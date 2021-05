Interview Ist die Zeit der rekordtiefen Hypozinsen bald vorbei, Herr Jordan? Nationalbank-Chef Thomas Jordan erklärt, warum die Schweiz besser als andere Länder durch die Coronakrise kommt. Er sorgt sich um die hohen Immobilienpreise und wagt bei den Hypozinsen eine Prognose. Patrik Müller und Oliver Steffen 29.05.2021, 05.00 Uhr

Seit bald zehn Jahren leitet er die Geschicke der Nationalbank: Thomas Jordan beim Interview

Eben hat die Bilanzsumme der Nationalbank die Marke von 1000 Milliarden Franken gesprengt. Doch weder dieser Rekord noch die neu aufkeimenden Inflationsängste in den USA machen den Nationalbankchef nervös: Thomas Jordan, 1,90 Meter gross, wirkt tief entspannt, als er im Studio der CH-Media-Sender in Zürich eintrifft, wo das Interview fürs Fernsehen und die «Schweiz am Wochenende» stattfindet.

Sie tragen, gerade in der Coronakrise, eine enorme Verantwortung. Schlafen Sie immer gut?

Thomas Jordan: Es kann Nächte geben, wo ich mal aufwache, aber das gehört dazu. Wenn wir vor grossen Herausforderungen stehen, beschäftigt mich das manchmal auch in der Nacht.

Haben Sie sich in einem nächtlichen Gedanken schon gefragt, ob die SNB genug zur Krisenbekämpfung beiträgt? Sie könnte Bund und Kantonen locker mehr als 6 Milliarden Franken ausschütten.

6 Milliarden Franken sind ein recht grosser Beitrag. Wenn alles gut geht, schütten wir über die nächsten sechs Jahre je 6 Milliarden Franken aus. Das macht 36 Milliarden – keine unbedeutende Summe.

Letztes Jahr erzielte die SNB 21 Milliarden Gewinn, dieses Jahr allein im ersten Quartal sogar fast 38 Milliarden. Wären angesichts der Coronakrise nicht höhere Ausschüttungen angebracht?

Schon im nächsten Quartal kann sich dieser Gewinn in einen Verlust verwandeln. Ein Beispiel: Wenn sich der Franken nur um 1 Rappen aufwertet gegenüber dem Euro, dem Dollar und anderen Fremdwährungen, dann bedeutet das für die Nationalbank etwa 10 Milliarden Franken Verlust. Bei 5 Rappen Aufwertung, was schon oft vorgekommen ist, wären es 50 Milliarden Minus. Hinzu kommen die Wertschwankungen unserer Aktien- und Obligationenanlagen. Der Beitrag der Nationalbank zum Wohlergehen der Schweiz liegt nicht primär in den Ausschüttungen an Bund und Kantone.

Worin sehen Sie denn Ihren wichtigsten Beitrag?

Er besteht darin, dass wir die richtige Geldpolitik für unser Land machen, das heisst, die Preisstabilität aufrechterhalten, unter Berücksichtigung der Konjunktur. Dazu gehört auch, dass wir die negativen Wirkungen von Schocks wie der gegenwärtigen Pandemie oder einer übermässigen Frankenaufwertung abfedern. In solchen Situationen intervenieren wir auf dem Devisenmarkt, um die Wirtschaft zu schützen. Wir sorgen auch dafür, dass das Zinsniveau dort ist, wo es für die jeweilige Wirtschaftssituation angemessen ist.

Wie beurteilen Sie die Konjunktur?

Letztes Jahr hatten wir in der Schweiz den grössten wirtschaftlichen Einbruch seit den 1970er-Jahren, weltweit gesehen war es sogar der grösste Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist zu erwarten, dass bei uns im Verlauf dieses Jahres das BIP das Niveau von Ende 2019 wieder erreicht. Einige Branchen sind bereits in einem sehr guten Zustand, andere leiden nach wie vor – der Tourismus, die Eventbranche, die Gastronomie, Fitnesscenter und so weiter. Dort dauert die Erholung länger.

Warum kam die Schweiz besser durch diese Pandemie als andere Länder?

Aus drei Gründen. Erstens, weil die von Corona am schwersten betroffenen Branchen relativ betrachtet bei uns nicht dieselbe volkswirtschaftliche Bedeutung haben wie in anderen Ländern. Zweitens hat man in der Schweiz den strikten Lockdown vergleichsweise rasch wieder beendet. Drittens haben die geld- und fiskalpolitischen Massnahmen gut gewirkt, etwa die Covid-19-Kredite und die Kurzarbeitsentschädigung.

Das Direktorium der Nationalbank: Fritz Zurbrügg, Thomas Jordan (Präsident) und Andréa Mächler.

Und jetzt kommt ein goldenes Jahrzehnt?

Die Unsicherheit bleibt hoch, sowohl was die Pandemie betrifft als auch was die Erholung der Weltwirtschaft angeht, die für die Schweiz wichtig ist. Die Nationalbank ist für 2021 und das nächste Jahr vorsichtig optimistisch, aber ein goldenes Zeitalter kann ich nicht voraussagen.

Die Nationalbank und andere Zentralbanken haben in der Krise die Geldschleusen geöffnet. Das trug dazu bei, dass die Aktien- und Immobilienpreise in die Höhe schossen. Profitieren von Ihrer Politik vor allem die Reichen?

Nein. Die Geldpolitik der Zentralbanken, aber auch die Wirtschaftspolitik der Regierungen dienten dazu, die Wirtschaft zu stabilisieren, Firmenkonkurse zu vermeiden und Arbeitsplätze zu sichern. Das hilft allen. Die Arbeitslosigkeit ist in der Schweiz vergleichsweise wenig gestiegen.

Wie beurteilen Sie die Bewertungen der Immobilien?

Wir beobachten den Immobilienmarkt sehr genau. In der Schweiz sehen wir hohe Bewertungen. Die Banken sollten deshalb bei der Kreditvergabe keine zu grossen Risiken eingehen, und die Käufer von Wohneigentum sollten bedenken, dass Zinsen wieder steigen können. Ein Rückgang der Immobilienpreise ist dann nicht ausgeschlossen.

Wird es langsam riskant?

Vorsicht ist sicher nie verkehrt. Ein Grund für die hohen Immobilienbewertungen sind die tiefen Zinsen. Sie fielen in den letzten 30 Jahren kontinuierlich. Das macht es einfacher, die Hypotheken zu bedienen. Viele Leute können sich deshalb höhere Hypotheken leisten, was bei den Objekten preistreibend wirkt. Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle; wir hatten in der Schweiz eine gute Entwicklung bei den Einkommen. Und steigen diese, können und wollen sich mehr Leute Wohneigentum leisten.

Wenn auch nach Corona mehr Angestellte im Homeoffice arbeiten, könnte die Nachfrage nach Büroliegenschaften zurückgehen.

Das lässt sich nicht ausschliessen. Geht die Nachfrage zurück und bleibt das Angebot hoch, könnte es zu Preiskorrekturen in diesem Segment kommen. Vielleicht werden die Räumlichkeiten in den Städten aber auch umgenutzt – aus Büros werden Wohnungen, und die Nachfrage nach Wohnraum dürfte gross bleiben. Insgesamt ist der Immobilienmarkt sicher ein Risikofaktor, den wir im Auge behalten.

Thomas Jordan, fotografiert am SNB-Sitz in Zürich.

Bei den Hypozinsen kam es jüngst zu leichten Anstiegen. Ist die Zeit der rekordtiefen Sätze für Hauseigentümer vorbei?

Zinsen widerspiegeln Zukunftserwartungen. Wer als Kreditgeber einen Zins für zehn Jahre festlegt, muss insbesondere abschätzen, wie hoch die Inflation über diese Zeit sein wird. Geht er von höherer Inflation aus, wird er einen höheren Zins verlangen. Wir beobachten hier aber im Moment keine grossen Bewegungen und sehen keine Anzeichen einer abrupten Wende. Das Zinsniveau ist nach wie vor äusserst tief. Zehnjährige Hypotheken kosten nur etwas mehr als 1 Prozent.

Das heisst auch, Sie erwarten bei der Inflation keine Sprünge, wie zuletzt in den USA, wo die Teuerung innert Jahresfrist über 4 Prozent betrug.

In der Schweiz halten wir das Inflationsrisiko für bescheiden. Bis vor kurzem war die Inflation hierzulande sogar negativ, die Konsumentenpreise fielen also leicht, jetzt ist sie wieder im positiven Bereich. Die Nationalbank erwartet eine moderate Inflation.

Was macht Sie so sicher?

Unsere Wirtschaft ist nicht überhitzt. Die aktuelle Geldpolitik ist angemessen. Auch die starke Währung wirkt dämpfend auf die Inflation, der Franken ist ja immer noch hoch bewertet.

Das heisst, dass uns die Negativzinsen noch länger bleiben werden?

Wir hoffen, dass wir eines Tages wieder aus dieser Phase herauskommen, es ist ja nicht so, dass wir einen Zustand mit Negativzinsen für wünschenswert halten, im Gegenteil. Aber im jetzigen Umfeld würde sich ohne Negativzinsen der Franken markant aufwerten, was unserer Wirtschaft massiv schaden würde, verbunden mit steigender Arbeitslosigkeit und negativer Inflation. Das würde niemandem nützen.

Doch! Den Sparern, den Pensionskassen und dem AHV-Fonds.

Der Sparer und der Versicherte ist meist auch Arbeitnehmer und Konsument. Wenn die Pensionskasse eine höhere Rendite erzielt, der Versicherte aber zugleich seinen Job verliert, so fällt die Gesamtbetrachtung schlecht aus. Eine Abkehr vom Negativzins hätte gesamtwirtschaftlich schädliche Konsequenzen. Bei der Altersvorsorge sind die Negativzinsen nicht das Hauptpro­blem, die grosse Herausforderung besteht hier darin, dass die Leute immer älter werden und somit auch länger pensioniert sind. Das ist zwar sehr erfreulich, aber macht die Finanzierung der Renten anspruchsvoller.

Die SNB ist auf ein gutes Verhältnis mit Europa und mit der Europäischen Zentralbank angewiesen. Befürchten Sie nach dem Scheitern des Rahmenvertrags nun Schwierigkeiten?

Es ist Sache der Politik, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa zu gestalten. Europa ist und bleibt für die Schweizer Wirtschaft von grosser Bedeutung.

Die Bilanzsumme ist innerhalb von 15 Jahren von 100 auf 1000 Milliarden Franken angeschwollen. Wird sie irgendwann wieder kürzer?

Die Bilanzsumme zeigt auf der einen Seite unsere Anlagen, also etwa Gold und die Devisen, und auf der anderen Seite die Geldmenge im Wirtschaftskreislauf. Sollte es zu Inflation kommen und deshalb eine Reduktion der Geldmenge erforderlich werden, würde dies automatisch zu einer Bilanzreduktion führen. Aktuell deutet aber nichts auf eine Wende hin.

Zurzeit steht die Nationalbank in der Kritik von Klimapolitikern, weil sie bei ihren Anlagen nicht auf die Umwelt achtet. Warum tun Sie das nicht?

Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Klimawandel. Es geht darum abzuschätzen, wie der Klimawandel sich auf unsere Aufgaben auswirkt. Unsere Anlagepolitik muss uns helfen, den geldpolitischen Auftrag zu erfüllen. Wir müssen im Stande sein, die Bilanz rasch auszudehnen und wieder abzubauen, um unsere geldpolitischen Ziele zu erreichen. Zudem ist wichtig, dass der Wert unserer Anlagen über die Zeit erhalten bleibt. Das ist auch die Grundlage dafür, dass wir Bund und Kantonen Gewinne ausschütten können.

Darum achten Sie bei der Anlage nicht auf ökologische Kriterien?

Nein. Die Nationalbank hat als eine der ersten Zentralbanken sogenannte Ausschlusskriterien definiert: Wir verzichten darauf, in Aktien oder Anleihen von Firmen zu investieren, die Menschenrechte verletzen, geächtete Waffen produzieren oder die Umwelt systematisch schädigen. Dort stützen wir uns auf einen breiten Konsens, der in der Bevölkerung vorhanden ist.

Warum investieren Sie nicht gezielt in Firmen, die etwas für den Klimaschutz tun?

Wir sind auch ein grosser Investor bei grünen Anlagen. Wir dürfen aber nicht willkürlich bestimmte Sektoren oder Firmen ausschliessen oder bevorzugen. Die Nationalbank kann nicht einfach so sagen, Google oder Facebook passen uns nicht, und Zuckerproduzenten machen etwas Ungesundes, die wollen wir nicht.

Bei Kohleproduzenten tun Sie aber genau das.

Richtig. Dort kamen wir zum Schluss, dass es in der Schweiz einen breiten Konsens gibt, dass Kohle zur Energieerzeugung nicht mehr akzeptiert ist. Darum beschlossen wir im letzten Dezember, bei Firmen auszusteigen, die primär dieses Geschäft betreiben. Das ist derselbe Ansatz, den wir bereits bisher bei den Ausschlusskriterien angewendet haben.

Bei Kohle ja, bei Öl und Gas aber nicht. Warum geht die Nationalbank als Grossinvestorin beim Klimaschutz nicht voran?

Unser Auftrag verlangt von der Nationalbank, bei den Anlagen möglichst neutral zu sein. Wegen des Strukturwandels in der Wirtschaft hat sich unser Portfolio in den letzten Jahren trotzdem stark verändert. So ist der Anteil fossiler Energie in globalen Aktienindizes aufgrund der Transformation der Weltwirtschaft in den vergangenen 10 Jahren von gut 11% auf 3% zurückgegangen. Öl und Gas grundsätzlich auszuschliessen, wäre aber schwierig zu begründen, da schon aufgrund der Verbrauchszahlen in der Schweiz dafür kein breiter Konsens in der Bevölkerung erkennbar ist. Man darf sich auch nicht die Illusion machen, mit Geldpolitik liesse sich wirksam Klimaschutz betreiben. Dafür gibt es weitaus bessere Instrumente, und diese liegen in den Händen der Regierungen und der Parlamente.