Coronapolitik «Es war keine Provokation»: Ueli Maurer spricht erstmals über das Shirt der Freiheitstrychler An einem SVP-Anlass hat sich Bundesrat Ueli Maurer im Tenue der Freiheitstrychler gezeigt, die regelmässig bei Demonstrationen gegen Coronamassnahmen mitmarschieren. Maurers Aktion wurde als Bruch des bundesrätlichen Kollegialitätsprinzips kritisiert. Gegenüber CH Media nimmt der Finanzminister nun erstmals Stellung. Patrik Müller 17.09.2021, 17.35 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer am vergangenen Sonntag in einem Hemd der «Freiheitstrychler» in Wald im Zürcher Oberland. Twitter

Die Bundesratssitzung ist vorbei, Ueli Maurer wirkt entspannt, als ihn CH Media am Freitagnachmittag am Telefon erreicht. Die aus dem Ruder gelaufene Demonstration vom Vorabend vor dem Bundeshaus könne er nicht kommentieren, sagt der SVP-Bundesrat, da er sie nicht erlebt habe: «Ich war gestern in Zürich.» An der Kundgebung von Massnahmengegnern liefen Freiheitstrychler an vorderster Front mit, und «Ueli, Ueli»-Rufe waren zu hören.

Dafür äussert sich Maurer zum weissen Langarm-Leibchen, das inzwischen die halbe Schweiz kennt und das er sich am Sonntag an einem Anlass der SVP übergestreift hat. Es ist das Kennzeichen der Freiheitstrychler, die an bewilligten und unbewilligten Kundgebungen gegen Coronamassnahmen, zuletzt insbesondere gegen die Zertifikatspflicht, in Erscheinung getreten sind. Mehrere Politiker kritisierten Anfang Woche Maurers Tenue-Aktion scharf, Mitte-Ständerätin Andrea Gmür sagte: «Sein Verhalten ist enttäuschend und gefährlich. Es geht nicht an, dass er den Massnahme-Kritikern Auftrieb gibt.»

Ueli Maurer sagt, er habe sich das Shirt aus «reinem Zufall» angezogen und es etwa fünf Minuten angehabt. Dass er damit bewusst provoziert und gegen die Politik des Bundesrats protestiert habe, dementiert er:

«Das war keine Provokation, nur schon deshalb nicht, weil ich gar nicht wusste, in welchen Zusammenhang dieses Leibchen offenbar gebracht wird.»

Maurer scheint sich der Rolle der Freiheitstrychler an den Demonstrationen nicht bewusst zu sein. Er kenne sie nur von SVP-Anlässen: «Dort hat es immer wieder Leute mit solchen Leibchen», sagt er.

Maurer betont, er habe an dem Anlass zum Impfen aufgerufen. Öffentlich hatte er das einige Tage zuvor bereits im TalkTäglich auf TeleZüri getan: «Man soll impfen», sagte er.

Das zeigt: Maurer trägt einerseits die Politik des Bundesrats loyal mit - und signalisiert zugleich immer wieder, dass er die Kritik an dessen Massnahmen verstehe. Kürzlich sagte er im «SonntagsBlick», dass Menschen, welche die Impfung ablehnten, «senkrechte Schweizer» seien, die sagten: «Jetzt geht der Staat zu weit.» Auf «20 Minuten» stellte er zudem die Ausweitung der Zertifikatspflicht infrage. «Wenn man es einführt, gibt es viele Konfrontationen. Dann haben wir plötzlich Tausende Hilfspolizisten», sagte Maurer.

Kritiker sprechen von einem Doppelspiel. Nach den Ausschreitungen an der Demonstration vor dem Bundeshaus sahen links-grüne Politiker schnell eine Mitverantwortung bei Ueli Maurer. Grünen-Präsident Balthasar Glättli schrieb auf Twitter: «Nun sieht man, wozu das führt, wenn Bundesrat Maurer Trump spielt.»

SVP-Doyen Christoph Blocher sieht das ganz anders, er nimmt auf TeleBlocher den früheren Parteipräsidenten in Schutz und sagt, Maurer trage dazu bei, dass Andersdenkende nicht ausgegrenzt würden.