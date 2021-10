Am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr kam es in Zürich am Sportweg zu einem Wasserrohrbruch. Dabei wurde die Strasse unterspült und ein Skatepark überschwemmt. Die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Zürich steht im Einsatz.

20.10.2021, 12.02 Uhr