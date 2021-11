Am Freitagabend kam es am Bahnhof Stadelhofen zu einem Grosseinsatz der Stadtpolizei Zürich. Schwer bewaffnete Polizisten führten in der Folge einen Mann ab. Gemäss Stadtpolizei Zürich wurde der Mann im Zusammenhang mit einem Überfall auf einen Juwelier am Limmatquai verhaftet.

05.11.2021, 18.58 Uhr