifft die kühnsten Erwartungen. Die weltweite Nummer 2 in diesem Sektor hat weiterhin ein signifikantes Aufwärtspotenzial: Die Unterbewertung gegenüber dem aktuellen Aktienkurs beträgt auf 5 Jahre hinaus 44.2 Prozent. Um einen weiteren kontinuierlichen Anlageerfolg zu erzielen, ist es zwingend, die Dividende zu reinvestieren. 2024 wird laut meinen Berechnungen 71 Prozent der gesamten Gewinne über Dividendenausschüttungen an die Anleger verteilt. Bei einer errechneten Umsatzrendite von 25.1 Prozent in diesem Jahr setzen Sie auf das richtige Pferd. (Nachladen)

Toll ist die Kursentwicklung beim Versicherungsgiganten UnitedHealth Group (UNH US): +245.9 Prozent innert fünf Jahren. Mit einem errechneten jährlichen Gewinnwachstum von 11.32 Prozent über das kommende Jahrzehnt dürfen Sie auf keinen Fall von Ihren Positionen abrücken. Lassen Sie meine Feststellungen beim 389 Milliarden US-Dollar-Titel mit Fakten untermauern: Lag der Buchwert je Aktie 2018 bei 53.9 US-Dollar, so wird sich diese Kennzahl bis 2024 auf 103 US-Dollar akzentuieren. Schon heute beträgt die Rendite 24.2 Prozent. (Dauerkaufempfehlung)

Weiterhin keinen Wank dürfen Sie bei KERING (KER FP) machen: +466.7 Prozent innert fünf Jahren ist allerhand. Dieses Resultat ist umso spektakulärer für den Luxusmodehersteller aus Paris, weil der französische Leitindex in der gleichen Periode nur um 84.6 Prozent angestiegen ist. 2022 wird das 86 Milliarden Euro Unternehmen ein Rekordergebnis in Sachen Betriebsergebnis (EBIT) präsentieren können. Heisst: Die Dividende auf jährlicher Basis in neue Papiere reinvestieren. Mit diesem Strategiekonzept werden Sie eine Top-Entwicklung Ihres Anlageergebnisses erzielen können. (Nachladen)

Den Gerüchten kann mit Fakten entgegentreten: Obwohl der VONTOBEL BRC (Valor: 52758473) mit drei Top-Versicherungswerten in den ersten COVID-19-Wehen die Barriere kurz nach dem Start des Produktes touchiert hat, ist Ihre bisherige Erfolgsbilanz Top. Seit dem Start am 9. März 2020 wurde die monatliche Zinszahlung von 1.20 Prozent immer ausbezahlt. Falls alle drei Basiswerte auf dem aktuellen Niveau bis zum Laufzeitende am 2. September 2021 verharren, wird die volle Kapitalgarantie aktiviert. Glück im Unglück! Maximale Laufzeit von 18 Monaten mit vollem Zins und 100 Prozent Rückzahlung. (Maximale Rendite)

Jetzt muss alles schnell gehen, wenn Sie noch bei der russischen Sberbank (SBER LI) die jährliche Ausschüttung von über 6 Prozent ergattern möchte: Am 11. Mai 2021 handelt das Papier ex Dividende. Mit einer Anlagerendite von +236.6 Prozent über die letzten fünf Jahre ist alles perfekt aufgegangen. Fundamentale Unterbewertung von 19,5 Prozent auf 18 Monate. (Subito Nachladen)

Anlage-Tipp Fulminant ist die neueste Ausgestaltung des neuesten Produktes (Valor: 111 487 709) der BCV (Rating: AA): Garantierter Jahreszins von 21.45 Prozent bei einer maximalen Laufzeit von 9 Monaten. Mit den weltweiten Topwerten aus den Rohstoffbereich, FreeportMcMoRan, BHP Group und Anglo American wird mit diesem Produkt auf Erfolgsgaranten gesetzt. Die faktische Kapitalgarantie liegt bei 57.50 Prozent. Absolutes Rekordvolumen zum Originalpreis, steht am Montagmorgen für Sie bereit. Bewertung: 10/10 (Top Konditionen)

